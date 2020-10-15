Состоялось первое зарубежное внедрение международной версии 1C:ERP

Испанский опыт

В Испании завершился первый проект автоматизации бизнес-процессов с использованием 1С:ERP (Enterprise Resource Planning, планирование ресурсов предприятия) международной версии WE (World Edition).

Как рассказали CNews представители «1С», ранее в дальнем зарубежье внедрялись стандартные версии 1С:ERP. Проект в Испании стал первым завершенным внедрением системы на базе 1С:ERP WE. В настоящее время, по данным компании, в стадии внедрения находятся еще несколько проектов с использованием 1С:ERP WE.

Внедрение системы на базе 1С:ERP в компании D-Wine, которая специализируется на развитии сети ресторанного бизнеса и розничной торговле элитными винами в Испании, позволило сократить затраты на оказываемые услуги на 15% и уменьшить административные расходы на 50%.

Как поясняют в «1С», российский продукт был выбран испанским заказчиком за возможность быстрой адаптации под требования бизнеса, удобный интерфейс, набор возможностей и доступную стоимость лицензий. Помимо разработчиков отдела ERP компании «1С», в процессе внедрения приняли участие специалисты официального партнера «1С», компании «Райс» из Ижевска.

Специфика проекта

Бизнес D-Wine построен на сочетании форматов бутик-ресторанов и лаунж-магазинов вина, где представлены тысячи сортов вин производителей Испании, Италии, Франции, Аргентины, Австралии, Новой Зеландии и США. В настоящее время сеть D-Wine развернута на юге Испании, однако постоянно происходит расширение географии, поставщиков и ассортимента продукции.

Испанская D-Wine выбрала российскую 1С:ERP WE

Основным критерием выбора ERP-системы для D-Wine стала гибкая функциональность с поддержкой организационных «ноу-хау» и возможностью масштабирования по мере развития бизнеса. Развитие компании потребовало изменения подхода к управлению, введения детального управленческого учета, минимизации внутренней бюрократии и сокращения бумажного документооборота.

Как указывают представители «1С», руководство компании отказалось от испанских и европейских разработок ввиду ограниченной функциональности, сложности и трудоемкости адаптации к особенностям бизнес-процессов D-Wine. Для знакомства с российской системой «1С:ERP управление предприятием» специалисты «1С» подготовили для испанского заказчика макет прототипа инфосистемы.

Выбор в пользу 1С:ERP, как поясняют в «1С», был сделан благодаря возможности быстрой адаптации софта под требования бизнеса, удобному англоязычному интерфейсу, широким возможностям и доступной стоимости лицензий.

Особенности внедрения

Первоначально разработка проекта для D-Wine велась специалистами «Райс» и разработчиками «1С» на российской версии 1С:ERP. После выхода в свет международной бета-версии 1С:ERP работы продолжились на англоязычной конфигурации системы.

Как пояснили CNews в «1С», WE — это, по сути, версия основной 1С:ERP, из которой удалена российская специфика, поэтому «особенности» переключения с российской версии 1C:ERP на делокализованную World Edition были минимальны. Кроме того, в процессе внедрения специалисты разработали некоторые универсальные инструменты, позволившие в рамках проекта учитывать локальные требования с меньшим объемом кастомизации.

В процессе адаптации финансового блока 1С:ERP удалось автоматизировать внутригрупповые операции, управленческую и основную регламентированную отчетность, приведя их в полное соответствие с законодательными нормами и требованиями Испании и Евросоюза.

Англоязычный интерфейс 1С:ERP WE

По итогам внедрения удалось автоматизировать все основные операционные процессы, включая учет материальных, трудовых и административных затрат, а также сервисные процессы, реализацию, закупки и рецептурное производство.

Как рассказали CNews в «1С», версия 1С:ERP WE уже включает в себя подсистему подготовки отчетности в соответствии с МСФО, при этом сами механизмы представляют собой «конструктор», который позволяет взять готовую модель и изменить ее под конкретные локальные требования.

Итогом запуска системы на базе 1С:ERP WE стало снижение сервисных затрат на 15%, рост оборачиваемости на складах на 15%, и сокращение административных расходов вполовину от показателей до внедрения.

Сейчас система передана на сопровождение и развитие специалистам D-Wine, однако в «1С» рассматривают дальнейшее усовершенствование проекта в части планирования и прогнозирования продаж. Как пояснили CNews в «1С», обратная связь позволила компании использовать опыт внедрения для расширения возможностей типового решения 1С:ERP WE для международных рынков, особенно в части улучшения самих инструментов подготовки и настройки отчетности. В итоге «конструктор» станет еще более удобным и гибким.

1С:ERP WE: делокализованная версия российской 1С:ERP

В июне 2019 г. CNews сообщил о планах «1С» по созданию международной версии системы ERP, которая будет более удобным решением для адаптации в зарубежных реалиях с учетом требований местных законов.

1С:ERP как ядро экосистемы цифровизации

В качестве основы бета-версии 1С:ERP WE, которая была представлена в октябре 2019 г., была взята типовая российская конфигурация «ERP управление предприятием» редакции 2.5.3. Из нее были исключены некоторые подсистемы, специфичные для России и невостребованные за ее пределами, в том числе, подсистемы регламентированного учета (РСБУ), расчета зарплаты, кадрового учета, электронного документооборота с контрагентами через спецоператоров, интеграции с российскими ГИС, интернет-поддержка пользователей и другие.

Были делокализованы функции учетных политик и настройки учета, организации, контрагентов, физических лиц, номенклатуры, договоров, кассы, банковских счетов, статей доходов и расходов, направлений деятельности; настройки ставок НДС, выбора ставок, расчета сумм в документах, учета входящего НДС при закупке.

Помимо интерфейса, который был переведен на английский, польский и итальянский языки, начался перевод прикладного кода системы и объектов конфигурации на английский язык. Исторически система программировалась на встроенном языке программирования «1С».

В «1С» уточнили, что в случае с 1С:ERP важно не количество языков, а имеющиеся инструменты локализации (по сути - онлайн-перевода). При этом перевод можно производить не разово, а продолжать по мере развития системы. С использованием таких инструментов можно поддерживать неограниченное количество языков в инсталляции и значительно сократить затраты на первичный перевод для поддержки его актуальности. В компании рассчитывают, что такие инструменты позволят партнерам «1С» в разных странах — носителям конкретных языков, выполнять локализацию интерфейсов быстро и качественно.

Как пояснили CNews в «1С», язык «1С» является составной частью платформы «1С:предприятие», которая в свою очередь написана на С++ и Java, но включает компилятор собственной разработки фирмы «1С». С помощью этой платформы можно писать и исполнять бизнес-приложения на языке «1С». Она выступает средой для быстрой разработки кроссплатформенных бизнес-приложений и средой их выполнения (runtime environment) в разных ОС и СУБД. Для удобства международных разработчиков развивается среда разработки 1С:Enterprise Development Tools (EDT) на основе платформы Eclipse.