«Ростех» просит 180 млрд руб. на отечественные ПО и электронику для оборонки, банков и нефтегаза

Участвовать в проекте предложили только 25 компаниям

«Ростех» предлагает разработать программу по созданию интеллектуальных аппаратно-программных платформ (АПП) на основе отечественного программного обеспечения (ПО) и электронных компонентов для стратегических отраслей, включая оборонную, нефтегазовую и банковскую. Госкорпорация пояснила, что эти отрасли полностью зависят пока от оборудования и софта иностранных поставщиков и потому уязвимы перед хакерскими атаками. На реализацию программы, срок действия которой запланирован с 2021 по 2028 гг., потребуется 180 млрд руб. Из них 120 млрд руб. предлагается выделить из федерального бюджета.

Соответствующее предложение госкорпорация направила в Совет по приоритетному направлению стратегии научно-технологического развития России «Переход к цифровым, интеллектуальным производственным технологиям, роботизированным системам, новым материалам и способам конструирования, создание систем обработки больших данных, машинного обучения и искусственного интеллекта». Как уточнили в Минпромторге, проект пока находится в стадии доработки.

Согласно документу, на который ссылается «Коммерсант», «Ростех» предлагает с низкой базы наладить в стране производство отечественных элементов электронно-компонентной базы (ЭКБ), ПО и доверенных АПП на их основе, что должно сделать работу стратегических систем страны, включая оборонный сектор, ракетно-космическую технику, энергетику, нефтегазовую, банковскую отрасли и другие предприятия, независимой от зарубежных поставщиков. По подсчетам экспертов «Ростеха», сейчас доля иностранного ПО и АПП в таких системах превышает 90%.

«Ростех» предлагает выделить 180 млрд руб. на создание интеллектуальных аппаратно-программных платформ на основе отечественного ПО и электроники для стратегических отраслей

Стратегические объекты очень уязвимы перед кибератаками. «Ростех» приводит в пример проникновение в 2010 г. вируса Stuxnet в компьютерную сеть иранской фабрики по обогащению урана через уязвимость коммерческого драйвера интерфейса USB. Для того, чтобы снизить риски кибератак, госкорпорация предлагает создать модели киберугроз и алгоритм их отражения для каждой стратегической отрасли, разработать устойчивые к хакерским атакам ЭКБ и ПО, наладить серийное производство АПП и внедрить их на стратегических предприятиях, заместив иностранные разработки. По мнению аналитиков госкорпорации, к 2036 г. реализация программы принесет выручку в районе 3,36 трлн руб. Это будет способствовать воссозданию микроэлектронной отрасли страны, а также обеспечит «обороноспособность в условиях прогрессирующих кибератак, кибервойн, стремления западных, да и восточных стран к цифровому неравенству».

Координатором программы, в случае ее одобрения, станет Минпромторг, а исполнителями — 25 компаний, в том числе, структуры «Ростеха», «Росатома», системный интегратор СКАН, «Лаборатория Касперского», разработчик «Русбитех», производитель микропроцессоров «Байкал Электроникс» и др. Таким ограничением числа компаний-исполнителей, по мнению «Коммерсанта», обеспокоены участники рынка. Они считают, что закрытая разработка такой базы сделает ее неконкурентной по качеству. Исполнительный директор Ассоциации российских разработчиков и производителей электроники Иван Покровский уверен, что разработку подобного проекта стоит вести с учетом мирового рынка, так как есть шансы привлечь инвестиции, заказчиков и инженерные ресурсы других стран, которые также решают задачи безопасности и технологической независимости своей информационной инфраструктуры.

Важные события навстречу российскому ПО и оборудованию

В марте 2020 г. «Ростех» заявил, что в партнерстве с концерном «Созвездие» разработает оборудование для российских сетей 5G. На разработку выделено 338 млн руб. Компании имеют опыт сотрудничества – совместными усилиями они создали российскую базовую станцию, используемую в сетях LTE.

В августе 2020 г. Минпромторг предложил ввести план-график для закупок госкомпаниями отечественного телеком-оборудования и систем хранения из Реестра российской и евразийской промышленной продукции. Квоту на такие товары планируется установить на уровне 30–50% от объема закупок. Отчитываться госкомпаниям придется ежегодно. Пакет документов 8 августа 2020 г. поступил на согласование в Минфин, ФАС, Минэкономики и Федеральное казначейство.

2 сентября 2020 г. член Совета Федерации Константин Долгов предложили отнести госкомпании и госкорпорации к объектам критической информационной инфраструктуры (КИИ) наравне с госорганами и банками с 1 января 2021 г. Это будет означать ускоренный переход на отечественный софт и оборудование, порядок которого определит правительство. Константин Долгов подготовил проект поправок к закону «О безопасности КИИ».

Если законопроект будет принят, Правительство установит для госкомпаний и госкорпораций порядок перехода на отечественный софт и ИТ-оборудование, степень их необходимой локализации, а также случаи полных запретов на использование иностранных решений.

7 сентября 2020 г. «Ростех» направил в адрес Правительства дорожную карту мероприятий по формированию высокотехнологичной области «Новые поколения микроэлектроники и создание электронной компонентной базы». Согласно документу на развитие российской микроэлектроники потребуется 798 млрд руб. до 2024 г.