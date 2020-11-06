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Найдено тело исчезнувшего основателя Skillboх, в которую инвестировала Mail.ru

Бизнес Кадры Интернет Веб-сервисы
, Текст: Ирина Пешкова
В зоне поиска пропавшего основателя онлайн-университета Skillbox Игоря Коропова нашли тело утонувшего молодого человека. Тело пока не опознано.

Утонувший может быть Короповым

Спасатели нашли в Сочи тело в зоне поиска пропавшего основателя онлайн-университета Skillbox Игоря Коропова, сообщил ТАСС Южный региональный поисково-спасательый отряд МЧС России. На нынешний момент официальное опознание тела не было проведено.

По данным Telegram-каналов Life Shot и Mash тело заметил в воде тренер по вейкборду — когда занимался с группой в 250 метрах от порта Имеретинский и в 300 метрах от берега. На данный момент тело достали из воды и отвезли к пирсу. Очевидцы сообщили о случившемся в следственный комитет.

Игорь Коропов, один из основателей и программный директор онлайн-университета Skillbox, пропал в Адлерском районе города Сочи. В ночь на 1 ноября 2020 г. молодой человек вышел из отеля, расположенного на улице 65 лет Победы в городе Сочи. Мужчина был одет в светло-бежевую толстовку с капюшоном, коричневые брюки и белые спортивные туфли. Его рост — 170 см, у него среднее телосложение, темно-русые короткие волосы и карие глаза.

Обратно мужчина не вернулся, на звонки родных не отвечал. Поисковый отряд «Лиза Алерт» распространил ориентировку с просьбой помочь его найти.

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Игорь Коропов

Позднее, на пляже был найден телефон и рюкзак Игоря Коропова. 4 ноября к поиску подключились водолазы. Зона поиска расширилась от акватории Черного моря в районе Имеретинской низменности в Сочи до границы с Абхазией. Следственные органы в Краснодарском крае организовали проверку по факту исчезновения мужчины.

Сведения о Коропове

Игорь Коропов — успешный молодой предприниматель. В 2019 г. он стал номинантом в рейтинге самых перспективных россиян до 30 лет по версии Forbes в 2020 г. в категории «Предприниматели».

Самый известный его проект — онлайн-университет Skillbox. Оборот проекта за 2018 г. составил 340 млн руб.

В феврале 2020 г. CNews писал о знаковой для Skillbox сделке. Mail.ru Group, которая ранее выкупила у основателей 10,3% акций, заплатила 1,6 млрд руб., приобретя еще 50%. Таким образом доля Mail.ru Group на февраль 2020 г. составила 60,3 %. Согласно данным базы «Контур-Фокус», оставшиеся доли в ООО «Скилбокс» — по 10,3% —после сделки принадлежали основателям проекта Игорю Коропову, Дмитрию Крутову и Андрею Анищенко.



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