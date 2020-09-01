Российско-американская платежная система осталась без $67 млн инвестиций

Владельцы варрантов Net Element отказались от их реализации

Американская корпорация Net Element сообщила об отмене регистрации собственных акций, зарезервированных под варранты, выпущенные в пользу бывших инвесторов другой американской корпорации - Cazador Acquitions. Причиной стало отсутствие среди владельцев варрантов желающих их реализовывать. Это следует из сообщения, размещенного на сайте Американской комиссии по ценным бумагам (SEC).

Откуда у Net Element взялись варранты

Cazador Acquitions была создана в 2010 г. и тогда же провела IPO (первичное размещение акций) на американской бирже NASDAQ. В ходе размещения было 4,6 млн блоков за общую сумму $46 млн. Каждый блок состоял из одной акции Cazador Acquitons и одного варанта на одну акцию компании. Дополнительно компания привлекла еще $2,2 млн, продав в ходе частного размещения 4,34 млн варантов.

На тот момент у Cazador Acquitions не было активов. Компания привлекала средства инвесторов с целью использовать их в некой будущей сделки. Такая сделка состоялась осенью 2012 г.: Net Element осуществила обратное поглощение Cazador Acquitions. После этого Cazador Acquitions была переименована в Net Element, ее акции продолжили котироваться на бирже NASDAQ.

Владельцы Net Element получили 81% акций объединенной компании, владельцы Cazador Acquitions - 19%. Также владельцы варрантов на покупку акций Cazador Acquitions получили варранты на покупку акций Net Element, с этой целью для них было зарезервировано 8,94 млн акций (30% от общего числа акций компании на тот момент). Цена реализации одного варанта составляла $7,5. Соответственно, в случае реализации всех варрантов Net Element получила бы $67 млн.

Никто из владельцев варрантов на покупку акций Net Element, владеющей российской платежной системой PayOnline, не захотел их реализовывать

Реализация варрантов могла бы принести Net Element до $67 млн

Крупнейшими акционерами Cazador Acquitions были компании Arco Group, принадлежащая основателю Cazador Acquitions Францеско Пиованетти (Francesco Piovanetti), Polar Securities, AQR Capital Managment, Deutsche Bank, Pacifitc Capital Managment и Pine River Capital.

Чем занималась Net Element

Net Element начинала свой бизнес с инвестирования в интернет-активы в России и США. В частности, компания вместе с российским композитором и продюсером Игорем Крутым создала музыкальный сайт Music1. Также компания организовала одного из крупнейших в России агрегаторов мобильного контента TOT Money. Крупнейшим акционером компании был казахстанский магнат Кенез Ракишев.

В 2013 г. Net Element поглотила американскую платежную систему Unifiyed Payments, переименованную затем в TOT Payments. Основатель этой системы, американец украинского происхождения Олег Фирер, стал президентом и совладельцем Net Element.

После этого компания изменила свой фокус на платежные сервисы, избавившись от интернет-активов. В 2015 г. Net Element приобрела российскую платежную систему PayOnline. TOT Money сначала был переименован в Digital Provider, затем был присоединен к PayOnline.

Как размывался акционерный капитал Net Element

Между тем, деятельность Net Element является убыточной. По итогам 2019 г. чистый убыток корпорации составил $6,5 млн при выручке в $65 млн. В связи с этим компания периодически выпускает допэмиссию своих акций в пользу новых инвесторов, которые вскоре продают данные акции. Таким образом, американские фонды Esousa, Cobblestone Capital Partners и Crede Group за последние годы вложили в компанию в совокупности $29 млн.

Из-за размывания акционерного капитала стоимость ценных бумаг компании постоянно снижается. Дважды - в 2015 г. и в 2017 г. - цена акций компании снижалась ниже $1, в результате чего администрация биржи NASDAQ предупреждала о возможном делистинге акций компании.

Оба раза проблема была решена путем объединения акций компании из пропорции 10:1. Соответственным образом были объединены и варранты, а стоимость реализации одного варранта увеличилась в 100 раз - до $750.

Почему варранты Net Element нет смысла реализовывать

Летом 2012 г. перед слиянием с Net Element акции Cazador Acquitions котировались по цене $9,9. При такой цене реализация одного варранта за $7,5 имела экономический смысл.

На начало 2020 г. акции Net Element торговались по цене примерно $3 за одну бумага. То есть более чем в 200 раз дешевле, чем стоимость реализации одного варранта.

Летом Net Element договорилась об обратном поглощении с американским производителем электрокаров Mullen Technologies. По условия соглашения, акционеры Mullen Technologies получат в объединенной компании 85%, акционеры Net Element - 15%. После этого котировки акций Net Element поднимались до $15, однако затем упали до $6. Эти значения все равно значительно ниже стоимости реализации варрантов, в связи с чем неудивительно, что желающих реализовывать варранты не нашлось.