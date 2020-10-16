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CNews выпустил «Топ-100 крупнейших ИКТ-закупок в госсекторе». Почти половину бюджета забрал себе «Ростелеком»

Бизнес Финансовые результаты Тендеры Телеком Интеграция ИТ в госсекторе
, Текст: Денис Воейков

Сумма 100 крупнейших тендеров в сфере ИКТ в федеральных органах исполнительной власти России по итогам 2019 г. составила 148,08 млрд руб., превзойдя прошлогодний показатель более чем в два раза. Среди господрядчиков безоговорочное лидерство удерживает «Ростелеком», на который пришлась почти половина бюджетов первой сотни крупнейших тендеров. При этом число конкурентных процедур в топ-100 уменьшилась с 64 до 35.

Укрепление монополии «Ростелекома»

Компания «Ростелеком» забрала себе почти половину бюджета 100 крупнейших контрактов, заключенных госорганами и их подведомственными организациями по итогам федеральных открытых ИКТ-закупок, объявленных в 2019 г. и проведенных по соответствующей процедуре, предусмотренной законом 44-ФЗ. К такому выводу пришла аналитическая служба CNews Analytics в рамках ежегодного обзора «ИКТ в госсекторе».

Общая сумма топ-100 в 2019 г. составила 148,08 млрд руб. Это на 224,5% больше, чем в 2018 г., когда аналогичный показатель был на уровне 65,97 млрд руб. На «Ростелеком» в нем пришлось 68,07 млрд руб., что составляет 46% от общего объема. При этом госоператор отметился на 29 строчках рейтинговой таблицы.

Сопоставляя списки предыдущих лет, можно заключить, что доля «Ростелекома» в крупнейшем ИКТ-госзаказе неизменно растет. В 2018 г. ему досталось 16 госконтрактов на 22,63 млрд руб., что составляло примерно треть денег первой сотни (65,97 млрд руб.). В 2017 г. — 14 контрактов на 12,39 млрд руб., то есть меньше четверти общей суммы (52,31 млрд руб.).

Триумф безальтернативного госзаказа

Самым популярным типом закупочной процедуры в 2019 г. снова оказался аукцион — на него пришлось 42 контракта (годом ранее — 44). Конкурс как ранее второй по популярности тип опустился на третье место — 25 контрактов против 37 в 2018 г. А вот закупки у единственных поставщиков стали существенно популярнее — 33 контракта в 2019 г. против 19 годом ранее.

CNews Tenders: 100 крупнейших тендеров в сфере ИКТ в федеральных госструктурах России по итогам 2019 г.

Номер Головной заказчик Исполнитель Вид тендера Сумма контракта, ₽млн Стартовая цена, ₽млн Экономия, ₽млн Предмет контракта
1* Минкомсвязи 85 торгов, 16 победителей** Аукционы 50 863,48 67 471,08 16 607,60 Подключению к сети передачи данных фельдшерских и образовательных организаций, госорганов, избирательных комиссий, пожарных частей, пунктов полиции, органов Росгвардии в 85 субъектах России
2 Минкомсвязи Ростелеком Закупка у единственного поставщика 11 987,08 11 987,08 0,0 Эксплуатация инфраструктуры электронного правительства
3 Минкомсвязи Ростелеком Закупка у единственного поставщика 6 308,60 6 308,60 0,0 Предоставление образовательным организациям и избирательным комиссиям доступа к госинформсистемам и интернету, передача и защита данных, ограничение доступа к запрещенной и вредной информации, мониторинг и обеспечение безопасности связи
4 Минкомсвязи Ростелеком Закупка у единственного поставщика 4 172,58 4 172,58 0,0 Подключение к сети связи общего пользования объектов «Российской ТВ и радиовещательной сети» и средств связи для социально значимых объектов
5* МВД Гознак (2) Закупка у единственного поставщика 3 934,82 3 934,82 0,0 Поставка бланков загранпаспортов, содержащих на электронном носителе дополнительные биометрические персональные данные
6 Росреестр Ростелеком Закупка у единственного поставщика 3 380,0 3 380,0 0,0 Предоставление вычислительных и сетевых ресурсов ЦОДа для федеральной ГИС ведения Единого госреестра недвижимости
7* Генпрокуратура Ростелеком (4) Закупка у единственного поставщика 2 818,90 2 818,9 0,0 Поставка ИКТ-оборудования
8* Росреестр Ростелеком (2) Закупка у единственного поставщика 2 282,51 2 282,51 0,0 Сопровождение защищенной сети передачи данных федерального и регионального уровней
9* Минкомсвязи Ростелеком (9) Закупка у единственного поставщика 1 803,18 1 803,18 0,0 Развитие портала госуслуг
10 ФНС АМДтехнологии Аукцион 1 589,91 1 589,91 0,0 Завершение строительства второго здания технологической зоны ФЦОДа в Дубне, (2 этап)

