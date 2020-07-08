Постсоветской «дочке» «Билайна» запрещают продаваться

Армянский оператор связи Ucom просит власти страны заблокировать сделку по продаже местной «дочки» Veon компании Team, созданной бывшими руководителями Ucom. В Ucom считают, что основатели Team использовали для переговоров с Veon конфиденциальную информацию, полученную со своего прежнего места работы.

Запрет сделки Veon и Team

Армянская телекоммуникационная компания Ucom обратилась в местную Государственную комиссию по защите экономической конкуренции (ГКЗЭК) с просьбой запретить возможную сделку по покупке другим местным оператором связи — Team — компании «Веон Армения». Как говорится в сообщение Ucom, данное заявление было направлено в ответ на запрос ГКЗЭК относительно позиции компании по данной сделке.

«Веон Армения» (бывшее название — «Арментел») вместе с российским оператором «Вымпелком» (торговая марка «Билайн») входит в группу Veon. Компания является крупнейшим в Армении оператором фиксированной связи и вторым по величине оператором мобильной связи.

Как Veon пытается продать свою армянскую «дочку»

В конце 2019 г. Veon начал переговоры о продаже своей армянской «дочки» с Ucom. Соответствующее ходатайство было направлено в Комиссию по регулированию общественных услуг (КРОУ) республики. Ucom изначально занимался оказанием услуг фиксированной связи, а в 2015 г. компания также приобрела местную «дочку» французского сотового оператора Orange.

Армянской «дочке» «Билайна» не дают продаться

Предполагаемая сделка между Veon и Ucom вызвала противоречия внутри Ucom. Основатели Ucom, братья Александр и Айк Есаяны, владеют 6% акций компании и до недавнего времени руководили ей. Их обеспокоили слухи о том, что после слияния двух компаний руководителем объединенной структуры может стать россиянин Андрей Пятахин, который сейчас является гендиректором «Воен Армения».

Братья Есаян пригрозили уйти из Ucom. Готовность вслед за ними покинуть компанию высказали порядка 800 ее сотрудников. В качестве альтернативы братья Есаян предложили продать им 94% акций Ucom за 34 млрд драм ($70 млн).

78% акций Ucom принадлежат сыновьям бывшего министра финансов и экс-главы Комитета по государственным доходам Армении Гагика Хачатряну — Гургену и Артему. После смены власти, состоявшейся в Армении в 2018 г., Гагик Хачатрян вместе со своим племянником Кареном оказался под арестом по обвинению в растрате и злоупотреблении служебным положением. Позднее в розыск были объявлены и его дети.

Еще 16% акций Ucom принадлежат проживающему в России армянскому бизнесмену Самвелу Карапетяну, являющему владельцу группы «Ташир». Мажоритарные акционеры Ucom отказались продавать братьям Есаян свои доли, после чего основатели Ucom покинули компанию и создали собственную телекоммуникационную компанию Team.

В начале мая 2020 г. группа Veon сообщила о прекращении переговоров с Ucom. А в начале июня Veon начал переговоры о продаже своей армянской «дочки» с Team. Соответствующие ходатайства были поданы в КРОУ и ГКЗЭК.

Обвинения в недобросовестной конкуренции

Ucom просит власти Армении заблокировать данную сделку. Компания обвиняет Team в недобросовестной конкуренции, в том числе с использованием нераскрытой принадлежащей Ucom строго конфиденциальной информации. В компании напомнили, что Айк и Александр Есаяны занимали в Ucom должности гендиректора и его заместителя соответственно, а Александр Есаян также входит в совет директоров Ucom.

По мнению Ucom, братья Есаян, подписав меморандум с Veon о возможной сделке, нарушили фидуциарные обязательства в отношении Ucom и использовали принадлежащую данной компании информацию о ходе переговоров с Veon. Ucom считает, что такие действия являются присвоением корпоративных возможностей. В Ucom также добавляют, что Team удалось всего лишь после месяца переговоров с Veon подписать меморандум о возможной сделке, тогда как обычно такие переговоры занимают несколько месяцев.

Позиция Team

Представитель Team Ашот Баргесян в разговоре с CNews отверг обвинения в адрес своего руководства. По его словам, братья Есаян уже несколько месяцев не участвуют в работе Ucom, в том числе не посещали заседания совета директоров и собрания попечителей компании. А Veon прекратил переговоры с Ucom еще в начале мая 2020 г., говорит Баргесян. В пресс-службе Veon не ответили на запрос CNews по данному вопросу.