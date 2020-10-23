«Росатом» покупает на 200 млн руб. российское офисное ПО для Windows и Linux

«Росатом» переведет свои компании на российский офисный софт. Он объявил закупку на более чем 214 млн руб. и планирует начать импортозамещение в IV квартале 2020 г. Этому предшествовала неудачная закупка офисного ПО Microsoft, прошедшая в феврале-марте 2020 г. На сумму контракта в 2,4 млрд руб. никто не откликнулся, и в итоге аукцион был признан несостоявшимся.

Мегаимпортозамещение в «Росатоме»

Госкорпорация «Росатом» объявила о проведении открытого конкурса по выбору отечественного офисного ПО. В планы корпорации, как сообщили CNews ее представители, входит приобретение около 20 тыс. лицензий для 55 предприятий российской атомной отрасли. Организатором тендера стало АО «Атомкомплект» из состава госкорпорации.

Максимальная сумма контракта составляет 214,27 млн руб. Также в приложенной документации указаны начальные (максимальные) цены каждой закупочной единицы – лицензия оценена в 9755 руб. (и не облагается НДС) Цена за сертификат технической поддержки составляет 1008 руб. с НДС и 840 руб. без НДС.

По условиям гозакупки (номер 32009610877), все лицензии на право пользования офисным ПО будут переданы лицензиату на бессрочной основе.

Компаниям, желающим принять участие в конкурсе, необходимо подать свои предложения до 11:00 3 ноября 2020 г. по Москве. Итоги будут подведены в 11:00 20 ноября 2020 г.

Согласно техническому заданию к госзакупке, обеспечить офисным ПО нужно будет 87 компаний, а поставка лицензий будет осуществляться до 2022 г. включительно. Затрагиваются как центральный офис «Росатома», так и его интегратора – АО «Гринатом». Помимо этого, в списке представлены предприятия концерна «Росэнергоатом» (входит в «Росатом»), горнодобывающего и оружейного направления «Росатома» и «Атомфлота».

Предприятия «Росатома» готовятся к масштабному импортозамещению ПО

Для примера, самому «Росатому» в IV квартале 2020 г. потребуется 700 лицензий, в течение всех 2021 и 2022 гг. – 275 и 300 соответственно. За те же периоды времени «Гринатому» понадобятся 1200, 1437 и 812 лицензий, а «Атомфлоту» - 40, 50 и 420. Также указан срок технической поддержки офисного ПО для каждой компании, перечисленной в техзадании – 12 месяцев.

По словам директора Департамента информационных технологий (ДИТ) «Росатома» Евгения Абакумова, внедрение новых программных офисных продуктов будет осуществляться поэтапно. Для адаптации в новой программной среде все пользователи пройдут специализированное обучение, а по его окончании их будет ждать тестирование на знание офисных программ.

Требования к программному обеспечению и поставщику

Российское офисное ПО, необходимое «Росатому» должно соответствовать широкому списку требований. Так, одно из обязательных условий для участия в конкурсе – это наличие предлагаемого софта в Едином реестре отечественного ПО.

Программа, предложенная к закупке, должна работать во всех российских ОС из состава реестра отечественного ПО, включая ALT Linux и Astra Linux, а также под Windows 8 и более поздних версиях ОС Microsoft.

Один из наиболее важных моментов: «Росатому» нужно офисное ПО, способное работать полностью автономно. Другими словами, программное обеспечение должно функционировать на ПК, не подключенном ни к локальной сети, ни к интернету, и не требовать наличия такого подключения.

Сам софт должен поддерживать установку и запуск на ПК с х86-процессорами на частоте от 2 ГГц, не менее 2 ГБ оперативной памяти, свободным пространством на накопителе не менее 3 ГБ и монитором с разрешением XGA (1024x768 пикселей) для одного монитора до 4K (3840x2160 пикселей) при использовании двух мониторов.

Компания, победившая в конкурсе «Росатома», должна будет только обеспечить поставки софта и лицензий на него, но не его установку. Тем не менее, задача по осуществлению поддержки тоже ляжет на нее.

Зачем все это «Росатому»

Госкорпорация планирует перейти на российское офисное ПО в рамках импортозамещения автоматизированных рабочих мест (АРМ) сотрудников. Как сообщили CNews в «Росатом», это импортозамещение входит в число флагманских проектов программы «Цифровое импортозамещение» в единой цифровой стратегии госкорпорации.

«Переход на отечественное офисное ПО – серьезный шаг для нас, как для крупной корпорации, так как важно не только выбрать подходящие по функционалу ИТ-решения, но и правильно внедрить их в привычные рабочие процессы наших сотрудников. Ведь документы, таблицы и презентации ежедневно использует практически каждый, кто работает на компьютере», – сказал глава ДИТ «Росатома» Евгений Абакумов.

Успехи и неудачи «Росатома» с закупкой иностранного ПО

За последние 10 лет «Росатом» несколько раз устраивал конкурсы по закупке программного обеспечения, но не российского, а зарубежного. К примеру, в конце 2013 г. госкорпорация провела открытый аукцион для закупки лицензий на ПО Microsoft c начальной максимальной ценой тендера в пределах 808 млн руб.

Согласно условиям поставки, право пользоваться лицензионными продуктами получили сроком на три года более 30 предприятий госкорпорации. Среди них числились, помимо головной компании, «Росэнергоатом», «Атомэнергопроект», «Гринатом» и др., всего 35 компаний.

Победителем конкурса стала компания «Ай-Теко». Она должна была поставить «Росатому» лицензионные Windows 8, Office 2013, SQL Server 2012 и другие продукты Microsoft. Вторым участником аукциона «Росатома» был «КРОК», но «Ай-Теко» снизила сумму контракта на 8 млн руб. (до 800 млн руб.), и этого хватило ей для победы.

В конце февраля 2020 г. «Росатом» разместил еще одну закупку ПО Microsoft, оказавшуюся менее успешной. Как сообщал CNews, на аукцион с начальной ценой договора 2,4 млрд руб. никто не пришел. Срок подачи заявок истек 17 марта. Из-за отсутствия претендентов закупка была признана несостоявшейся.

В итоге «Росатом» остался без поставщика лицензий на ПО Microsoft для нескольких десятков своих дочерних структур по всей стране. Помимо этого, в конце марта 2020 г. из-за этой закупки его обвинили в нарушении новой Конституции России и указаний Президента России Владимира Путина.

CNews писал, что с таким заявлением выступила Ассоциация разработчиков программных продуктов (АРПП) «Отечественный софт». Она объединяет более 170 российских ИТ-компаний, и во многом ее усилиями в России в начале 2016 г. появился Реестр отечественного ПО. Свое мнение она направила в госкорпорацию в письме.

В датированном 13 марта 2020 г. документе на имя гендиректора «Росатома» Алексея Лихачева в связи с вышеупомянутой закупкой АРПП спрогнозировала для госкорпорации невыполнение национальных проектов и программы импортозамещения, ранее обозначенных Владимиром Путиным. Также ассоциация указала на значительные риски снижения безопасности объектов критической инфраструктуры, «защита которых обозначена в выработанных поправках к Конституции России», принятых в середине марта 2020 г. Советом Федерации.