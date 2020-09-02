У кого больше всех денег для «Цифровой экономики». Рейтинг

Рейтинг ФОИВов, участвующих в «Цифровой экономике»

CNews проанализировал распределение расходов федерального бюджета на реализацию национальной программы «Цифровая экономика» между федеральными органами исполнительной власти (ФОИВ). Расчеты велись на базе пяти входящих в программу федеральных проектов – «Информационная инфраструктура», «Информационная безопасность», «Цифровое государственное управление», «Кадры для цифровой экономики» и «Цифровые технологии».

Расчеты велись в соответствии с планами финансирования за период 2019-2021 гг., на их основе был составлен соответствующий рейтинг ФОИВов. В расчет брались мероприятия, чей объем финансирования из федерального бюджета превышает 100 млн руб. Поскольку у одного мероприятия может быть нескольких курирующих ФОИВ, бюджет таких мероприятий учитывался для каждого из этих ФОИВ.

Минкомсвязи, Россвязь и Минэкономразвития в лидерах

На первом месте в рейтинге CNews, как и ожидалось, оказалось Минкомсвязи, основное ведомство, связанное с нацпрограммой «Цифровая экономика». Ведомство курирует мероприятия на общую сумму 382 млрд руб. при общем объеме финансирования рассматриваемых в рамках расчетов мероприятий 446 млрд руб.

Региональные органы исполнительной власти будут участвовать в курировании мероприятий из федпроектов «Информационная инфраструктура» и «Цифровое государственное управление» с общим бюджетом 69,7 млрд руб. Органы местного самоуправления будут курировать мероприятия из федпроекта «Цифровое государственное управление» с общим бюджетом 3 млрд руб.

Рейтинг федеральных органов исполнительной власти по размеру бюджетов курируемых ими мероприятий в рамках нацпрограммы «Цифровая экономика», млн рублей

Ведомство Информационная инфраструктура Цифровое государственное управления Кадры для цифровой экономики Информационная безопасность Информационная безопасность (с учетом решения Совбеза) Цифровые технологии Всего Всего (с учетом решения Совебза) 1 Минкомсвязи 195 626 86 247 7 217 4 467 29 689 88 618 382 175 407 397 2 Органы исполнительной власти субъектов РФ 66 513 3 206 0 0 0 0 69 719 69 719 3 Минэкономразвития 6 187 34 675 18 714 809 809 409 60 794 60 794 4 Россвязь 49 898 0 0 0 0 0 49 898 49 898 5 ЦИК 10 425 22 795 0 0 0 0 33 220 33 220 6 Минобрнауки 1 050 0 24 545 320 320 0 25 915 25 915 7 МВД 10 950 0 0 2 489 10 898 0 13 439 21 848 8 Минпросвещения 0 0 13 428 0 0 0 13 428 13 428 9 Минтранс 11 023 0 0 2 174 2 174 0 13 197 13 197 10 Генпрокуратура 0 12 840 0 0 0 0 12 840 12 840

Источник: CNews Analytics Перейти к полной таблице

Минэкономразвития находится на третьем месте в рейтинге и курирует мероприятия с общим бюджетом 60,7 млрд руб. Минэкономразвития является куратором двух входящих в нацпрограмму «Цифровая экономика» федпроектов – «Кадры для цифровой экономики» и «Нормативное регулирование» (не учитывался в расчетах из-за незначительных затрат). При этом Минэкономразвития курирует также мероприятия из всех остальных, включенных в нацпрограмму, федпроектов.

На четвертом месте в рейтинге находится Россвязь – на данное ведомство приходятся мероприятия с общим бюджетом 49,9 млрд руб. Россвязь участвует только в мероприятиях федпроекта «Информационная инфраструктура» - в основном, это проекты по оказанию универсальных услуг связи и ликвидации «цифрового неравенства». Другое, подотчетное Минкомсвязи ведомство, Роскомнадзор, курирует мероприятия с общим бюджетом 2,23 млрд руб.

