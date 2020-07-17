Сооснователь IBS Сергей Мацоцкий создаст совместное предприятие с Газпромбанком

Бизнесмен Сергей Мацоцкий и Газпромбанк запустят новое совместное предприятие в области информационных технологий. Этому предшествовал раскол крупного российского ИТ-интегратора IBS, основанного Мацоцким совместно с Анатолием Карачинским. Подробности о сделке стороны не раскрывают



Новое СП Мацоцкого

Сооснователь известного ИТ-интегратора IBS Group Сергей Мацоцкий и Газпромбанк готовятся создать совместное предприятие (СП) в сфере разработки программного обеспечения (ПО) и информационных технологий (ИТ). По данным «Ведомостей», компания получит название «ГС-инвест». На момент публикации материала стороны достигли предварительного соглашения об акционерном участии в новом СП.

По состоянию на 17 июля 2020 г. не было известно, что привнесет в новую компанию Газпромбанк. Сергей Мацоцкий, со своей стороны, внесет полученные им при реорганизации группы IBS доли в системном интеграторе «Рубитех», поставщике решений для государственных финансов и управления «Бюджетные финансовые технологии» (БФТ) и компании «Аренадата», развивающей платформу для управления большими данными на базе программного обеспечения с открытым исходным кодом.

Сергей Мацоцкий ушел из собственной компании, чтобы вести бизнес с Газпромбанком

По данным ЕГРЮЛ, Мацоцкий владеет акционерным обществом (АО) «ГС-инвест», название которого полностью идентично наименованию будущего СП. Оно было основано в мае 2020 г. с уставным капиталом 100 тыс. руб. и на 100% принадлежит предпринимателю. Генеральный директор АО – Василий Белов.

Сферы деятельности нового СП

Основным направлением компании «ГС-инвест» после ее создания станет системная интеграция в области сложных инфраструктурных решений, систем и продуктов в информационной безопасности. Также СП Мацоцкого и Газпромбанка займется разработкой ПО и систем управления большими данными и искусственного интеллекта (ИИ).

Помимо этого, в сферу ее деятельности войдет создание комплексных решений для финансовой отрасли.

Раскол в IBS Group

Подготовке к созданию Сергеем Мацоцким СП с Газпромбанком предшествовал его уход из интегратора IBS Group в апреле 2020 г. Как сообщал CNews, Мацоцкий и Анатолий Карачинский, сооснователи компании, созданной ими в 1992 г., приняли решение развивать свои бизнесы, созданные внутри нее, самостоятельно.

В соответствии с опубликованным в конце марта 2019 г. годового отчета IBS за 2018 г., центральным юрлицом организации является ПАО «ИБС ИТ услуги», единственным акционером которого выступает ООО «ИБС холдинг».По данным ЕГРЮЛ, в ООО «ИБС холдинг» за Карачинским числится 75% долей, за Мацоцким – 25%.

«Планом реорганизации предусмотрено, что в апреле 2020 г., с началом нового финансового года, из состава компании IBS выделяется самостоятельная структура, которая будет принадлежать Сергею Мацоцкому. Он перестает быть миноритарным акционером компании и выходит из состава совета директоров IBS (ПАО “ИБС ИТ услуги”)», – сообщили CNews представители интегратора.

Новый бизнес Мацоцкого

В апреле 2020 г., на момент начала реорганизации IBS Group, название новой компании Сергея Мацоцкого не раскрывалось. О нем стало известно в конце июня 2020 г. – CNews писал, что предприниматель основал организовал новую ИТ-фирму Rubytech.

Rubytech – это новый ИТ-интегратор, в наследство которому от IBS Group досталась команда сотрудников в составе 400 человек. В дальнейшем интегратор планирует расширить свой штат. Также Rubytech заполучил некоторые тематические разработки интегратора и клиентов федерального уровня.

Несмотря на то, что компания будет работать на российском рынке, ее название для себя пишется именно латинскими буквами. Кириллическое написание сильно напоминает другой известный отечественный ИТ-бренд – «Русбитех», разработчика ОС Astra Linux.

