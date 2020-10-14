Apple взвинтила цены на гаджеты в России сразу после премьеры новых iPhone
В России после премьеры смартфонов iPhone 12 без наушников и зарядки в комплекте резко подорожали все наушники AirPods. Попутно цены взлетели на ТВ-приставки компании и чехлы-зарядки. Рост цен составил от 2500 до 4000 руб.
Цены вверх
Компания Apple повысила цены на ряд своих устройств и аксессуаров для российских потребителей. Подорожание техники произошло сразу после премьеры ее новых смартфонов линейки iPhone 12 – их теперь четыре, и каждый, в отличие от показанной вместе с ними колонки HomePod mini, будет продаваться на территории России.
Подорожание затронуло пока все беспроводные наушники компании, ряд чехлов и попутно – ТВ-приставки. Следует отметить, что в комплекте со всеми iPhone 12 больше нет ни наушников, ни зарядных устройств, несмотря на то, что сами смартфоны оказались дороже предшественников. Apple объясняет это борьбой за экологию и в то же время вынуждает приобретать AirPods по повышенной цене.
Наушники по цене смартфона
Желающим приобрести наушники AirPods вместо любых других аналогов теперь придется заплатить в России минимум 16 тыс. руб. – ровно столько стоят AirPods второго поколения с кейсом, не поддерживающим беспроводную зарядку. Всего день назад Apple просила за них 13,5 тыс. руб., то есть цена выросла на 2,5 тыс. руб.
Те же AirPods, но с беспроводной зарядкой, обойдутся покупателю в 20 тыс. руб. До подорожания такой комплект оценивался в 16 тыс. руб., и разница составляет 4 тыс. руб.
Самые дорогие наушники Apple на данный момент AirPods Pro, вышедшие в октябре 2019 г., можно приобрести теперь за 25 тыс. руб., а это уже стоимость многих современных Android-смартфонов. Например, за эту же цену в России можно купить флагманский Xiaomi Mi 9T с 6 ГБ оперативной памяти и накопителем на 128 ГБ. До анонса новых iPhone AirPods Pro стоили 21 тыс. руб.
Как и раньше, россиянам доступна покупка только беспроводного зарядного кейса для обычных AirPods. Вот только если всего сутки назад он стоил 6,6 тыс. руб., то теперь его цена составляет 8 тыс. руб.
Сверхдорогие приставки и чехлы
Apple TV теперь тоже стоит наравне со смартфонами крупных китайских брендов. Например, за 16 тыс. руб. жители России могут купить Xiaomi Redmi Note 8Т на 4/64 ГБ, а могут отдать 17 тыс. руб. за Apple TV с 32 ГБ памяти, хотя до подорожания она стоила 13,5 тыс. руб. 64-гигабайтная версия приставки теперь оценивается не в 15 тыс. руб., а в 19 тыс. руб.
Чехол-зарядка Smart Battery Case для iPhone 11 и 11 Pro тоже подорожал. За него придется выложить не 11,2 тыс. руб., а 13,9 тыс. руб.
Кое-что все же подешевело
Взвинтив цены на аксессуары, Apple одновременно удешевила два своих смартфона из предыдущих поколений (теперь единственных в линейке, выпущенных до 2020 г.). Так, базовый iPhone 11 образца 2019 г. сейчас стоит не 60 тыс. руб. за 64 ГБ, а 55 тыс. руб.
Второй подешевевший смартфон – это iPhone XR, которому уже больше двух лет, поскольку его премьера состоялась в сентябре 2018 г. Вместо прежних 50 тыс. руб. за 64-гигабайтную версию Apple продает его за 48 тыс. руб.
Apple iPhone SE второго поколения в цене не изменился. Появившись весной 2020 г., он продолжает стоить от 40 тыс. руб.
iPhone с 5G не для России
Линейка новых iPhone 12, после дебюта которых и произошло подорожание аксессуаров Apple, включает четыре модели – 12, 12 mini (у него раньше не было аналогов), 12 Pro и 12 Pro Max. В российской рознице их цена варьируется от 70 тыс. руб. за 5,4-дюймовый iPhone 12 mini с 64 ГБ памяти до 140 тыс. руб. за топовый iPhone 12 Pro Max с экраном на 6,7 дюйма и памятью на 512 ГБ.
Во время премьеры Apple сделала акцент на поддержку этими смартфонами сотовых сетей пятого поколения. В России потребительские 5G-сети отсутствуют полностью, но отдельной версии новых смартфонов Apple без 5G-модема для стран, подобных России, нет. При этом даже базовый iPhone 12 mini в США стоит $730 (56,6 тыс. руб. по курсу ЦБ на 14 октября 2020 г.) против 70 тыс. руб. в России, а самый дорогой iPhone 12 Pro Max оценивается в $1400 в США (108,5 тыс. руб.) и в 140 тыс. руб. – в России.