Google заплатит штраф в 1,5 миллиона за запрещенные сайты в поиске

Роскомнадзор настаивает на соблюдении закона

Google заплатит 1,5 млн руб. за повторное нарушение, связанное с недостаточной фильтрацией контента, запрещенного в России. О этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на Мировой суд Москвы.

Google признали виновным в повторном неисполнении обязанности по прекращению на территории России выдачи по запросам пользователей сведений об информационных ресурсах, информационно-телекоммуникационных сетях, доступ к которым ограничен (ч.2.1 ст.13.40 КоАП РФ). Мировой суд Москвы установил наказание в виде административного штрафа в размере 1,5 млн руб. Срок добровольной оплаты штрафа истекает 4 сентября 2020 г.

Это самый большой из известных штрафов, который получил Google в России от Роскомнадзора. В 2018 г. из-за отказа Google подключиться к Федеральной государственной информационной системе по требованию Роскомнадзора компания получила штраф в размере 500 тыс. рублей. В июле 2020 г. ведомство оштрафовало Google уже на 700 тыс. руб. за то, что компания так и не исполнила предписаний, и треть ссылок на запрещенные сайты сохранялись в поисковой выдаче.

Теперь в случае очередного неисполнения предписаний ведомства суммы штрафов за повторное нарушение составит 5 млн руб.

С 1 октября 2018 г. в России действует закон, обязывающий поисковики подключаться к единому реестру запрещенной информации и фильтровать выдачу от находящихся в нем сайтов. Согласно законодательству, операторы поисковых систем обязаны исключать из результатов поисковой выдачи ссылки на интернет-страницы с запрещенной информацией. Для этого они должны быть подключены к Федеральной государственной информационной системе (ФГИС), содержащей перечень таких страниц. В 2018 г. к системе по требованию Роскомнадзора подключились «Яндекс», «Спутник» и «Мэйл.ру», но Google требование проигнорировал, за что в феврале 2019 г. компания заплатила штраф в размере 500 тыс. рублей. Ведомство предупредило, что если корпорация не начнет сотрудничать, то повторный штраф составит уже 700 тыс. руб.

В апреле 2019 г. на заседании коллегии Александр Жаров, занимавший тогда пост главы Роскомнадзора, сказал, что корпорация осуществляет фильтрацию на уровне примерно 75-80%, и что ведомство будет добиваться 100-процентного исполнения закона. Однако в июне 2019 г. Жаров сообщил, что в мае фильтрация запрещенного контента в Google упала до уровня около 67,5-70%.

В июле 2019 г. Google получил протокол об административном правонарушении и штраф в 700 тыс. руб. Компания обвинялась в том, что более трети ссылок из единого реестра запрещенной информации сохраняются в поиске. В ноябре 2019 г. Роскомнадзор сообщил, что Google увеличил уровень фильтрации поисковой выдачи от запрещенной информации до 80%.

Что точно говорит закон о штрафах

Напомним, что согласно статье 13.40 КоАП РФ, неисполнение оператором поисковой системы обязанности по подключению к ФГИС информационных ресурсов, информационно-телекоммуникационных сетей, доступ к которым ограничен на территории РФ влечет штраф в размере от 3 тыс. до 5 тыс. руб., если речь идет о гражданах, от 30 тыс. до 50 тыс. руб., если речь о должностных лицах, и от 500 тыс. до 700 тыс. руб., если речь о юридических лицах.

Также закон говорит, что «неисполнение оператором поисковой системы обязанности по прекращению на территории РФ выдачи по запросам пользователей указанной поисковой системы сведений о доменном имени и об указателях страниц сайтов в сети «Интернет», доступ к которым ограничен на основании соответствующего решения Московского городского суда, или копий заблокированных сайтов влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 3 тыс. до 5 тыс. рублей; на должностных лиц – от 30 тыс. до 50 тыс. руб.; на юридических лиц – от 500 тыс. до 700 тыс. руб».

Согласно требованиям законодательства, суммы штрафов за повторное нарушение для юридических лиц составляют 1,5-5 млн руб.

Другие штрафы Google в России

Корпорация неоднократно получает штрафы от различных регулируюших ведомств. Так в конце июня 2019 г. в ФАС сообщали, что за три последних года ведомство штрафовало Google за различные нарушения на 438 млн руб. В марте 2020 г. ФАС штрафовала Google на 100 тыс. за распространение ненадлежащей рекламы финансовых услуг компании Ab innovations, которая не имела лицензии на такую деятельность. В апреле 2020 г. ФАС определила возбудить дело против «Яндекса» и Google по признакам нарушения законодательства в отношении ненадлежащей рекламы американского маркетплейса iHerb.

В других странах некоторые суммы штрафов к Google значительно превышают российские. В 2019 г. Еврокомиссия выписала штраф на 1,5 млрд евро за злоупотребление доминирующей позицией на рынке интернет-рекламы. В 2018 г. компания получила штраф на 4,3 млрд евро за то, что она принуждала производителей смартфонов предустанавливать сервисы и приложения Google. А еще годом ранее, в 2017 г., Google получила штраф 2,4 млрд евро за то, что предоставляла преимущество в поиске своему сервису Google Shopping в ущерб другим.

Штрафы за хостинг тоже будут

CNews писал в июле 2020 г., что в российском законодательстве в ближайшее может появиться норма административной ответственности для хостинг-провайдеров за хранение запрещенного контента. Документ предполагает дополнение ст. 13.41 Кодекса об административных правонарушениях (КоАП) России штрафными санкциями для хостинг-провайдеров за бездействие по отношению к противоправному контенту – такому как детская порнография, пропаганда наркотиков или террористические призывы.

Законопроект по введению административной ответственности для хостинг-провайдеров за неудаление запрещенного контента получил поддержку комиссии Правительства и отправлен в Госдуму с условием доработки во втором чтении. Ответственность за доступ к запрещенному контенту для поисковиков также могут усилить.