Сергей Мацоцкий сообщил, что Rubytech возглавит Игорь Ведехин, с которым они вместе работают более 15 лет. Сам Ведехин в разговоре с CNews выразил уверенность в том, что Мацоцкий «будет принимать самое активное участие в развитии компании как основатель бизнеса». Тем не менее, по данным ЕГРЮЛ, на 17 июля 2020 г. генеральным директором связанного с Rubytech юридического лица ООО «Рубитех» значилась Мария Рычагова.

Юрлицо ООО «Рубитех», по информации «Руспрофайл», было образовано путем переименования действующего ООО «ИБС Консалтинг». Согласно ЕГРЮЛ, изначально ООО с названием «Рубитех» было зарегистрировано в Москве 25 июля 2016 г. с уставным капиталом 10 тыс. руб., а новые данные были внесены в реестр 6 июля 2020 г.

Сергею Мацоцкому принадлежат 44% «Рубитеха» через его акционерное общество «ГС-инвест». 51-процентную долю удерживает Эльмира Аскерова, бывший финдиректор «Связного». Оставшиеся 5% находятся у Игоря Ведехина.

Банки приглянулись ИТ-компаниям

Сотрудничество российских компаний из ИТ-сферы с банками в последние годы становится массовым. Как сообщал CNews, в июле 2019 г. Сбербанк и холдинг Mail.ru Group объявили о создании гигантского СП на основе Delivery Club и «Ситимобил» с миллиардами рублей инвестиций.

В декабре 2019 г. стороны официально объявили о закрытии сделки в рамках формирования стратегического партнерства в сфере цифровых технологий для рынка продовольствия и транспортных решений. Эта сделка включала приобретение Сбербанком 36% в капитале «МФ Технологии», контролирующей 58,3% голосов Mail.ru Group, а также формирование совместной платформы О2О («из онлайн в офлайн») в сфере технологических решений для рынка доставки продуктов питания и готовой еды, такси и каршеринга.

В дополнение к этому Mail.ru и Сбербанк купили сервис экспресс-доставки продуктов и товаров для дома «Самокат». Стороны сообщили об этом в апреле 2020 г.

Отечественный интернет-гигант «Яндекс» определенным образом связан с банком ВТБ. В ноябре 2019 г. он поменял структуру управления с целью защиты от законопроекта о значимых интернет-ресурсах и созлал специальную некоммерческую структуру – Фонд общественных интересов. Сбербанк, с которым «Яндекс» на тот момент тесно сотрудничал, передал Фонду «Золотую акцию» Яндекса, приобретенную им еще в сентябре 2009 г. Он дала Фонду право назначать в совет директоров головной компании ИТ-гиганта Yandex N.V., зарегистрированной в Нидерландах, двоих из 12 директоров, устраивающих как власти России, так и саму компанию. Одним из кандидатов на этот пост был гендиректор «ВТБ Капитала» Алексей Яковицкий.

В июне 2020 г. Сбербанк и «Яндекс» сообщили о готовности прекратить многолетнее сотрудничество в развитии сервисов «Яндекс.маркет» и «Яндекс.деньги». Стороны поделят их между собой, и «Маркет» достанется «Яндексу», тогда как с «Деньгами» интернет-гигант связан больше не будет.

«Раздел» имущества мог стать следствием ухудшения отношений между Сбербанком и «Яндексом» в 2018 г., когда компания категорически отвергла попытку банка приобрести контрольный пакет ее акций. Из-за слухов о возможной продаже бумаги «Яндекса» упали в цене, и это заставило основателя компании Аркадия Воложа пообещать, что он не расстанется со своими акциями.

В том же месяце Сбербанк сообщил о приобретении 72% в российской компании «2ГИС», продвигающей одноименный картографический сервис. Также он приобрел в ней еще 3% через свою совместную с Mail.ru компанию «О2О холдинг». Сделка будет закрыта в III квартале 2020 г., и в наработки «2ГИС» будут интегрированы в различные проекты Сбербанка.