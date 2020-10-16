Российский рэпер арестован в США по «хакерскому делу». Ему грозит 20 лет тюрьмы

Рэпер Plinofficial (Максим Бойко) стал подозреваемым по международному делу о крупном мошенничестве с отмыванием денег киберпреступников. Его обвиняют в связях с «прачечной» QQAAZZ, участники которой тоже арестованы, и посредничестве при обмывании денег. Бойко свою вину не признает.

Русский след в международном деле

Министерство юстиции США сообщило об аресте гражданина России Максима Бойко по подозрению в совершении киберпреступлений и отмывании денег. Бойко – это рэп-исполнитель, известный под псевдонимом Plinofficial.

По данным американского минюста, арест Бойко состоялся еще в конце марта 2020 г., одновременно с введением в России режима самоизоляции. Тем не менее, власти США лишь сейчас подтвердили его, сообщив, что в деле против него появились новые обстоятельства.

Максима Бойко подозревают причастности к мошеннической сети QQAAZZ, действующей по всему миру. По данным Европола, QQAAZZ – это своего рода «прачечная» для денег, украденных хакерами. Через нее проходили десятки миллионов евро.

Максим Бойко

Обвинения по этому делу были предъявлены группе лиц – Бойко и еще 14 гражданам других стран – Бельгии, Болгарии, Грузии, Латвии и Румынии. В минюсте США подозревают их всех в сговоре с целью отмывания денег, украденных посредством интернета в США и других странах.

Бойко невиновен?

По информации ВВС, Бойко мог выступать в качестве посредника при обналичивании денег киберпреступниками. Против него говорит ряд косвенных улик, среди которых – его личные фотографии в социальных сетях с крупными пачками банкнот.

Максим Бойко, согласно документам Минюста, прибыл в США вместе со своей женой в январе 2020 г. При пересечении американской границы он заявил о ввозе в страну $20 тыс., полученных, по его словам, в результате инвестирования в биткоин и сдачи недвижимости в аренду.

Соцсети рэпера пестрят фотографиями с большим количеством денежных купюр

Власти США обвиняют Бойко в отмывании денег с помощью криптовалют, в том числе через торговую площадку BTC-e, на момент публикации материала не функционирующую. Расследование показало, что рэпер мог использовать этот сервис для отмывания денег с 2015 г., к тому же в материалах следствия есть упоминание, что на 2017 г. в его распоряжении было около $390 тыс. в виртуальных деньгах.

На момент публикации материала Максим Бойко свою вину не признавал. Как сообщил ТАСС адвокат подозреваемого рэпера Аркадий Бух, Бойко был арестован по этому делу одним из первых. «Мы свою вину не признали», – заявил Бух.

В случае если власти США все же докажут вину Бойко, то ему будут грозить до 20 лет тюремного заключения. В настоящее время идет подготовка к судебному процессу, и пока неизвестно, как долго он продлится.

Как работает QQAAZZ

По версии Европола, «прачечная» QQAAZZ отмывала деньги хакеров, украденные у людей во всем мире. Жертвами киберпреступников, пользующихся «услугами» этой сети, становились как частные лица, так и компании, а также религиозные организации. К примеру, клиенты QQAAZZ несколько раз грабили синагогу в Бруклине (США).

Сеть QQAAZZ открыла и обслуживала сотни корпоративных и личных банковских счетов в финансовых учреждениях по всему миру. Участники сети переводили полученные от хакеров деньги между своими счетами и иногда конвертировали их в криптовалюту. Получив комиссию в размере до 50%, QQAAZZ возвращала остаток украденных средств своей киберпреступной клиентуре.

Бойко свою вину не признает

Члены QQAAZZ обеспечивали безопасность банковских счетов и переводов, используя как законные, так и поддельные польские и болгарские документы, удостоверяющие личность, для создания и регистрации десятков фиктивных компаний, которые не вели законную коммерческую деятельность. Используя эти документы, члены QQAAZZ затем открывали корпоративные банковские счета на имена подставных компаний в многочисленных финансовых учреждениях в каждой стране, тем самым создавая сотни контролируемых этой сетью банковских счетов.

QQAAZZ рекламировал свои услуги как «глобальную услугу по отказу от банков» на русскоязычных онлайн-форумах киберпреступников, где киберпреступники собираются, чтобы предложить или получить услуги, необходимые для участия в различных киберпреступных действиях.

Аресты в QQAAZZ

15 октября 2020 г. Европол сообщил о крупномасштабной операции правоохранительных органов по аресту членов QQAAZZ. Она проводилась одновременно в 16 странах, и в результате в общей сложности около 40 обысков домов полицейские смогли задержать 20 подозреваемых.

Обыски проводились в Латвии, Болгарии, Великобритании, Испании и Италии, при этом уголовные дела были возбуждены против арестованных в Соединенных Штатах, Португалии, Великобритании и Испании. Наибольшее количество обысков по делу было проведено в Латвии в рамках операций, проводимых Латвийской государственной полицией (Latvijas Valsts Policija). Оборудование для майнинга биткойнов также было изъято в Болгарии.

Эта международная проверка стала следствием расследования, проводимого португальской судебной полицией (Polícia Judiciaria) вместе с прокуратурой США в Западном округе Пенсильвании и полевым офисом ФБР в Питтсбурге, а также испанской национальной полицией (Policia Nacional) и региональной каталонской полиция (Mossos D'esquadra). Помимо этого, в расследовании участвуют правоохранительные органы Великобритании, Латвии, Болгарии, Грузии, Италии, Германии, Швейцарии, Польши, Чехии, Австралии, Швеции, Австрии и Бельгии, а Европол осуществляет координацию их действий.