Создатели «Эльбрусов» удвоили выручку, но долги ее сильно перекрыли

Запоздавший в этом году отчет о результатах деятельности разработчиков «железа» на «Эльбрусах» из ИНЭУМ показал, что в 2019 г. организации действительно удалось реализовать заявленные ранее планы. Она увеличила выручку за счет крупного оборонного заказа. При этом долги организации растут второй год и перекрыли почти удвоенную выручку более чем на треть.

Предсказуемый рост выручки ИНЭУМ

Объем выручки создателя отечественных серверов на российских процессорах «Эльбрус» — Института электронных управляющих машин им. И. С. Брука (ИНЭУМ, входит в «Ростех») — по итогам 2019 г. превысил показатели предыдущего отчетного периода почти вдвое. Так, если в 2018 г. выручка предприятия составила 466,1 млн руб., то в 2019 г. она выросла до 828,7 млн руб., увеличившись, таким образом, на 362,6 млн руб. (78%). Это следует из ежегодного финансового отчета организации. В 2020 г. его публикация состоялась позже обычного срока на два с лишним месяца.

Упомянутый выше столь ощутимый финансовый результат неожиданностью можно считать лишь отчасти. Напомним, в начале июля 2019 г. на основании прошлогодних аналогичных документов CNews делал вывод, что по итогам 2019 г. половину выручки создателям «Эльбрусов» должны обеспечить военные, заказавшие тысячу российских серверов, ориентировочно на 400 млн руб.

В новом отчете ИНЭУМ подтверждается, что основной объем выручки 2019 г. был получен за счет производства и поставки продукции в рамках гособоронзаказа (ГОЗ) и составил 438,6 млн руб. При этом отдельно упоминается некий проект «Поставка вычислительной техники в Минобороны» стоимостью как раз 400 млн руб.

Что мог поставить военным ИНЭУМ

О какой именно поставке идет речь, в опубликованной документации не уточняется. В июле 2019 г. CNews с учетом ряда вспомогательных данных высказывал предположение в том, что ключевая сделка ИНЭУМ по линии ГОЗ будет связана с тем фактом, что 27 сентября 2018 г. Минобороны разместило на сайте госзакупок извещение о закрытом аукционе на поставку министерству тысячи серверов «Эльбрус 801-РС» в двух разных модификациях. Стартовая цена контракта была выставлена на уровне, опять же, 400 млн руб. В силу закрытого характера процедуры, подробности выбора поставщика и итоговая цена контракта опубликованы позже не были.

Главные создатели серверов на «Эльбрусах» увеличили выручку и набрали долгов

На момент публикации того материала представители ИНЭУМ и компании МЦСТ (разработчик процессоров «Эльбрус») не смогли прокомментировать CNews правомерность этих логических выводов.

Прибыль колеблется, долги растут

По данным нового отчета, чистая прибыль ИНЭУМ в 2019 г. составила 37,1 млн руб. Это несколько меньше показателя 2018 г. в 39,2 млн руб., однако вполне ощутимо выше показателя 2017 г. в 29,7 млн руб.

При этом размеры чистого долга организации за последние годы имеют более линейную динамику. Если по итогам 2017 г. они составили 421,6 млн руб., то по итогам 2018 г. выросли до 731,7 млн руб. (на 73,5%), а по результатам 2019 г. увеличились до 1,14 млрд руб. (на 55,1%).

Отметим, что этот долг последнего отчетного периода значительно перекрывает размер столь существенно увеличившейся выручки ИНЭУМ — на 311 млн или на 37%.

Другие значимые проекты года

Помимо уже упомянутой поставки для военных на 400 млн руб., ИНЭУМ указывает в качестве одного из основных проектов 126-миллионную поставку супер-ЭВМ на многоядерном микропроцессоре с архитектурой «Эльбрус» с кодовым названием «Приклад-стенд-ГВП».

В 2019 г. осуществлялся ее первый этап на 55 млн руб. Судя по информации на сайте госзакупок, заказчиком техники выступил Центральный институт авиационного моторостроения им. П. И. Баранова.

Еще один ключевой проект имеет наименование «Калининская» и касается поставки оборудования радиационного контроля на Калининскую атомную электростанцию в составе энергоблоков №1 и №2. Его общая стоимость указана в размере 64,5 млн руб.

Последний упомянутый ключевой проект именуется «Технопром» и представлен просто как поставка серверов общей стоимостью 106,9 млн руб. По сайту госзакупок оба этих последних проекта однозначно не находятся.