Москва поднялась на 25 строк во всемирном рейтинге инновационных городов

Москва заняла 32 место в рейтинге 100 ведущих инновационных кластеров мира, согласно данным, опубликованным в докладе Global Innovation Index 2020. Еще в 2017 г. столица России занимала 57 место, но в последние годы ее положение улучшилось и стабилизировалось. В 2018 г. Москва оказалась на 30 месте, в 2019 г. — на 33. Власти города объясняют это системными мерами поддержки и эффективностью Московского инновационного кластера.

Взлет Москвы в мировом рейтинге

Москва поднялась на 32 место в рейтинге 100 ведущих инновационных кластеров мира. Данные опубликованы в докладе Global Innovation Index 2020. Как сообщил Владимир Ефимов, заместитель мэра Москвы по экономической политике и имущественно-земельным отношениям, с 2017 г. столица улучшила свои позиции в рейтинге кластеров на 25 пунктов.

В создании Global Innovation Index участвует Всемирная организация интеллектуальной собственности при ООН (World International Property Organization) и партнеры: бизнес-школа одного из крупнейших американских университетов в США — Корнеллского университета (Cornell University’ SC Johnson College of Business) и французская бизнес-школа Insead. Рейтинг инновационных кластеров публикуется с 2017 г. По итогам 2017 г. столица России занимала 57 место, но в последние годы положение в рейтинге оказывается более-менее устойчивым: по итогам 2018 г. столица оказалась на 30 месте, по итогам 2019 г. — на 33.

К инновационным кластерам в рейтинге относятся как отдельные города, так и агломерации. В топ-5 рейтинга инновационных кластеров в этом году вошли (от первого места к пятому): Токио — Йокогама, Шэньчжэнь — Гонконг — Гуанчжоу, Сеул, Пекин и Сан-Хосе — Сан-Франциско. Москва соседствует с такими городами как Сингапур, Миннеаполис, Филадельфия, при этом она опережает Стокгольм, Мельбурн, Торонто и Цюрих.

Москва улучшила свои позиции в рейтинге ведущих инновационных кластеров мира на 25 позиций за три года

Руководитель департамента экономической политики и развития города Москвы Кирилл Пуртов рассказал, что при составлении рейтинга авторы Global Innovation Index анализируют число заявок на патенты и число научных публикаций, которые у каждого кластера отражены в базах ВОИС и Webof Science. У Москвы в этих базах данных зафиксировано 2 060 патентов и 58 153 публикации. Международная наукометрическая база Webof Science — авторитетная унифицированная площадка, позволяющая быстро отыскать и проанализировать информацию в области искусства, естественных, общественных и гуманитарных дисциплин. «Наибольшее число патентов и публикаций в Москве приходится на физику — 17%, а большинство авторов представляют Российскую академию наук», — сказал Пуртов.

Global Innovation Index 2020

Авторы исследования также включили Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова в топ-10 университетов стран с растущей экономикой (без учета Китая) благодаря его высоким местам в мировых рейтингах QS World University Rankings и Academic Ranking of World Universities (ARWU) за 2019 г.

Ранее CNews анализировал позиции не отдельно взятого города, а всей России в глобальном индексе инноваций. Россия за год потеряла одно место в мировом рейтинге инновационных стран, удержавшись в нем на 47 строчке. В топ-50 она опережает лишь Индию, Черногорию и Филиппины и отстает от Украины (45 позиция). Падение в этом рейтинге длится для страны с 2017 г., хотя этому предшествовал многолетний подъем.

Москва развивается благодаря мерам поддержки

Вице-мэр отметил, что за три года Москве удалось улучшить свое положение в рейтинге благодаря системным мерам поддержки развития инновационных компаний и проектов. В их числе субсидии, обучение, бизнес-инкубаторы, партнерство бизнеса и научного сектора.

По мнению руководителя департамента предпринимательства и инновационного развития Алексея Фурсина, Московский инновационный кластер, который появился в 2018 г. и теперь объединяет более 17 тыс. инновационных организаций Москвы и других регионов, является ядром этой экосистемы. «Большинство этих организаций являются малыми и средними предприятиями, которым доступны возможности по поиску партнеров, потребителей, площадок для производства и пилотных испытаний проектов, а также информация о более 200 федеральных и городских мерах поддержки», — уточнил он.

Для работы с инструментами и сервисами Московского инновационного кластера компании регистрируются на i.moscow и получают специальный статус, который дает право на работу с ИТ-платформой. Статус участника кластера могут получить организации и индивидуальные предприниматели, которые зарегистрированы на территории Москвы. Статус дает полный доступ ко всем возможностям, инструментам и сервисам кластера. Статус могут получить все организации и индивидуальные предприниматели, зарегистрированные на территории России, за исключением столицы. Поддержку кластеру оказывают портал «Инновации Росатома» и «Агентство инноваций Москвы».

Напомним, что в августе 2020 г. Москва заняла 18 место в глобальном рейтинге цифровой трансформации городов Top100 Super Cities Services Globalization Index (TSGI) международного консалтингового агентства Tholons. За год Москва улучшила свою позицию в «рейтинге супергородов» сразу на пять позиций (23 место в топ-100 рейтинга TSGI 2019).

В сентябре 2020 г. Москва заняла 56 место в рейтинге Smart City Index швейцарской бизнес-школы Международного института управленческого развития (International Institute for Management Development, IMD). За год столица поднялась на 16 позиций и обогнала Брюссель, Париж и Токио, сообщил заместитель вице-мэра. Рейтинг Smart City Index публикуется с 2019 г. совместно с Сингапурским университетом технологии и дизайна. Это единственный рейтинг уровня цифровизации городов, который составляется с учетом мнения жителей.