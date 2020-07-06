Экс-премьер Чечни вложил миллионы в виртуальную реальность

Сергей Абрамов, бывший премьер-министр Чечни и топ-менеджер РЖД, основал компанию «Номикс» для внедрения технологий виртуальной реальности в бизнес и промышленность. Он вложил в нее 100 млн. руб., при уставном капитале компании в размере 100 тыс. руб. Сейчас она разрабатывает 22 новых VR-проекта.

Виртуальная реальность для бизнеса

Бывший премьер-министр Чеченской республики Сергей Абрамов основал компанию ООО «Номикс», работающую в сфере технологий виртуальной реальности (VR). Как пишет «Коммерсант», основным направлением деятельности нового стартапа станет интеграция VR в промышленность и бизнес, к примеру, она будет использоваться для обучения персонала.

По словам самого Сергей Абрамова, размер его собственных инвестиций в «Номикс» составил 100 млн руб. Подробности о других источниках финансирования проекта он не раскрыл, уточнив, что компания открыта предложениям. Он добавил, что в настоящее время «Номикс» в первую очередь заинтересована в «умных партнерствах» в рамках ее проектов.

Сергей Абрамов хочет улучшить работу бизнеса за счет технологий виртуальной реальности

Свое стремление выйти на рынок VR Абрамов объяснил тем, что с 2019 г. технологии виртуальной реальности постепенно начинают входить в различные сектора экономики, в качестве прикладных продуктов. До этого, уточняет бизнесмен, эта область развивалась преимущественно в сфере видеоигр.

Над чем сейчас работает «Номикс»

Новая компания бывшего чеченского премьера работает над рядом проектов, общее число которых на момент публикации материала составляло 22. как пишет «Коммерсант», среди них есть виртуальные конфигураторы домов, а также симуляторы управления транспортом.

Список включает и виртуальный конфигуратор автомобилей, который будет использоваться дилерской компанией «Авилон». Сам Сергей Абрамов отмечает, что его разрабатываемые им тренажеры для виртуальной реальности могут «существенно сократить сроки подготовки специалистов и повысить качество обучения минимум на 25%».

Юридические подробности о «Номиксе»

Компания «Номикс», по данным ЕГРЮЛ, была зарегистрирована в Москве 27 мая 2020 г. с уставным капиталом 100 тыс. руб. Генеральный директор компании – Александр Ромашкин, а сам Абрамов владеет 88-процентной долей в ней через другое свое предприятие – ООО «Агрупп», зарегистрированное 11 марта 2020 г. с уставным капиталом 1 млн. руб.

Сергей Абрамов владеет 100-процентной долей в «Агрупп», а оставшиеся 12% в «Номиксе» принадлежат Аркадию Оверину, занимающему в ней должность технического директора.

Основной вид деятельности «Номикса» – разработка компьютерного ПО (код ОКВЭД 62.01). Список дополнительных видов деятельности включает производство элементов электронной аппаратуры (26.11), производство компьютеров и периферийного оборудования (26.20), производство коммуникационного оборудования (26.30), торговлю оптовая компьютерами и периферийными устройствами (46.51.1), деятельность по обучению пользователей (62.02.3) и др. В общей сложности у «Номикса» насчитывается 21 вид деятельности, включая 20 дополнительных и один основной.

Сам Сергей Абрамов был премьер-министром Чечни в период с 2004 по 2006 гг., и тогда же он временно исполнял обязанности президента республики. В 2007 г. Абрамов перешел на работу в РЖД, где занимал различные руководящие посты, включая должности руководителя дирекции железнодорожных вокзалов и советника президента компании.

Из РЖД Сергей Абрамов ушел в 2015 г., чтобы стать индустриальным директором госкорпорации «Ростех». В его обязанности входил контроль за производством вооружения и боеприпасов, и в госкорпорации он проработал вплоть до декабря 2019 г.

В настоящее время Абрамов возглавляет совет директоров группы «Тракторные заводы» АО «НИИ стали» и других компаний, входит в правление Союза машиностроителей России.

Инвестиции в VR и ее распространение в России

Помимо Сергея Абрамова, виртуальной реальностью и ее продвижением в России интересуются многие крупные компании. Так, в октябре 2016 г. венчурный фонд Sistema Venture Capital (Sistema_VC) сообщил об инвестициях в компанию MEL Science, создающую интерактивные обучающие курсы для школьников. Объем инвестиций составил $2,5 млн.

Sistema_VC был создан в 2015 г. холдингом АФК «Система», широко известным как контролирующий акционер телеком-оператора МТС. Компания MEL Science была основана в 2014 г. Василием Филипповым, который был сооснователем компании SPB Software, разрабатывавшей 3D-оболочку для смартфонов под управлением Android. В 2011 г. эту компанию приобрел «Яндекс». Филиппов до недавнего времени был единственным инвестором Mel Science, вложив в компанию $1,5 млн.

В декабре 2017 г. CNews писал, что в рамках реализации нацпрограммы «Цифровая экономика» планируется осуществить целый ряд разработок в области технологий виртуальной и дополненной реальности. Соответствующие технологии будут применяться в вооруженных силах, при спасательных операциях, в медицине, при моделировании дорожного движения и при производстве сложных деталей.

Применение VR в сельском хозяйстве

В ноябре 2019 г. российские специалисты нашли способ использования VR в сельском хозяйстве. Они разработали устройство виртуальной реальности для коров, задачей которого стало снижение уровня стресса у животных. За счет этого оно может улучшить количество и качество даваемого ими молока. В будущем устройство может быть принято к использованию во всех российских сельхозпредприятиях.

Всего на развитие технологий виртуальной и дополненной реальности, как сообщал CNews, России нужно 54 млрд руб. Об этом сказано в проекте дорожной карты развития этих технологий, подготовленном Дальневосточным федеральным университетом (ДВФУ) в рамках реализации мероприятий федерального проекта «Цифровые технологии» национальной программы «Цифровая экономика». В случае успеха российские компании смогут занять 15% от соответствующего мирового рынка и задавать отраслевые стандарты в мире.