Сбербанк получил контроль над «Рамблером»

Сбербанк за 2 млрд руб. собирается завладеть контрольным пакетом акций Rambler Group. Средства пойдут на развитие Okko и других проектов в сфере онлайн-медиа.

Хорошее время завладеть рынком

Сбербанк собирается вложиться в покупку дополнительных акций Rambler Group. Сумма инвестиций должна составить 2 млрд руб. В результате сделки, доля Сбербанка достигнет 55% в капитале группы. По информации «Коммерсанта», Сбербанк выкупит казначейскую долю в размере 6,95%, которую ранее Rambler Group приобрела у Era Capital Екатерины Лапшиной, и долю в 1,5% у компании A&NN Александра Мамута. По мнению руководства Rambler Group, дополнительное финансирование и использование цифровых возможностей Сбербанка увеличит доли рыночных проектов компании.

Представители Сбербанка уверены, что сейчас отличный момент, чтобы вложиться в развитие направлений медиа и развлечений. По их мнению, сервисы Rambler Group («Раблер/касса», Оkko, сервис «Чемпионат.com» и др.) очень популярны у населения, поэтому выкуп дополнительных акций оправдан. Сбербанк рассчитывает вывести проекты на более технологичный уровень и продолжит встраивать их в свою экосистему.

В апреле 2019 г. Сбербанк инвестировал в Rambler, по данным РБК, порядка 9-11 млрд руб. Сделку закрыли в августе 2019 г., причем доля Сбербанка в капитале группы составила 46,5%, а доли других акционеров Rambler Group, A&NN и Era Capital — 46,5 и 7% соответственно. Сбербанку, как совладельцу, достались интернет-издания Lenta.Ru, Gazeta.Ru, Championat.com, информагентство Rambler News Service, порталы Rambler, Afisha.Ru, блог-платформы Livejournal.com и платформа кинотеатра Okko.

Сбербанк покупает контрольный пакет Rambler

В результате сделки Rambler Group рассчитался по долгам за активы, заложенные по кредиту в банке «Траст».

Ставка на всероссийское Okko

По данным Rambler, сделка со Сбербанком улучшила многие финансовые показатели компании. Так аудитория медиасервисов Rambler&Co выросла на 20%, достигнув в марте 2020 г. 66 млн человек.Однако по-настоящему взрывной рост показал онлайн-кинотеатр Okko—его платящая аудитория увеличилась в три раза.

Летом 2019 г. Сбербанк и Rambler подписали соглашение о партнерстве в реализации проектов, в том числе при подключении ресурсов Rambler к «Сбербанк ID», использовании эквайринга и продвижении онлайн-кинотеатра Okko в сети банка. В частности, операционисты Сбербанка помогали оформить клиентам ознакомительную подписку на льготных условиях. Сервисы Rambler Group (билеты в киносеть и подписка на базовый пакет Okko) предлагались в качестве пилотного цифрового предложения банка для клиентов.

По сведениям «Коммерсанта», оборот Okko по итогам 2019 г. вырос на 96%, составив 4,9 млрд руб. Месячная платящая аудитория на конец 2019 г. составила 1,1 млн человек. По данным представителей Okko, общая ежемесячная аудитория сервиса к концу 2019 г. достигла 2,8 млн человек (годом ранее — 1,5 млн). Основную выручку в 2019 г. принесли веб- и Android-платформы, обороты которых по сравнению с 2018 г. выросли на 404% и 245% соответственно.

Сбербанк планирует приложить дальнейшие усилия в развитие онлайн-кинотеатра. Представители Сбербанка говорят о том, что Okko может стать крупнейшей ОТТ-платформой (от англ. Over the Top; метод предоставления видеоуслуг через интернете) в России уже в 2021 г.

По итогам 2019 г. у Сбербанка 96,2 млн активных частных клиентов и 2,6 млн активных корпоративных клиентов. 52,3 % акций Сбербанка контролируется Правительством России, а остальные акции находятся в публичном обращении.