Интеграция
Hitachi применяет ИИ для ускорения СХД на фоне снижения стоимости владения
Бизнес
Шесть задач управления хранилищами данных и методы решения
ИТ-бизнес
Wi-Fi 6 – оптимальное решение актуальных бизнес-задач

Спецпроекты

Российско-американская платежная система осталась без $67 млн инвестиций

Бизнес Инвестиции и M&A Интернет E-commerce Веб-сервисы Маркет
, Текст: Игорь Королев
Ни один из владельцев варрантов на покупку акций американской корпорации Net Element, владеющей российской платежной системой PayOnline, не захотел их реализовывать. Реализация варрантов могла бы принести Net Element до $67 млн, однако цена их реализации в сотни раз превышала рыночную стоимость акций компании.

Владельцы варрантов Net Element отказались от их реализации

Американская корпорация Net Element сообщила об отмене регистрации собственных акций, зарезервированных под варранты, выпущенные в пользу бывших инвесторов другой американской корпорации - Cazador Acquitions. Причиной стало отсутствие среди владельцев варрантов желающих их реализовывать. Это следует из сообщения, размещенного на сайте Американской комиссии по ценным бумагам (SEC).

Откуда у Net Element взялись варранты

Cazador Acquitions была создана в 2010 г. и тогда же провела IPO (первичное размещение акций) на американской бирже NASDAQ. В ходе размещения было 4,6 млн блоков за общую сумму $46 млн. Каждый блок состоял из одной акции Cazador Acquitons и одного варанта на одну акцию компании. Дополнительно компания привлекла еще $2,2 млн, продав в ходе частного размещения 4,34 млн варантов.

На тот момент у Cazador Acquitions не было активов. Компания привлекала средства инвесторов с целью использовать их в некой будущей сделки. Такая сделка состоялась осенью 2012 г.: Net Element осуществила обратное поглощение Cazador Acquitions. После этого Cazador Acquitions была переименована в Net Element, ее акции продолжили котироваться на бирже NASDAQ.

Владельцы Net Element получили 81% акций объединенной компании, владельцы Cazador Acquitions - 19%. Также владельцы варрантов на покупку акций Cazador Acquitions получили варранты на покупку акций Net Element, с этой целью для них было зарезервировано 8,94 млн акций (30% от общего числа акций компании на тот момент). Цена реализации одного варанта составляла $7,5. Соответственно, в случае реализации всех варрантов Net Element получила бы $67 млн.

nasdaq1600.jpg

Никто из владельцев варрантов на покупку акций Net Element, владеющей российской платежной системой PayOnline, не захотел их реализовывать
Реализация варрантов могла бы принести Net Element до $67 млн

Крупнейшими акционерами Cazador Acquitions были компании Arco Group, принадлежащая основателю Cazador Acquitions Францеско Пиованетти (Francesco Piovanetti), Polar Securities, AQR Capital Managment, Deutsche Bank, Pacifitc Capital Managment и Pine River Capital.

Чем занималась Net Element

Net Element начинала свой бизнес с инвестирования в интернет-активы в России и США. В частности, компания вместе с российским композитором и продюсером Игорем Крутым создала музыкальный сайт Music1. Также компания организовала одного из крупнейших в России агрегаторов мобильного контента TOT Money. Крупнейшим акционером компании был казахстанский магнат Кенез Ракишев.

В 2013 г. Net Element поглотила американскую платежную систему Unifiyed Payments, переименованную затем в TOT Payments. Основатель этой системы, американец украинского происхождения Олег Фирер, стал президентом и совладельцем Net Element.

После этого компания изменила свой фокус на платежные сервисы, избавившись от интернет-активов. В 2015 г. Net Element приобрела российскую платежную систему PayOnline. TOT Money сначала был переименован в Digital Provider, затем был присоединен к PayOnline.

Как размывался акционерный капитал Net Element

Между тем, деятельность Net Element является убыточной. По итогам 2019 г. чистый убыток корпорации составил $6,5 млн при выручке в $65 млн. В связи с этим компания периодически выпускает допэмиссию своих акций в пользу новых инвесторов, которые вскоре продают данные акции. Таким образом, американские фонды Esousa, Cobblestone Capital Partners и Crede Group за последние годы вложили в компанию в совокупности $29 млн.

Из-за размывания акционерного капитала стоимость ценных бумаг компании постоянно снижается. Дважды - в 2015 г. и в 2017 г. - цена акций компании снижалась ниже $1, в результате чего администрация биржи NASDAQ предупреждала о возможном делистинге акций компании.

Оба раза проблема была решена путем объединения акций компании из пропорции 10:1. Соответственным образом были объединены и варранты, а стоимость реализации одного варранта увеличилась в 100 раз - до $750.

Почему варранты Net Element нет смысла реализовывать

Летом 2012 г. перед слиянием с Net Element акции Cazador Acquitions котировались по цене $9,9. При такой цене реализация одного варранта за $7,5 имела экономический смысл.

На начало 2020 г. акции Net Element торговались по цене примерно $3 за одну бумага. То есть более чем в 200 раз дешевле, чем стоимость реализации одного варранта.

Летом Net Element договорилась об обратном поглощении с американским производителем электрокаров Mullen Technologies. По условия соглашения, акционеры Mullen Technologies получат в объединенной компании 85%, акционеры Net Element - 15%. После этого котировки акций Net Element поднимались до $15, однако затем упали до $6. Эти значения все равно значительно ниже стоимости реализации варрантов, в связи с чем неудивительно, что желающих реализовывать варранты не нашлось.

Другие материалы рубрики

Правительство выделит 12 миллиардов 1200 российским ИИ-стартапам

Ради целей Путина власти притормозят «закон Яровой»

В России готовится людоедский закон против Apple и Google

Россиянам светит дополнительный барьер при покупках в зарубежных интернет-магазинах

Применение SSD-дисков для виртуальных серверов

Конференция CNews «ИКТ в госсекторе: темпы цифровизации растут» состоится 24 сентября

MARKET.CNEWS

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

Техника

9 приложений для обработки фото на смартфоне: выбор ZOOM

Учимся дистанционно: полезная техника для удаленного обучения

Печать без лишних расходов: обзор МФУ HP Neverstop Laser MFP 1200w

Что делать со старой техникой: 5 вариантов

Показать еще

Наука

Представлена самая большая 3D-карта Вселенной

ИИ захватывает временные данные вместо света: новая веха 3D-изображений

Стал известен точный возраст Луны: она оказалась младше, чем думали

Миниатюрный оптический зонд сможет сканировать тело через сосуды
Показать еще
Российский бизнес приспособил песочницы под нужды ИБ Российский бизнес приспособил песочницы под нужды ИБ ИТ по требованию завоевали рынок и навсегда изменили гибридные облака ИТ по требованию завоевали рынок и навсегда изменили гибридные облака Онлайн-конференция Онлайн-конференция "Предвидеть непредвиденное"