ИТ-гиганты придумали, как уменьшить зарплаты сотрудникам

Хочешь переехать – будь готов потерять в зарплате

Компания VMware, один из крупнейших разработчиков программного обеспечения для виртуализации, существенно сократит зарплаты удаленным сотрудникам, если они переедут из Кремниевой долины в другой регион или штат, где стоимость аренды жилья ниже.

Об этом пишет агентство Bloomberg со ссылкой на источники. Компания тщательно следит за перемещениями сотрудников – это обусловлено требованием американского законодательства, так как начисление налогов и зарплат зависит от региона проживания персонала.

Так если работник переезжает из Пало-Альто, предместья Сан-Франциско в Калифорнии, где находится штаб-квартира компании, в другой штат, например, в Денвер (Колорадо), его годовая зарплата уменьшится на 18%. Если остается в Калифорнии, но переедет в места с более низкой арендой, например, в Лос-Анжелес или Сан-Диего, зарплата уменьшится на 8%. Сан-Франциско, Нью-Йорк и города в сердце Кремниевой долины отличаются самыми высокими ставками на аренду жилья.

Поскольку корпоративные кампусы остаются закрытыми из-за риска коронавируса, а арендные ставки на жилье в городах, где расположены офисы многих техгигантов, – самые высокие в стране, компании предлагают удаленную работу в качестве ценного преимущества. Из-за пандемии некоторые американцы уже переехали ближе к своим семьям и близким или в более доступные районы, чем дорогие столичные центры вдоль побережья. Однако, как считает Bloomberg, работники должны быть готовы фактически заплатить понижением зарплаты за переход на такой гибкий график.

Ряд крупных ИТ-компаний синхронно объявил, что сократит зарплаты удаленным сотрудникам, которые переедут из дорогих городов в места с дешевой арендой

Старший вице-президент VMware по кадрам Рич Лэнг (Rich Lang) заявил, что компания корректирует заработную плату на основе стоимости рабочей силы в различных региональных зонах. «Мы просим сотрудников быть откровенными в этом вопросе», – говорит он, опасаясь, однако, что некоторые работники будут указывать наиболее выгодный для себя адрес в плане получения зарплаты, даже если переедут куда-то еще.

Также Лэнг подчеркивает, что, если сотрудник временно едет к родственникам или переезжает на короткое время по какой-то важной причине, его зарплата не изменится. Более того, ситуация коснется в целом всех, кто переезжает: если кто-то, наоборот, захочет переехать в город, где ставки на аренду выше, компания может пересмотреть зарплату в сторону повышения.

В качестве компенсации за возможные неудобства, VMware предоставила сотрудникам две недели отпуска.

Не так давно VMware прибегала к массовым сокращениям персонала для оптимизации расходов. Так в 2016 г. компания сократила 800 сотрудников, что составило около 5% штата.

Гибкая форма занятости – гибкая компенсация

Facebook и Twitter, а также другие технологические компании уже ввели или готовятся ввести аналогичные гибкие правила оплаты труда.

Представитель Twitter заявлял, что у компании есть конкурентный подход, предполагающей связать размер зарплат с местом проживания сотрудников. Пока же компания выплатила всем сотрудникам единовременное пособие в $1000 за работу на дому, независимо от их местоположения, и выделила несколько дней дополнительного отпуска.

Facebook также публично заявил, что рассматривает вариант сокращения зарплаты сотрудников в зависимости от того, куда они решат переехать, с января 2021 г. В мае 2020 г. компания заявила, что готова перейти на полностью удаленную работу.

Глава компании ServiceNow Билл Макдермотт (Bill McDermott) – компания разрабатывает ПО для облачных вычислений, и ее штаб-квартира также находится в Калифорнии, – сказал, что рассматривает возможность изменения с 2021 г. заработной платы работников, которые переезжают из «района залива» с самой высокой арендной платой в другие регионы. Точное решение пока не принято, но скорее всего компания выберет гибридную форму занятости, которая будет влиять на начисление зарплат. Кроме офисных и полностью удаленных сотрудников, есть еще те, чья работа связана с постоянными разъездами. Эта особенность тоже будет учитываться в зарплате.

Dell Technologies, производитель персональных компьютеров, которому принадлежит 81% VMware, официально попросила сотрудников продолжать работать из дома столько, сколько они хотели бы, от одного до пяти дней в неделю, если это не влияет на выполнение их рабочих обязанностей.

Россиянам пока везет

В июне 2020 г. Госдума приняла в первом чтении законопроект о регулировании дистанционной и удаленной работы.

Закон вводит три вида «удаленки» – временную, постоянную и комбинированную (который объединяет первые два вида), а также упрощает переход на нее и дает удаленным работникам право не работать в свое свободное время или получать оплату за эти часы как за сверхурочные.

Также в законопроекте предлагается исключить требование об указании рабочего места как об одном из условий договора, так как рабочее место может находиться везде, где есть интернет.