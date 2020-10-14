«Ростелеком» купил собственного поставщика CRM за 430 миллионов

Сколько «Ростелеком» заплатил за «Дартит»

«Ростелеком» раскрыл подробности сделки по покупке пермской ИТ-компании «Дартит». Согласно документам оператора, сумма соответствующей сделки составила 430 млн руб. Из этой суммы 300 млн руб. были выплачены в момент совершения сделки, оставшиеся 130 млн руб. подлежат выплате в течение четырех лет.

Сделка была осуществлена через «дочку» «Ростелекома» компанию «Башинформсвязь». Компания «Дартит» занимается разработкой специализированного программного обеспечения. Компания была основана в 2000 г. как подразделение американской Dataart Enterprises, но довольно скоро выделилась в самостоятельную структуру.

Кому принадлежал «Дартит»

Согласно данным базы «Контур.Фокус», до сделки с «Ростелекомом» 75% доля в «Дартит» принадлежала Дмитрию Артемову, 22% - пермской компании «Айти Инвест групп». Совладельцами последней являются бывший гендиректор «Дартит» Константин Быстрой и Борис Рудаков.

Чем занимается «Дартит»

«Дартит» разрабатывает системы управления заказами, взаимоотношений с партнерами, разъездным персоналом, клиентским опытом, содержимым сайта и портала, мастер-данными. Также компания разрабатывает единое окно продаж, платежную систему, интеграционного брокера, системы самообслуживания клиентов, массового формирования документов, комплексного управления качеством услуг и бизнес-аналитики.

За пермскую ИТ-компанию «Дартит» «Ростелеком» заплатил 430 млн рублей

Флагманским продуктом компании является CRM-система Amplos, которая может поставляться в пяти различных конфигурациях. Конфигурация Payflow предназначена для построения платежных систем, Negotiant - для поддержки продаж товаров и услуг предприятия силами собственных сотрудников и партнеров, Marketplace – для построения систем электронной коммерции, Loyalty - для построения программ лояльности. Пятая конфигурация Hyperhub обеспечивает бизнес-потребности агрегатора платежей.

Продукты компании применяются в сферах телекоммуникаций, финансов, розничных услуг, интернета, СМИ и госуправления. Основным клиентом компании является «Ростелеком». Также в числе ее клиентов значатся Сбербанк, Центральная избирательная комиссия, «Почта России», «Эр-Телеком», Mail.ru Group, Samsung, «Аммоний» и др.

Как «Ростелеком» скупает собственных ИТ-поставщиков

В «Ростелекоме» считают, что приобретение «Дартит» позволит оператору снизить затраты и риски на ИТ-решения в рамках создания цифровой экосистемы. Покупка «Дартит» не первый случай, когда «Ростелеком» приобретает собственного ИТ-поставщика.

В 2018 г. «Ростелеком» за 490 млн руб. приобрел московскую ИТ-компанию «Старт2ком», разрабатывающую системы управления расчетно-сервисным обслуживанием в сфере телекоммуникационного бизнеса. В числе прочего компания создала собственную биллинговую систему, которая обеспечивает полный цикл расчетов для значительного числа абонентов широкополосного доступа в интернет, IP-телевидения и телефонии.

Интересно, что «Старт2ком» через Арбитражный суд Москвы требовал с «Ростелекома» 430 млн руб за неправомерное использование автоматической системы расчетов «Премьер-Старт IP». После сделки иск был отозван.