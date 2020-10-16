Лопнула самая громкая сделка года. Почему Олег Тиньков не продал «Яндексу» банк

Сделка по покупке «Яндексом» банка «Тинькофф» сорвалась. «Яндекс» не смог договориться с создателем банка Олегом Тиньковым, которому не понравилась идея поглощения банка со стороны интернет-компании.

«Яндекс» не стал покупать банк «Тинькофф»

Компания Yandex (владеет российским «Яндексом») и группа TCS (владеет банком «Тинькофф» и компанией «Тинькофф-страхование») сообщили о разрыве сделки между ними.

До этого, 22 сентября 2020 г., стороны сообщали, что «Яндекс» может купить группу TCS за $5,45 млрд ($27,65 за одну акцию). Сделка должны были оплатить частично акциями Yandex, частично денежными средствами.

Yandex с сожалением признал, что компания не смогла согласиться с условиями сделки, предложенными основными акционерами группы TCS.

Основным акционером TCS Group является создатель банка Олег Тиньков, которому принадлежит 40% акций холдинга. Остальные акции находятся в свободном обращении на Лондонской фондовой бирже (LSE).

Согласно правилам слияний и поглощений для компаний с листингом на LSE, теперь в течение полугода Yandex не сможет делать предложений по покупке TCS Group. Однако возможны исключения.

Сорвалась покупка «Яндексом» банка «Тинькофф»

Например, Yandex сможет сделать новое предложение по покупке TCS Group с согласия совета директоров данной компании, в случае получения TCS Group оферты на поглощение со стороны третьего лица или намерении компании осуществить обратное поглощение.

Альтернативные претенденты на покупку банка «Тинькофф»

После анонса сделки TCS Group и Yandex, Олег Тиньков сообщал, что вероятность осуществления данной сделки составляет «50:50». На минувшей неделе стали циркулировать слухи о том, что конкурирующее предложение по покупке TCS Group может осуществить МТС (об этом писали Telegram-канал «Нецифровая экономика» и издание The Bell).

Сейчас представитель TCS Group заявил агентству «Интерфакс», что компания не планирует вести новых переговоров о своей продаже.

У Олега Тинькова было несколько причин продавать TCS Group. Во-первых, он сейчас находится в Лондоне и проходит курс лечения от острой формы лейкемии. Во-вторых, власти США обвинили его в неуплате налогов за тот период, когда он был гражданином этой страны. Тиньков внес залог за возможность оставаться на свободе, при этом не исключена его экстрадиция из Великобритании в США.

Как Олег Тиньков объяснил отказ продавать «Яндекс»

Издание The Bell приводит письмо, которое Олег Тиньков написал своим сотрудникам по случаю срыва сделки с «Яндексом». Предприниматель отмечает, что стороны начали переговоры с объединения, поиска синергий и быстрого роста клиентской базы, пытаясь создать самую большую частную компанию в России.

«По факту все вылилось в продажу, они хотели просто купить «Тинькофф», со всеми вытекающими негативными последствиями для нас. «Тинькофф» не продается ни «Яндексу», ни МТС, - говорится в письме Тинькова. - В ходе сделки, читая комментарии в соцсетях, я еще раз убедился, что у нас лучший клиентский сервис в стране. Я был крайне удивлен, что к бренду «Яндекс» такое негативное отношение, и их потребители не любят, хотя, в отличие от нас, они находятся в более дружелюбном для потребителя сегменте рынка».

В этом же письме Тиньков высказал предположение, что компания сама вырастит до 20 млн клиентов, $1 млрд прибыли (по итогам 2019 г. чистая прибыль составила 36 млрд руб.) и будет иметь капитализацию более $10 млрд (сейчас - $4,7 млрд). «У меня есть план: а давайте мы, а не они купим этот га*но-«Яндекс», - пишет бизнесмен. – Я не верю в эту забюрокраченную компанию».

Реакция рынка

После объявления о срыве сделки акции Yandex на Московской бирже упали на 2,3% до 4,64 тыс руб. (по состоянию на 13:30 16 октября 2020 г.). Акции TCS Group на Лондонской фондовой бирже упали на 3% до $23,23.