Источник: CNews Analytics, 2020

* — объединены однотипные закупки; цифра в скобках после наименования исполнителя указывает на число объединенных контрактов
** — список победителей приведен в полной таблице

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При этом в 2019 г. на 32 аукционах и конкурсах у подрядчиков в финале не оказалось соперников (17 в 2018 г.). То есть число неконкурентных закупок в топ 100 по факту составляет 65 —почти две трети. Год назад их было чуть больше одной трети — 36.

Как составлялся рейтинг

В 2019 г. при подготовке рассматриваемого исследования служба CNews Analytics придерживалась критериев выборки предыдущих трех лет. В список не включались тендеры силовиков на поставку спецсредств, конкурсы Минпромторга на проведение опытно-конструкторских работ по линии радиоэлектроники, а также узкопрофильные крупные закупки Роскосмоса. Они не были включены, так как не имеют отношения к открытому конкурентному ИКТ-рынку и существенно исказили бы объективную картину, заняв множество позиций в перечне CNews Tenders.

Напомним, что в графе «Непосредственный заказчик» указываются различные подведомственные ФГУПы и иные федеральные организации — в тех случаях, когда министерства и ведомства закупались не напрямую. В графе «Проигравшие конкуренты» — данные о претендентах-аутсайдерах, по крайней мере, тех из них, кто дошел до финального этапа процедуры, а не был снят или самоустранился заранее. Сведения обо всех участниках (а не только о победителях), их повторяющихся комбинациях, чередовании их ролей («выиграл»—«проиграл») или отсутствии конкурентов как таковых, полагаем, будут небезынтересны читателям.

Отметим, что к объединению в рейтинге нескольких однотипных тендеров в одну формальную закупку редакции в этот раз пришлось прибегнуть рекордное количество раз. Это связано со значительным увеличением удельной доли контрактов, заключенных по итогам закупок у единственных поставщиков (подробнее о росте в списке числа такого типа закупок — ниже). Вполне очевидно, что нет смысла занимать лишние строки рейтинга дублями безальтернативных контрактов (заказчик оформлял их в разное время, а не одномоментно, исходя из каких-то своих администраивных соображений). Их логичнее суммировать, что и было сделано. Номера таких объединенных закупок помечены в таблице одиночными «звездочками». Цифра в скобках после наименования исполнителя указывает на число объединенных контрактов.

Некоторые соглашения с поставщиками, как обычно, корректировались в процессе исполнения договоров, а их суммы увеличивались, иногда превышая начальные цены лотов. Из-за этого в таблице встречаются отрицательные значения в предпоследнем столбце («Экономия, млн руб.»).

Причины роста госзаказа

Скачкообразный рост суммы госзаказа в рейтинге более чем в два раза во многом определила мегазакупка Минкомсвязи, в которой для каждого из 85 субъектов России выбирался исполнитель работ по подключению к сети передачи данных фельдшерских и образовательных организаций, госорганов, избирательных комиссий, пожарных частей, пунктов полиции и органов Росгвардии. Сумма контрактов по ней составила 50,86 млрд руб. Формально речь идет о 85 отдельных закупках. Однако при формировании рейтинга мы решили считать это одной закупкой с 85 лотами. В противном случае, в силу масштабов проектов в большей части регионов, эти однотипные закупки заняли бы собой свыше половины строчек в итоговой таблице, принципиально исказив представления о характере крупнейшего госзаказа в отчетный период.

При этом не трудно посчитать, что и без данного мегатендера сумма госзаказа по сравнению с 2018 г. все равно выросла примерно в 1,5 раза. По всей видимости, это связано с бюджетами, выделенными государством на проекты программы «Цифровая экономика».

Экономия огромная, но…

Суммарная экономия топовых госзаказчиков в 2019 г. составила 17,73 млрд руб., то есть порядка 10,7% от заложенного в закупки бюджета (165,81 млрд руб.). По сравнению со значениями многих предыдущих лет это просто гигантская экономия. Например, в 2018 г. она составила 2,48 %. А по итогам 2015 г. была менее 1%.

