Правообладатели хотели засудить «пирата», но в итоге остались должны ему деньги

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Кинокомпания Criminal Productions подала в суд на американца Даррена Бринкли и еще 31 человека за незаконное скачивание и распространение ее фильма «Преступник» c помощью торрент-клиента. Бринкли отказался платить компенсацию, сославшись на то, что иск компании необоснованный, и что она ведет себя как «патентный тролль», и потребовал от нее покрытия всех его расходов на судебные издержки. Судья встал на его сторону.



Неудача правообладателя

Житель американского штата Юта Даррен Бринкли (Darren Brinkley) сумел отсудить у кинокомпании, обвинившей его в интернет-пиратстве, сравнительно большую сумму денег. Как пишет ресурс TorrentFreak, он сделал это в ответ на ее обвинения, а его адвокаты помогли ему выиграть это дело.

Оппонентом Бринкли в суде стала кинокомпания Criminal Productions, снявшая фильм «Преступник» (Criminal), вышедший на экраны в 2015 г. Боевик, в котором снялись звезды первой величины: Кевин Костнер (Kevin Costner), Гари Олдман (Gary Oldman) Томми Ли Джонс (Tommy Lee Jones) и Райан Рейнольдс (Ryan Reynolds).

Интернет-пират оставил правообладателя в проигравших

Criminal Productions подала против Дарена Бринкли в суд, обвинив его в незаконном скачивании «Преступника» с помощью торрент-клиента и попутно в распространении нелегальных копий этого кинофильма и предложив ему урегулировать этот вопрос. Вместе с Бринкли компания обвинила в том же еще 31 человека, что в итоге и позволило Бринкли не только не платить компании из своего кармана, но еще и заставить ее заплатить ему.

Рецепт победы

Иск против Бринкли был подан в Федеральный суд штата Юта в 2017 г., спустя два года с момента выхода фильма «Преступник» в прокат. В ходе судебных разбирательств Бринкли отказался от урегулирования спора и выплаты Criminal Productions компенсации. В ответ на это истец по неизвестным причинам решил прекратить дело и отказаться от своих требований в адрес обвиняемого, но на этом этапе Бринкли сам пошел в наступление.

Американец подал встречный иск о покрытии всех издержек, которые он понес в ходе рассмотрения дела. Адвокаты Бринкли подчеркнули, что Criminal Productions не имела права предъявлять ему необоснованные претензии, и что в итоге его расходы составили свыше $62,81 тыс. (4,455 млн руб. по курсу ЦБ на 13 июля 2020 г.). По их словам, несмотря на то, что создатели фильма «Преступник» не собирались оспаривать отказ Бринкли платить по «необоснованному иску», их клиент был вынужден увеличить расходы на суд.

Адвокаты Бринкли и он сам заявили, что, подав в суд против столь значительного числа людей, Criminal Productions повела себя как настоящий «патентный тролль». По их словам, единственной целью компании было стремление взять с этих 32 человек деньги в рамках «урегулирования спора».

«Тролль» поплатился

В июле 2020 г. окружной судья Дэвид Нуффер (David Nuffer) вынес итоговое решение по иску Бринкли против Criminal Productions. Согласно его вердикту, кинокомпания обязана выплатить истцу всю сумму, затраченную им на судебные тяжбы, вплоть до цента.

Однако размер возмещения в итоге оказался более чем в десять раз меньше запрошенного – вместо $62,81 тыс. компания выплатит Бринкли $4420 (313,5 тыс. руб.). Нуффер подчеркнул, что именно эту сумму Бринкли и потратил на тяжбы с Criminal Productions в период до 22 декабря 2017 г., с учетом услуг адвокатов и денег, затраченных на подачу ответного иска. Согласно решению суда, Бринкли «отказался от возможности урегулировать претензии», не понеся дополнительных расходов после указанной даты.

Не всем пиратам так везет

Судебные тяжбы пиратов с правообладателями далеко не всегда приводят к их победе. К примеру, в начале 2017 г. 24-летний (на тот момент) житель Магадана, нашедший в интернете проприетарное ПО и разместивший его в локальной сети для скачивания, был оштрафован на 1,147 млн руб. Уплаты штрафа потребовала компания-правообладатель ООО «АСКОН – Системы проектирования». Также преступник получил условный срок в два года и три месяца. Помимо самой программы он выложил в локальную сеть инструмент для обхода ее защиты.

В конце 2019 г. CNews сообщал о произошедшем в России прецеденте: россиянина Станислава Сайгина осудили на два года условно за владение сетью нелегальных онлайн-кинотеатров. Его кинотека насчитывала свыше 10 тыс. фильмов, а в его сеть входило три крупных ресурса и более десяти их зеркал. В России это был первый случай подобного рода. В дополнение к двум годам лишения свободы условно Сайгин получил три года испытательного срока. «Пирата» осудили по ч. 3 статьи 146 УК РФ «Нарушение авторских и смежных прав». Фактически, он мог получить намного более серьезное наказание – нарушение этой статьи могло привести к принудительным работам на срок до пяти лет либо лишению свободы на срок до шести лет со штрафом в размере до 500 тыс. руб.