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У Microsoft есть только 45 дней, чтобы купить Tiktok

Бизнес Законодательство Инвестиции и M&A Интернет Веб-сервисы
, Текст: Ирина Пешкова
Трамп разрешил Microsoft приступить к стремительным переговорам о покупке Tiktok. Техногигант должен успеть совершить сделку за 45 дней.

Ценная покупка

После горячего обсуждения дальнейшей судьбы Tiktok Президент США Дональд Трамп (Donald Trump) разрешил Microsoft провести переговоры о покупке скандально известного приложения с его создателем компанией Bytedance. Об этом компания написала в своем блоге.

В той же записи сказано, что, по условию, которое поставил Трамп, сделка должна совершиться в течение 45 дней, то есть до 15 сентября 2020 г.

Пока неясно, сколько Microsoft могла бы заплатить за Tiktok. Агентство Reuters сообщало, что, по оценке Bytedance, стоимость Tiktok превышала $50 млрд, но недавние события, связанные с давлением США, могут ее снизить.

Основным владельцем Tiktok станет Microsoft, однако компания в праве предложить другим американским инвесторам участвовать в этой покупке на миноритарной основе.

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Глава Microsoft Сатья Наделла добился у Трампа для своей компании права купить Tiktok

Аудитория Tiktok в начале 2020 г. составляла более 800 млн активных пользователей, из них более 100 млн пользователей в США. Для Microsoft, которая также владеет LinkedIn, покупка станет отличной возможностью усилить положение на рынке соцсетей, конкурируя с такими гигантами как Facebook и Snap.

Суть предстоящей сделки

В результате сделки Microsoft будет владеть и эксплуатировать Tiktok на рынках США, Канады, Австралии и Новой Зеландии. Сделку будет контролировать Комитет по иностранным инвестициям США.

Ключевым вопросом переговоров, по информации источников Reuters, станут действия, которые позволят отделить технологию Tiktok от инфраструктуры Bytedance и лишить материнскую компанию доступа к соцсети.

Bytedance продолжит владеть китайским «прародителем» Tiktok приложением Douyin, которое было основано на той же программной платформе, что и Tiktok. Одна из рассматриваемых идей заключается в том, чтобы дать Microsoft и Bytedance переходный период для разработки новой технологии для Tiktok, сказал один из источников Reuters.

В своем блоге Microsoft написала, что понимает важность действий Президента США и обязуется приобрести Tiktok при условии полного анализа безопасности и предоставления надлежащих экономических выгод США. Новая структура будет опираться на опыт пользователей Tiktok, а также на опыт безопасности, конфиденциальности и цифровой защиты мирового класса. Microsoft также гарантирует, что в случае совершения сделки, личные данные американских пользователей Tiktok не покинут пределов США. Данные будут удалены с серверов за пределами страны в случае их передачи. CNews писал, что эксперты нашли в приложении ряд уязвимостей, которые могут обеспечить контроль над аккаунтом пользователя.

Трамп пошел на поводу у будущих избирателей

Жаркие споры не утихали вокруг Tiktok в течение нескольких последних дней. 31 июля 2020 г. Трамп говорил, что планирует вовсе запретить Tiktok, опасаясь, что китайская компания, обрабатывающая сотни персональных данных американцев, представляет угрозу национальной безопасности.

Президент США сначала даже отклонил идею Microsoft о покупке приложения. Однако 2 августа под давлением своего окружения и членов Республиканской партии, Трамп изменил свое мнение. По мнению источников, близких Reuters, запрет Tiktok мог настроить против Трампа многих молодых пользователей в преддверии президентских выборов в США в ноябре и, вероятно, вызвал бы волну юридических проблем.

Microsoft предупредила в своем блоге, что полной уверенности в том, что сделка будет достигнута, пока нет, но компания надеется на содействие администрации Президента.

Поскольку отношения между США и Китаем ухудшаются из-за торговой войны, вопроса автономии Гонконга, кибербезопасности и распространения коронавируса, Tiktok стал горячей точкой в споре между двумя крупнейшими экономиками мира. China Daily назвала компанию Bytedance жертвой «охоты на ведьм» со стороны США и заявила, что Вашингтон бездоказательно обвиняет Tiktok в том, что он угрожает нацбезопасности.

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