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) курирует мероприятия на общую сумму 33,2 млрд руб. Это мероприятия из федпроектов «Информационная инфраструктура» и «Цифровое государственное управление».

Кураторы образования и МИД в «Цифровой экономике»

Минобрнауки курирует мероприятия из федпроектов «Кадры для цифровой экономики» и «Информационная инфраструктура» с общим бюджетом 25,9 млрд руб. Два других образовательных ведомства - Минпросвещения и Рособрнадзор – курируют мероприятия с общими бюджетами 13,4 млрд руб. и 1,3 млрд руб. соответственно.

В федпроекте «Кадры для цифровой экономики» есть также мероприятий, курируемых МИД и Россотрудничество, с общим бюджетом 1,3 млрд руб. Они связаны с привлечением из-за рубежа талантливых специалистов для работы в России, с тиражированием лучших практик по подготовке цифровой грамотности среди школьников в русскоязычных школах зарубежом и повышению квалификации работающих в этих школах педагогов по ключевым компетенциям цифровой экономики.

Минфин, Управление делами Президента и Центробанк в «Цифровой экономике»

У других ведомств следующие бюджеты курируемых мероприятий: Минтранс – 13,2 млрд руб., Минэнерго – 12,5 млрд руб., Росреестр – 8,9 млрд руб., госкорпорация «Роскосмос» - 7,9 млрд руб., Минтруд – 4,4 млрд руб., Роспатент – 3,2 млрд руб., Минстрой – 2,8 млрд руб., Росстат – 1,4 млрд руб.

Минфин курирует мероприятия с общим бюджетом 4,1 млрд руб. В основном это конверсия радиочастотного спектра для внедрения сетей 5G (в рамках федпроекта «Информационная инфраструктура»).

Управление делами Президента, в рамках федпроектов «Цифровое государственное управление» и «Цифровые технологии», курирует мероприятия с общим бюджетом 3,4 млрд руб. Банк России, в рамках федпроекта «Информационная безопасность», курирует мероприятия с общим бюджетом 1,67 млрд руб.

«Цифровая экономика» и силовые ведомства

Участвуют в реализации мероприятий нацпрограммы «Цифровая экономика» и силовые ведомства. МВД курирует мероприятия с общим бюджетом 13,4 млрд руб., Генпрокуратура – 12,8 млрд руб., ФСБ – 9,8 млрд руб., МЧС – 9,7 млрд руб., ФСО – 8,27 млрд руб., Росгвардия – 7,9 млрд руб., Минобороны – 6,5 млрд руб., ФСТЭК – 1,9 млрд руб.

В октябре 2018 г., в ходе подготовки нацпрограммы «Цифровая экономика», Совет безопасности принял решение на 50 млрд руб. увеличить финансирование из федерального бюджета ряда мероприятий, включенных в федпроект «Информационная безопасность». В том числе 30 млрд руб. предполагалось выделить на реализацию мероприятий, связанных с «Суверенным интернетом».

Это решение не было отражено в федеральном бюджете. Если бы оно все-таки было реализовано, то бюджет мероприятий, курируемых Роскомнадзором, увеличился бы почти в 12 раз: до 26 млрд руб., а ведомство заняло бы в рейтинге CNews шестое место вместо 26.

У Минпромторга бюджет курируемых мероприятий вырос бы в 1,7 раза до 21,4 млрд руб. Бюджет курируемых Минкомсвязи мероприятий вырос бы на 25 млрд руб (на 7%).

Возросли бы и бюджеты ряда силовых структур. У Росгвардии данный показатель вырос бы в три раза – до 25,2 млрд руб. (ведомство заняло бы в рейтинге восьмое место вместо 18), у ФСБ в два раза (до 21,5 млрд руб.), у МЧС также почти в два раза (до 18,3 млрд руб.), у МВД в полтора раза (до 21,8 млрд руб.).