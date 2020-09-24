Власти запретят продавцам собирать персональные данные покупателей

Роспотребнадзор разработал законопроект, который ограничит практику принудительного сбора персональных данных продавцами и агрегаторами, в том числе. Отказ потребителя предоставлять персональные данные не может быть основанием для прекращения договора купли-продажи, в случае если это не противоречит закону. В любом случае продавец обязан будет письменно отчитаться перед покупателем, зачем ему нужны персональные данные. Изменения вносятся в статью 16 закона «О защите прав потребителей».

Продавцу станет сложнее собрать персональные данные

Роспотребнадзор предложил запретить продавцам (в том числе владельцам агрегаторов) отказывать в заключении, изменении, расторжении или исполнении договора, если покупатель не хочет предоставлять свои персональные данные.

Часто при совершении покупки через интернет (и в обычных магазинах) продавцы требуют составить договор или предоставить данные паспорта при получении товара. Предложенный Роспотребнадзором законопроект должен ограничить такие действия продавца.

Этот законопроект опубликован на сайте regulation.gov.ru. Он прямо запрещает продавцам, включая онлайн-магазины, требовать, чтобы потребитель предоставлял персональные данные при покупке товара или услуги.

Исключение составляют случаи, когда необходимость этого сбора данных можно обосновать с точки зрения закона. Но даже в этом случае потребитель вправе потребовать от продавца письменного объяснения, для чего ему нужны персональные данные.

В случае если речь идет именно о таких случаях, законопроектом вносится следующая поправка. По требованию потребителя, предъявляемого в письменной форме (в том числе в форме электронного документа), продавец (исполнитель, владелец агрегатора) в течение семи календарных дней должен представить потребителю информацию о конкретных причинах и правовых основаниях, определяющих невозможность заключения, изменения, расторжения или исполнения договора без предоставления персональных данных.

Роспотребнадзор разработал законопроект, который ограничит принудительный сбор персональных данных продавцами и агрегаторами

Как отмечается в пояснительной записке авторами законопроекта, указанные нововведения призваны ограничить практику принудительного или непрозрачного, неосознанного сбора персональных данных потребителей для целей, не связанных с заключением и исполнением договора.

Напомним, что новый закон о создании единого регистра информации о россиянах вступит в силу в январе 2022 г. Регистр будет содержать детальнейшую информацию о каждом гражданине России, включая базовые сведения (фамилия, имя, отчество, дата и место рождения и смерти, пол, реквизиты записи акта гражданского состояния о рождении и смерти, СНИЛС, ИНН) и дополнительные (семейное положение, родственные связи человека и т.д.). По данным ФНС, основу нового ресурса составят более 500 млн записей актов гражданского состояния. При этом речь идет не только о гражданах России, но и об иностранцах, проживающих и (или) работающих в России. Вести базу будет ФНС. За ней же будет закреплена функция по защите персональной информации, содержащейся в общей базе.

В 2018 г. был принят законопроект, устанавливающий ответственность интернет-агрегаторов товаров и услуг перед потребителями. Владельцем агрегатора законопроект называет компанию или индивидуального предпринимателя, которым принадлежит специальное ПО или сайты, на которых потребитель одновременно может ознакомиться с предложениями продавца, купить товар или услугу, а также внести предоплату за товар. Как правило, многие из этих действий связаны с передачей личных данных потребителей.

Что нового еще предлагает Роспотребнадзор

Изменения вносятся в статью 16 закона от 7 февраля 1992 года № 2300-1 «О защите прав потребителей». Они соответствуют руководящим принципам Организации Объединенных Наций для защиты интересов потребителей, принятых Резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН 22.12.2015 г., в числе которых защита личной информации и использование механизмов получения согласия на сбор и использования личных данных потребителей. Также изменения соответствуют п. 48 рекомендаций Совета Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) по защите прав потребителей в электронной торговле от 24 марта 2016 № C(2016)13. Согласно этим рекомендациям, компании должны защищать конфиденциальность потребителя, гарантируя, что их практика в отношении сбора и использования потребительских данных является законной, прозрачной и справедливой.

Законопроект предусматривает также перечень недопустимых условий договора, ущемляющих права потребителей. К таким условиям могут быть отнесены, например: односторонний отказ от исполнения обязательства или одностороннего изменения условий обязательства хозяйствующим субъектом; нарушение права потребителя на свободный выбор территориальной подсудности споров; уменьшение размера законной неустойки; ограничение потребителя в средствах и способах защиты нарушенных прав; установление незаконных штрафных санкций или иных обязанностей (обременений) потребителя, препятствующих свободной реализации права, установленного статьей 32 настоящего Закона. Так, например, условие договора, определяющее, что в случае расторжения договора по инициативе потребителя предоплата не возвращается, не соответствует положению статьи 32 закона «О защите прав потребителей» и нарушает право потребителя.

Данные поправки обусловлены тем, что за последние семь лет возросло количество нарушений, связанных с включением в договоры с потребителями условий, ущемляющих их права. Если в 2010 г. было выявлено более 6,6 тысяч таких нарушений, то в 2016 г. – уже более 8 тысяч. При этом в договоры с потребителями, как показывает правоприменительная практика, продолжают включаться условия, которые неоднократно признавались в судах недопустимыми.

Минэкономразвития предлагает обрабатывать полученные данные россиян без их согласия

Несмотря на ужесточение ограничений по сбору данных, в части их обработки Минэкономразвития предлагает напротив более свободные режимы. В июле 2020 г. Министерство вынесло на обсуждение экспериментальные правовые режимы для обработки персональных данных, предлагая законодательно закрепить возможность передачи персональных данных пациентов (результаты тестов, анализы, личные телефонные переговоры) третьим лицам.

Поправки относились к законопроекту «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» закона «Об экспериментальных правовых режимах ‎в сфере цифровых инноваций в Российской Федерации» (в части развития технологий искусственного интеллекта и больших данных). Законопроект предусматривал, что в России появятся экспериментальные правовые режимы, позволяющие вывести тайну переписки, связи и врачебных диагнозов из-под действующего регулирования. Чиновники поясняли, что это делается для ускорения создания и апробации цифровых инноваций в различных отраслях. Фактически речь о разрешении отступления от отдельных требований законодательства, которые ограничивают использование технологий искусственного интеллекта и больших данных.