Однако львиная доля экономии в 2019 г. (16,61 млрд руб.) пришлась на уже упоминавшуюся выше 85-лотовую мегазакупку Минкомсвязи. В остальных же 99 закупках госорганы и их подведомственные структуры сберегли крайне незначительную часть бюджета, в чем легко убедиться по числу нулей в соответствующем столбце, особенно в верхней, более «дорогой» его части.

В заказе доминируют Минкомсвязи и ФНС

Как и три предыдущих года, в лидерах по числу проведенных топ-закупок оказалась ФНС — 22 строчки рейтинга (19 годом ранее). А вот второй лидер 2017-2018 гг. — Казначейство — резко утратило свои позиции, отметившись в новом топ-100 всего шесть раз (19 годом ранее). На вторую ступеньку пьедестала теперь поднялось Минкомсвязи с 16 закупками. Третью делят МВД и Генпрокуратура с восемью закупками на каждое ведомство.

С точки зрения трат на ИКТ, безоговорочное первое место за Минкомсвязи — министерство по итогам отчетных тендеров заключило контракты на 82,84 млрд руб. Второе место у ФНС — 17,64 млрд руб. Замыкает тройку МВД — 10,32 млрд руб.

Топ-поставщики госсектора

На второе месте по сумме госзаказа после «Ростелекома» вышел другой участник мегатендера Минкомсвязи — компания «5 джи вайфай». Победив в торгах по 13 лотам, она подписала контракты на 12,93 млрд руб.

На третьем — «Гознак» с показателем в 5,58 млрд руб. по сумме трех контрактов с МИД ФОМС и МВД. На четвертом — «Транстелеком», победивший на мегатендере Минкомсвязи по четырем лотам и получивший 4,94 млрд руб. На пятом — ГНИВЦ, получивший шесть подрядов у ФНС и Минфина на 4,88 млрд руб.

И наконец, не обойдем вниманием подведомственный Минкомсвязи НИИ «Восход». Он вышел на шестое место с восемью контрактами с различными ведомствами на сумму в 4,34 млрд руб.

Новые времена наступили: закрытые и непубликуемые закупки

Напомним, даже прошлогодний рейтинг за 2018 г. составлялся в новых условиях, характеризующихся уходом части информации о госзакупках из публичного поля. Напомним, с 1 января 2018 г. Минобороны, ФСБ и Служба внешней разведки с целью защиты от западных санкций начали проводить закупки на закрытых процедурах.

Переход в непубличный режим состоялся согласно постановлению Правительства № 1428 от 27 ноября 2017 г. Срок его действия изначально ограничивался 1 июля 2018 г. и объяснялся намерением скрыть закупки по гособоронзаказу 2019 г., которые должны были завершиться в I полугодии 2018 г. Однако в июне 2018 г. было принято новое постановление, а за ним и другие, поэтому на текущий момент ограничения продолжают действовать.

Описанные нововведения означают, что на сайте госзакупок в отношении процедур Минобороны и ряда других ведомств перестали публиковаться подробные техзадания, имена участников и победителей тендеров, а также суммы контрактов. Пока еще остаются видны названия процедур и начальные размеры лотов.

Но это не все. Властями уже давно было запланировано к концу 2018 г. доработать отдельную информсистему для военных закупок. Это значит, что тендеры Минобороны по линии гособоронзаказа должны были переехать на полностью закрытую площадку. В базовом виде она была запущена ФАС в феврале 2017 г. В какой мере на нее уже могли переместиться оборонные закупки к настоящему моменту, CNews Analytics сведениями не располагает.

Еще одним ударом по открытости госзаказа стал уход в тень закупок у единственных поставщиков. В соответствии с принятыми поправками в закупочное законодательство для госорганов (44-ФЗ), с 31 июля 2019 г. для министерств и ведомств была отменена обязанность публиковать на сайте госзакупок извещения о них.

В результате, сведения о подобных закупках лишь спустя несколько месяцев появляются в реестре контрактов, в котором поиск по ключевым словам в названиях заказанных работ на данный момент реализован весьма посредственно.

Для составления рейтинга за 2019 г. CNews удалось решить эту проблему с помощью вспомогательных ресурсов и некоторых, скажем так, ухищрений. Однако, это лишь временное решение. Более универсальное — на будущее — редакции еще только предстоит найти.

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