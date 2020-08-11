Сбербанк ищет ЦОД, который приютит 100 серверных стоек за деньги и будет держать наготове еще 600 мест бесплатно

Сбербанк ищет владельцев ЦОДа, которые могли бы за 2,5 млрд руб. принять 700 серверных стоек, но были бы готовы принять только 100 стоек, а еще 600 мест держать про запас в течение 4,5 лет — получив лишь малую часть денег и не имея права что-либо требовать от заказчика.

Вспомогательный ЦОД для Сбербанка

Как выяснил CNews, Сбербанк готов потратить 2,55 млрд руб. на размещение своих серверных стоек в стороннем центре обработки данных (ЦОД). В течение четырех с половиной лет будущий подрядчик организации должен быть готов постепенно (с поквартальным нарастанием числа) принять до 700 стоек, а потом плавно от них избавиться.

Указанная сумма выставлена в качестве начальной максимальной цены договора в тематическом тендере госбанка, который был объявлен 3 августа 2020 г. в формате запроса котировок и с весьма абстрактным наименованием «Технологические услуги». Заявки от претендентов станут приниматься до 17 августа. Итоги планируется подвести 30 сентября. Предоставить заказчику машинный зал победителю необходимо будет в течение трех месяцев с даты подписания договора.

По условиям закупки для соблюдения принципов надежности и непрерывности ИТ-систем, ЦОД подрядчика должен быть расположен на удалении не менее 2 км и не более 45 км одновременно от двух объектов Сбербанка — во 2-м Южнопортовом проезде в Москве (там находится так называемый первый мегаЦОД банка) и на Большом бульваре в Сколково (второй мегаЦОД).

Сбербанку ищет внешний ЦОД на 700 стоек

Уровень резервирования элементов инженерно-технических систем ЦОДа должен соответствовать требованиям к элементам инфраструктуры уровня TIER III (в соответствии с классификацией Uptime Institute).

На момент публикации этого материала в Сбербанке не смогли прокомментировать, что за стойки (новые или где-либо работающие сейчас) примет, а потом отдаст ЦОД подрядчика.

Но стоек может быть меньше. И денег тоже

Из тендерной документации, выложенной на сайте госзакупок, можно заключить, что выше речь идет лишь о предельной, ориентировочной загрузке машинных залов будущего поставщика услуг. Гарантированно банк разместит и оплатит лишь 100 стойко-мест. А еще 600 исполнитель договора должен будет держать про запас.

«Банк вправе не размещать и не оплачивать дополнительно запрашиваемые 600 стойко-мест, — говорится в условиях закупки. — При размещении и резервировании стойко-мест в меньшем объеме, поставщик не вправе требовать от банка каких-либо компенсаций, убытков, возмещений и прочих имущественных предоставлений, а также не вправе требовать увеличения стоимости услуг по договору и/или изменения любых иных условий договора».

Именно с этим обстоятельством, видимо, связан факт того, что оплату слуг Сбербанк намерен производить только ежеквартально. Более того, в тендерной документации есть отметка, что банк «вправе в любой момент в одностороннем внесудебном порядке отказаться от части оказываемых услуг, или от всех оказываемых услуг или досрочно расторгнуть договор в соответствии с его условиями».

При этом по условиям договора, владельцу ЦОДа запрещено занимать арендуемый Сбербанком машинный зал оборудованием сторонних организаций.

700 стоек — это много или мало

Чтобы понять масштабы требующегося госбанку ЦОДа, можно обратиться к параметрам его собственных крупнейших ЦОДов в Южном порту и в инновационном центре «Сколково».

В отношении первого из них Сбербанк в декабре 2015 г. заявлял, что он рассчитан на 1800 серверных стоек при площади машинных залов в 5 тыс. кв. м. Что касается второго — более позднего, введенного в эксплуатацию предположительно в 2018 г., то он изначально был спроектирован на 1600 стоек, но потом тайно вырос до 2000 стоек.

В частности, в сентябре 2017 г. CNews обратил внимание на то, что у базового контракта на создание ЦОДа в «Сколково» с дочерней структурой «Ланита» «Инсистемс» появилось дополнительное соглашение на 2,86 млрд руб. В Сбербанке тогда дофинансирование проекта объяснили решением построить ЦОД в составе не четырех, а пяти модулей.

«Действительно, в контракт был включен пятый технологический модуль, — сообщил тогда же CNews генеральный директор “Инсистемс” Евгений Вирцер. — В соответствии с проектной документацией ЦОД состоит из административно-бытового корпуса (АБК) и пяти одинаковых технологических модулей емкостью по 400 стоек каждый. Первоначальный конкурс был разыгран на АБК и четыре модуля. В процессе заказчиком было принято решение о строительстве пятого модуля, и было подписано соответствующее дополнительное соглашение», — пояснил он.