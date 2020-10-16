Китай бьет рекорды закупок иностранных микросхем назло запретам США

За неполный 2020 г. Китай импортировал сотни миллиардов иностранных микросхем, заплатив за них порядка $260 млрд. Страна по-прежнему демонстрирует сильную зависимость от зарубежных чипов, несмотря на двухлетнюю торговую войну с США, но планирует почти полностью избавиться от нее к 2025 г.

Нужно больше микросхем

Китай установил сразу несколько рекордов по импорту зарубежных чипов. Согласно информации главного таможенного управления КНР, по итогам сентября 2020 г. Поднебесная импортировала 53,72 млрд микросхем, заплатив за них в сумме 256,93 млрд юаней ($38,17 млрд по курсу на 16 октября 2020 г.).

Свой предыдущий месячный рекорд по ввозу импортных микросхем КНР установила в июле 2020 г. как пишет профильное сетевое издание cnTechPost, в течение этого месяца страна ввезла 46,9 млрд чипов, затратив на их закупку около 207,65 млрд юаней или приблизительно $30,85 млрд.

За первые три квартала 2020 г. (с января по сентябрь включительно) Китай закупил 387,18 млрд микросхем, что на 23% больше в сравнении с объемом закупок за тот же период 2019 г. В деньгах расходы тоже увеличились, показав 16,6-процентный рост – до 1,767 трлн юаней или около $262,5 млрд по актуальному курсу.

Возможен годовой рекорд

Показатели за первое полугодие 2020 г. тоже бьют рекорды – в Китай было ввезено 242,27 млрд чипов на общую сумму $154,61 млрд. На фоне результатов первой половины 2019 г. это больше на 25,5% и 12,2% в натуральном и денежном выражениях соответственно. Росту поставок не помешала даже общемировая пандемия коронавируса, начавшаяся в декабре 2019 г. с утечки COVID-19 в китайском городе Ухань.

Китаю нужно больше чипов, и своих собственных ему не хватает

Таким образом, закупки зарубежных микросхем Китаем демонстрируют уверенный рост и к концу 2020 г. могут не только достигнуть итоговых показателей 2019 г., но и превысить их. Такое предположение высказал Вэй Шаоцзюнь (Wei Shaojun), заместитель директора Китайской ассоциации полупроводниковой промышленности.

За весь 2019 г. в страну было ввезено чипов на $308 млрд. Следует отметить, что по итогу 2018 г., когда Китай еще не вступил в торговую войну с США, страна импортировала большее число микросхем, заплатив за них на $8 млрд или 2,6% больше, чем в 2019 г.

Курс на снижение объемов импорта

По словам Вэй Шаоцзюня, зависимость Китая от иностранных микросхем по-прежнему очень высока. Он подчеркнул, что в первую очередь это касается именно высокопроизводительных (и, следовательно, дорогих) чипов, тогда как в сегментах микросхем низкого и среднего ценовых диапазонов возможности импортозамещения продолжают улучшаться. Степень зависимости от зарубежных государств, заявил Вэй Шаоцзюнь, в этих сегментах снижается.

КНР готова бороться со своей зависимостью от иностранных микросхем

Как пишет cnTechPost, объем чипов внутреннего производства в Китае в скором будущем достигнет 70%, оставив импортным аналогам лишь 30% рынка. Для сравнения, в 2019 г. все было наоборот – 70% микросхем в Китае приходилось на иностранные и лишь 30% на отечественные. Однако это прогноз только на 2025 г., и он может измениться под влиянием различных факторов – как внутренних, так и международных.

По мнению Вэй Шаоцзюня, главной проблемой Китая, из-за которой стране приходится закупать иностранные микросхемы сотнями миллиардов, является то, что китайские компании, работающие в этом сегменте, недостаточно инвестируют в исследования и разработки (research and development, R&D). Он считает, что даже несмотря на то, что в настоящее время ряд китайских компаний вкладывают в R&D более 20% от общего объема своих инвестиций, этот объем все еще слишком мал. Вэй Шаоцзюнь уверен, что в настоящее время китайское производство интегральных схем остро нуждается в капитале и новых технологиях.

Почему импортозамещение так важно для Китая

Важность максимально быстрого снижения зависимости Китая от иностранных микросхем и наращивания объемов производства собственных можно рассмотреть на примере компании Huawei. Китайский техногигант стал для США рычагом давления на КНР в торговой войне, начатой в мае 2019 г. когда Президент США Дональд Трамп (Donald Trump) запретил Google работать с ней.

Ограничение коснулось и целого ряда других американских компаний, в частности Intel, Qualcomm, Xilinx и Broadcom, в результате чего Huawei потеряла доступ к их чипам. В дальнейшем Трамп продолжал мешать Huawei работать как на мировом, так и на внутреннем китайском рынках, и апогей наступил в мае 2020 г., когда он лишил компанию возможности сотрудничать с основным производителем ее процессоров – тайваньской TSMC. Как сообщал CNews, Трамп буквально запретил ей выпускать продукцию Huawei, и поставки были прекращены в середине сентября 2020 г.

В середине октября 2020 г. TSMC все же смогла получить разрешение от американских властей на поставку микросхем для Huawei, но только тех, которые будут выпущены по устаревшим, как минимум 28-нанометровым нормам. Более современные техпроцессы будут для Huawei по-прежнему недоступны.

Huawei отреагировала на все это решением стать максимально независимой от зарубежных подрядчиков. Она собирается «с нуля» создать собственное производство полупроводников. Вот только начинать технологическому гиганту придется с ввода в эксплуатацию собственной сборочной линии по производству чипов по морально устаревшей 45-нанометровой технологии. Запустить ее Huawei хочет в течение ближайшего года.