Бесплатный сотовый оператор не пристроил своих абонентов. Они остались без связи

MCN Telecom и Danycom.Mobile не смогли договориться друг с другом

Компания MCN Telecom сообщила о срыве сделки с виртуальным сотовым оператором Danycom.Mobile, договоренность о которой была достигнута 14 сентября 2020 г. Тогда стороны подписали соглашение о намерениях, согласно которому абоненты Danycom.Mobile должны были быть переведены в сеть MCN Telecom.

Проект Danycom.Mobile был запущен в 2017 г. краснодарским холдингом «Дэни Колл», чей основной бизнес связан с SMS-агрегацией. Главной особенностью нового виртуального оператора стало наличие тарифных планов с бесплатными пакетами минут, SMS и интернет-трафика. В обмен абоненты давали согласие на получение рекламных SMS-сообщений (A2P, рассылка сообщений от приложений к пользователю).

MCN Telecom – оператор фиксированной связи, обслуживающий компании малого и среднего бизнеса. Компания имеет собственного виртуального сотового оператора и предлагает для массового сегмента SIM-карты с дешевыми тарифами на международный роуминг. Как и Danycom.Mobile, виртуальный оператор MCN Telecom работал на базе сети Tele2.

Как и для чего Danycom.Mobile планировал переводить абонентов в MCN Telecom

Когда MCN Telecom заключили соглашение о намерениях с Danycom.Mobile, предполагалось, что расходы на инфраструктуру, техническую поддержку, продвижение и продажу услуг стороны будут делить вместе. Должны были делиться и доходы от совместного проекта.

В результате сорванных договоренностей более 100 тыс. абонентов Danycom.Mobile остались без связи

Danycom.Mobile работал в 56 регионах, MCN Telecom работает только в шести. В первую очередь перевод абонентов Danycom.Mobile должен был быть произведен в Москве, Санкт-Петербурге и Краснодарском крае, где работают обе компании. На втором этапе портация должна была осуществляться в других регионах присутствия MCN Telecom, а далее – и в остальных регионах. При этом абонентам бесплатных тарифов Danycom.Mobile предполагалось изменить условия в стороны уменьшения доступных бесплатных пакетов услуг связи.

Данному соглашению предшествовало прекращение сотрудничества Danycom.Mobile с Tele2. Danycom.Mobile обвинил Tele2 в некорректных финансовых расчетах, требованиях об оплате за фактически неоказанные услуги и некорректной работе сети в некоторых регионах. Со своей стороны, Tele2 обвинили Danycom.Mobile в невыполнении своих контрактных обязательств и наличие долгов за трафик.

Danycom.Mobile нужен был новый базовый оператор, но вместо этого было решено передать абонентов в MCN Telecom. Однако уже 18 сентября 2020 г., когда прекратил действие договор Tele2 и Danycom.Mobile, SIM-карты последнего перестали работать. Абонентам просто предложили перейти по процедуре MNP (Mobile Number Portability) в сеть MCN Telecom, при том что аналогичным образом можно перейти в сеть любого другого сотового оператора.

Позиция MCN Telecom

Теперь же MCN Telecom и Danycom.Mobile выступили со взаимными обвинениями. Основатель и гендиректор MCN Telecom Александр Мельников говорит, что никакого сотрудничества между компаниями так и не было налажено. «После громких публичных заявлений со стороны Danycom.Mobile о намерениях объединения технологий с целью построения уникальной цифровой системы в соответствии с лучшими мировыми трендами и практикам, на деле совместными усилиями удалось лишь ускорить на время процесс портирования Danycom.Mobile в сеть MCN Telecom», - говорит Мельников.

По словам гендиректора MCN Telecom, «Дэни Колл», вопреки договоренности, не передал в MCN Telecom свою A2P-платформу и пользовательские интерфейсы. При этом именно «Дэни Колл» настоял на том, чтобы он был эксклюзивным поставщиком услуг SMS-информирования для абонентов, переданных от Danycom.Mobile, и MCN Telecom не вел переговоров с другими SMS-агрегаторами. В результате абоненты Danycom.Mobile, перешедшие в MCN Telecom, были вынуждены пользоваться личным кабинетом, рассчитанным на бизнес-клиентов, и бета-версией мобильного приложения.

В то же время MCN Telecom по-прежнему ждет у себя абонентов Danycom.Mobile и предлагает им тариф без абонентской платы с 200 МБ интернет-трафика и бесплатными внутрисетевыми звонками. В будущем будет введена дополнительная опция True Connect, которая за плату 100 руб. в месяц обеспечит возможность пользоваться услугами связи по себестоимости. Чтобы на время портации номера абонентов Danycom.Mobile оставались на связи, MCN Telecom предлагает им временные номера (по процедуре MNP номер к новому оператору переводится но восьмой день после подачи заявки).

Позиция Danycom.Mobile

Директор по развитию Danycom.Mobile Владислав Деминский пояснил CNews свою версию событий. По его словам, группа «Дэни Колл» решила свернуть проект мобильного сотового оператора и могла просто прекратить оказание соответствующих услуг. В то же время компания получила предложения от трех сотовых операторов относительно миграции ее абонентской базы, в итоге решено было бесплатно передать ее MCN Telecom.

Деминский говорит, что у Danycom.Mobile было 114 тыс. активных абонентов, из которых 70% обслуживались на бесплатных тарифах. Средняя выручка оператора с одного абонента (ARPU) составляла 250 руб. в месяц. Рыночная стоимость привлечения одного сотового абонента составляет 1 тыс. руб. В MCN Telecom успело перевестись 10 тыс. абонентов.

Деминский говорит о ряде проблем, которые выявились в ходе попытки сотрудничества с MCN Telecom. Во-первых, MCN Telecom отказался присылать сканы заявлений абонентов Danycom.Mobile о переводе к ним по процедуре MNP, предлагая вместо этого заявления, подписанные электронной подписью. Деминский считает, что это нарушает требования законодательства и может привести к санкциям со стороны Роскомнадзора.

Во-вторых, по его словам, MCN Telecom не может обеспечить услуги SMS-информирования перешедших от Danycom.Mobile абонентов, включая банковские SMS. Деминский говорит, что его компания была готова безвозмездно передать A2P-платформу MCN Telecom, но там захотели не только бесплатно получить платформу, ее код и бренд Danycom.Mobile, но еще и потребовали от «Дэни Колл» в течение года бесплатно поддерживать данную платформу и обучать сотрудников MCN Telecom работе с ней.

Кроме того, в MCN Telecom хотели в равных долях делить с «Дэни Колл» затраты на привлечение абонентов Danycom.Mobile и интерконнет, но «Дэни Колл» это не устроило из-за закрытия проекта сотового оператора. MCN Telecom утверждает, что Danycom.Mobile с самого начала согласовал перевод абонентов по заявлениям в электронной форме, а у оригинальных сотовых абонентов MCN Telecom проблем с SMS-информированием нет.