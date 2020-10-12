Суды России переходят с Microsoft Office на российское офисное ПО

Российские федеральные суды общей юрисдикции и другие пользователи ГАС «Правосудие» впервые станут работать на своих ПК с отечественным офисным ПО «Мой офис». До сих пор все их компьютеры были оснащены только Microsoft Office. При этом на уровне ОС суды продолжат использовать различные версии Windows, включая XP.

«Мой офис» для судов

Как стало известно CNews, отечественный офисный пакет «Мой офис» появится на ПК в российских федеральных судах общей юрисдикции, Судебном департаменте при Верховном суде и его региональных управлениях, а также в Информационно-аналитическом центре (ИАЦ) этого департамента (он же Информационно-аналитический центр поддержки ГАС «Правосудие»). Это следует из данных, размещенных на сайте госзакупок, и комментариев разработчика указанного софта — компании «Новые облачные технологии».

Как рассказал CNews источник, хорошо осведомленный о процессах информатизации в судебной системе России, ранее в упомянутых организациях использовалось только офисное ПО Microsoft Office.

Поставка 12 650 пакетов российского софта в них будет осуществлена компанией «Айтоника» по итогам завершившегося тематического тендера. Он был запущен ИАЦ 3 сентября 2020 г. в формате электронного аукциона со стартовой ценой лота в 162,4 млн руб. Кроме «Айтоники» других претендентов на господряд не нашлось, поэтому 12 октября контракт с ней был подписан заказчиком без снижения его начальной цены.

Пользователи ГАС «Правосудие» переходят на российское офисное ПО

В техзадании конкретный разработчик офисного ПО прописан не был. При этом в документе были процитированы положения постановления Правительства № 1236 от 16 ноября 2015 г. об установлении запрета на допуск к госзакупкам иностранного ПО. В соответствии с этим документом, госорганы при покупке софта должны в первую очередь ориентироваться на Реестр отечественного ПО при Минцифре. В нем сейчас помимо «Моего офиса», присутствует еще два пакета — «Р7-офис» нижегородской компании «Новые коммуникационные технологии» и «Циркон-офис» предприятия «Свемел». Третий потенциальный конкурент, AlterOffice компании «Алми партнер» в ноябре 2019 г. из реестра был изгнан, но скоро должен быть возвращен в него по решению суда.

О том, что «Айтоника» предложила к поставке в суды именно «Мой офис», CNews подтвердили представители разработчика этого пакета. При этом они указали, что закупка состоялась в связи с реализацией ИАЦ Судебного департамента плана по переводу всех компонентов ГАС «Правосудие» на отечественное ПО.

Что и для каких ПК закупается

Из техзадания следует, что замещение зарубежного офисного ПО станет происходить не напрямую. «Мой офис» будут разворачивать на вновь приобретаемых компьютерах.

Сотрудник «Новых облачных» технологий сообщил CNews, что в ходе исполнения контракта будет поставляться продукт «Мой офис стандартный» с правом на обновления в течение трех лет. «Количество лицензий соответствует числу приобретаемых в текущем году новых рабочих станций, — добавил он. — Развертывание решений на объектах автоматизации ГАС “Правосудие” будет осуществлено до конца 2020 г.».

Отметим, что всего ГАС «Правосудие» включает в себя около 120 тыс. рабочих мест. Поэтому если при покупке новой техники будут в том же объеме списаны старые ПК с пакетами Microsoft, то речь может идти о 10-процентном импортозамещении.

По описанию разработчика, «Мой офис стандартный» включает редакторы текстов и таблиц, а также приложение для работы с презентациями, электронной почтой, календарями и адресными книгами. Продукт прошел сертификацию ФСТЭК и Минобороны.

По данным упоминавшегося выше источника CNews, ИАЦ Судебного департамента первые не получившие развития тесты «Моего офиса» провел еще несколько лет назад. Глава ИАЦ Леонид Юхневич эти данные косвенно подтверждает.

«ИАЦ начал работу с ПО “Мой офис” еще в 2016 г., — говорит он. — Для нас важно, что продукты “Мой офис” могут быть интегрированы со всеми подсистемами ГАС “Правосудие”, и разработчик не только взялся оказать нам в этом добровольное содействие, но и уже интегрировал свои решения с используемой нами подсистемой электронного документооборота, сохраняя функциональную преемственность всех сложившихся процессов».

Microsoft остается в судах на уровне ОС

Несмотря на то, что «Мой офис» готов работать с российскими операционными системами, в частности «Альт» и Astra Linux, в судебной системе ему видимо придется иметь дело с ОС Microsoft.

В техзадании на офисное ПО заказчик указывал, что приобретаемый софт должен функционировать под управлением Windows версий XP, 7, 8.1 и 10. Отечественные ОС в закупочных документах не упоминаются.

Российских чипов на ПК в судебной системе тоже нет. По крайней мере, в закупке отмечались исключающие их технические требования. В частности частота процессора для работы закупаемого ПО определена не меньше чем 2 ГГц. Подобных серийных изделий у российских разработчиков пока нет.