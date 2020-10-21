Власти заставят Tele2 снизить цены на мобильную связь

Оператор Tele2 признан виновным в нарушении антимонопольных законов России – в мае 2020 г. он резко и безосновательно повысил тарифы на мобильную связь для 11 млн абонентов. ФАС потребовала от него вернуть цены на прежний уровень, но оператор отказался, что привело к антимонопольному расследованию, завершившемуся не в пользу Tele2.

Tele2 нарушил закон

Власти обяжут оператора связи Tele2 снизить цены на ряд своих тарифов, которые он не обоснованно поднял в мае 2020 г. Такое требование направила ему Федеральная антимонопольная служба России после признания его виновным в нарушении российского антимонопольного законодательства.

«По результатам рассмотрения дела ФАС признала оператора связи установившим монопольно высокие цены на услуги подвижной радиотелефонной связи. Это привело к ущемлению интересов неопределенного круга потребителей – абонентов ООО “Т2 Мобайл”», – говорится в сообщении ведомства.

«В адрес ООО “Т2 Мобайл” будет выдано предписание о приведении тарифов, на которых с 12 мая 2020 г. произошло повышение, к уровню, существовавшему до совершения правонарушения», – добавили в ФАС.

История противостояния антимонопольной службы и Tele2 началась 12 мая 2020 г., когда расценки на услуги этого оператора выросли сразу на нескольких архивных тарифах. Подорожание составило, в среднем, 10% и, по подсчетам ФАС затронуло 11 млн человек. Притом внимание службы привлек не только сам факт роста цен – перед тем, как поднять тарифы, любой оператор должны предоставить службе экономические его обоснования, однако Tele2 этого не сделал.

Цены на многие архивные тарифы Tele2 в ближайшее время могут сильно снизиться

«ФАС России с конца марта 2020 г. проводит еженедельный мониторинг деятельности операторов связи в условиях перехода населения на дистанционную форму работы и обучения. В частности, операторы связи предоставляют отчеты об изменении нагрузки на сети связи и изменении тарифов. ФАС контролирует ситуацию с ростом нагрузки на сети операторов связи, проведением работ по увеличению их мощности, изменением тарифов на услуги, которые непосредственно связано с обеспечением перевода населения на дистанционные формы работы и обучения», – сказал замглавы ФАС России Алексей Доценко.

Чем ответил Tele2

Tele2 со своей стороны выразил полное несогласие в решением антимонопольной службы. «Мы с уважением относимся к решению ФАС, но не можем с ним согласиться. После получения полного текста решения мы определим наши дальнейшие действия», – сообщили «Коммерсанту» представители оператора.

На момент публикации материала Tele2 не был готов сообщить о своих планах по выходу из сложившейся ситуации.

В случае неподчинения решению ФАС Tele2 может грозить крупный штраф. Как сообщал CNews, в соответствии с КоАП оператора могут оштрафовать на 50-500 тыс. руб. В случае если ФАС обнаружит и докажет факт того, что оператор злоупотребил доминирующим положением на рынке связи, то итоговый размер штрафа может достигнуть 1-15% его годовой выручки. По итогам 2019 г. операционная выручка Tele2 достигла 163,3 млрд руб.

История конфликта

Tele2 повысил цены некоторых архивных тарифах в ряде российских регионов 12 мая 2020 г, попутно сменив их названия. К примеру, в Москве абонентская плата на тарифах «Безлимит 04_2019» и «Безлимит 12_2019» выросла до 550 и 650 руб. в месяц соответственно, и второй из них стал называться просто «Безлимит».

Реакцией ФАС на действия оператора стало предупреждение – как сообщал CNews, служба вынесла его 10 июня 2020 г. в соответствии с Законом о защите конкуренции.

«Повышение тарифов, учитывая ситуацию, связанную с распространением новой коронавирусной инфекции, а также отсутствие технологического, экономического и иного обоснования, ущемляет интересы потребителей в части навязывания условий договора, невыгодных для него», – отметил тогда бывший замруководителя ФАС Анатолий Голомолзин.

Вместе с этим ФАС обязала Tele2 вернуть прежние размеры абонентской платы в течение 14 календарных дней с момента получения предупреждения. Оператор незамедлительно предоставил ФАС необходимые обоснования повышения тарифов, но при этом не стал выполнять требование по возвращению прежних цен на свои услуги. Следствием этого стало возбуждение ФАС 20 июля 2020 г. дела о нарушении антимонопольного законодательства по признакам нарушения ООО «Т2 Мобайл» закона о защите конкуренции.

Двойной рост цен

Подняв цены на тарифы с абонентской платой 12 мая 2020 г., Tele2 тут же принялся менять тарифы с посекундной и поминутной тарификацией, притом тоже в сторону увеличения цен. 19 мая 2020 г. стало известно о его планах по принудительному переводу абонентов с ряда архивных тарифов на действующий план «Классический», с последующим ростом стоимости услуг.

В мае 2020 года Tele2 успел дважды повысить цены на связь

Перевод должен был коснуться абонентов, пользующихся тарифами «Оранжевый 04_2016», «Классический 11_2017», «Классический 04_2018», «Классический 12_2018» и «Классический v. 2». На момент публикации этого материала каждый из них уже был закрыт для подключения или перехода с другого тарифа. Изменения вступили в силу 3 июня 2020 г. и затронули пользователей Tele2 из Москвы и Московской области.

Причины перевода абонентов со старых тарифов на новый без их согласия Tele2 раскрывать не стал. Антимонопольное расследование ФАС в отношении Tele2 к данному повышению цен не относится.