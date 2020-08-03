Apple купила платежное приложение, приглянувшееся Сбербанку и его бывшему ИТ-директору

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Apple приобрела канадскую финтех-компанию Mobeewave, в которую в 2014 г. Сбербанк инвестировал $6,5 млн, а Samsung - $3,5 млн в 2019 г. Свои цели Apple не раскрывает, но технологии Mobeewave, считает Bloomberg, могли бы помочь ей в развитии своей платежной системы Apple Pay.



Еще один стартап в коллекции Apple

Компания Apple пополнила список приобретенных ею стартапов компанией Mobeewave, базирующейся в канадском Монреале. Как пишет Bloomberg со ссылкой на неназванные источники, сделка обошлась техногиганту в $100 млн. Сама Apple на момент публикации материала не подтверждала и не опровергала факт покупки Mobeewave.

Mobeewave существует с 2011 г., и ее основной продукт – одноименное мобильное приложение для совершения платежей. За девять лет компания провела четыре раунда инвестиций – первый, по информации ресурса CrunchBase, состоялся в конце декабря 2014 г. Лид-инвестором в том раунде финансирования выступил венчурный фонд Fort Ross Ventures (до 2015 г. — SBT Venture Capital) с инвестициями Сбербанка. В канадский стартап было проинвестировано $6,5 млн.

По информации телеграм-канала The Edinorog, Fort Ross Ventures вышел из состава инвесторов Mobeewave до сделки с Apple. Причины этого, покупатель, дата проведения сделки на момент публикации материала известны не были.



Зачем Apple понадобился Mobeewave

Apple не раскрывает мотивы, подтолкнувшие ее к приобретению Mobeewave. «Время от времени Apple покупает небольшие стартапы. Обычно мы не раскрываем цели таких приобретений и наши дальнейшие планы», – заявил Bloomberg представитель техногиганта.

Наработки канадцев могут пригодиться Apple для развития своей платежной системы

По информации издания, компанию мог заинтересовать еще один продукт канадских разработчиков – фирменная технология, превращающая любой смартфон с NFC-модулем в аналог портативного платежного терминала.

Не исключено, что данная работка Mobeewave в обозримом будущем станет частью смартфонов iPhone, NFC в которых появился в 2014 г., одновременно с запуском платежной системы Apple Pay, которая добралась до России в октябре 2016 г. В этом случае она, считают эксперты Bloomberg, сможет на равных конкурировать с компанией Square, занимающейся производством платежных терминалов и разработкой мобильных приложений для оплаты товаров и услуг.

Bloomberg пишет, что Apple собирается полностью сохранить весь штат Mobeewave и пока не планирует передислоцировать их из Канады в США. Точное число сотрудников стартапа неизвестно – по данным агентства, их несколько десятков, а CrunchBase упоминает лишь двух его сооснователей – и Бенджамина дю Хейса (Benjamin du Hays) и Максима де Нанкласа (Maxime de Nanclas).

Другие инвестиции в Mobeewave

За девять лет своего существования Mobeewave привлекла, в общей сложности, $26,5 млн инвестиций. Сбербанк участвовал лишь в первом раунде в конце 2014 г.

Второй раунд состоялся в марте 2018 г., в нем приняла участие компания Venbridge, но объем ее инвестиций, пишет ChunchBase, неизвестен. В ноябре 2018 г. третий раунд принес стартапу 22 млн канадских долларов ($16,39 млн по курсу на 3 августа 2020 г.) от трех инвесторов – компаний Forestay Capital, MasterCard и NewAlpha Asset Management.

Последний на момент публикации материала раунд состоялся в январе 2019 г. – Mobeewave привлекла еще $3,5 млн. Инвестором выступила южнокорейская компания Samsung, что позволило ей интегрировать технологии стартапа в собственные смартфоны и собственную же платежную систему Samsung Pay, Она существует с августа 2015 г., а в России работает с сентября 2016 г.

О деятельности Fort Ross Ventures

Fort Ross Ventures – это международная инвестиционная компания, зарегистрированная на Каймановых островах. Она была основана в 2015 г. бывшим ИТ-директором Сбербанка Виктором Орловским и Яковом Нахмановичем на базе SBT Venture Capital, созданного в 2012 г. В настоящее время под ее управлением находятся венчурные фонды SBT Venture Fund I и SBT Venture Fund II.

Фонд SBT Venture Fund I объемом $100 млн основан в 2013 г. При поддержке Сбербанка он инвестировал в ИТ-компанию Gridgain Systems, сеть социального трейдинга eToro, агрегатор такси Uber и другие.

Фонд SBT Venture Fund II, запущенный в 2017 г., ориентирован на области финтеха, искусственного интеллекта, облачных технологий и интернета вещей. Его объем составляет $200 млн. Одной из первых инвестиций фонда стал израильский стартап Thetaray, помогающий выявлять случаи отмывания денег с помощью технологий искусственного интеллекта.

В конце 2018 г. CNews сообщал об инвестировании фонда в технологию персонализации на основе искусственного интеллекта, разработанную компанией Dynamic Yield. В июне 2019 г. SBT Venture Fund II вложился в американский сервис по размещению рекламы на такси Firefly