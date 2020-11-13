Поставщик Apple после ссоры с ней решил открыть свое производство в США

Pegatron может возвести собственный завод на территории США, чтобы сократить сроки доставки продукции своим американским клиентам. В их число входит и компания Apple, для которой Pegatron собирает ее мобильную технику, включая iPhone.

Pegatron «переедет» в США

Компания Pegatron рассматривает возможность строительства собственной фабрики на территории США. Как пишет Nikkei Asian Review, планы по возведению завода на американской земле озвучили представители компании, хотя в подробности они вдаваться не стали.

Pegatron – это второй по величине сборщик техники Apple после компании Foxconn. В ноябре 2020 г. Apple временно приостановила сотрудничество с ней, выявив нарушения при приеме на работу студентов. Руководство Pegatron заверило тогда, что устранит их в кратчайшие сроки.

Зачем Pegatron фабрика в США

По данным Nikkei Asian Review, Pegatron собирается запустить производство в США «по просьбе своих клиентов». В их число входят, помимо Apple, компании Google, Microsoft ряд других американских ИТ-гигантов.

Pegatron хочет автоматизировать производство и упростить логистику

В Pegatron заявили, что из-за мировой пандемии коронавируса, провоцирующей закрытие границ и замедление работы различных сфер рынка, сроки доставки продукции из азиатских стран, где расположено производство, до США и других государств, заметно увеличились. С этим сталкивается далеко не только Pegatron, и ее американские клиенты хотят избавить себя от этих трудностей.

В настоящее время компания не раскрывает даже примерную дату начала строительства фабрики. Сейчас Pegatron занята проработкой инвестиционного плана, и дополнительные подробности она предоставит по мере его готовности.

Мировая экспансия и автоматизация производства

Тайваньская Pegatron была основана в 2007 г. компанией AsusTek Computer Inc., известной под брендом Asus. За 13 лет своего существования она успела обзавестись заводами в ряде стран Юго-Восточной и Южной Азии, включая Вьетнам, Индию и Индонезию.

12 ноября 2020 г., уже после ссоры с Apple, CEO Pegatron С. Дж. Ляо (S. J. Liao) заявил об одобрении руководством компании инвестиций по строительству еще одной фабрики в Индии. На первом этапе в нее будет вложено $150 млн, а заработать она должна в 2021 или 2022 г.

Комментируя ситуацию с Apple, СЕО Pegatron отметил, что в компании будет проведен «капитальный ремонт» всего производственного процесса, чтобы подобное больше не повторилось. «Мы начнем масштабную кампанию по автоматизации, чтобы сократить количество рабочих на производственной линии. Китай больше не является местом, где есть достаточно человеческих ресурсов для производства. Стоимость рабочей силы здесь непрерывно растет, и единственный способ облегчить растущие проблемы найма рабочих – это повысить автоматизацию», – добавил он.

По примеру Foxconn?

Foxconn, главный сборщик техники Apple, на пару с Pegatron навлекший на себя гнев компании из Купертино, тоже нацелен на развитие собственного производства в США. Однако пока у него ничего не получается.

Еще в ноябре 2013 г. руководство Foxconn обнародовало планы по инвестированию $30 млн в строительство фабрики в штате Пенсильвания, на которой должны были выпускаться интернет-серверы и телекоммуникационное оборудование. Эта задумка в итоге так и не была реализована.

В июле 2017 г. компания вновь сообщила о намерении построить на территории США собственный завод. На этот раз говорилось о штате Висконсин и фабрике по производству LCD-панелей, притом инвестиции в проект должны были составить порядка $10 млрд в течение следующих трех лет. Планируемая площадь объекта составляла около 1850 м2. Первый камень был заложен летом 2018 г. в присутствии Президента США Дональда Трампа (Donald Trump).

Начало строительства завода Foxconn в 2018 году

Изначально Foxconn собиралась возвести современную фабрику поколения 10,5 и нанять до 15 тыс. сотрудников, но в 2019 г., по информации The Verge, снизила уровень завода до Gen 6, а планируемую численность штата – до 1500 человек.

На момент публикации материала стройка так и не была завершена, но Foxconn не намерена бросать эту затею. Как сообщает агентство Reuters, в ноябре 2020 г. представители компании заявили, когда завод будет достроен, его перепрофилируют под выпуск серверного и телекоммуникационного оборудования. Наряду с ним там будет выпускаться и продукция для систем искусственного интеллекта, вот только сроки начала работы новой фабрики в Foxconn никто не называет.

Американский завод TSMC

Свое производство в США в обозримом будущем может наладить и тайваньская компания TSMC – один из крупнейших в мире производителей полупроводниковой продукции. Она выпускает, в частности, процессоры для американских AMD, Qualcomm и Apple.

Но, в отличие от Pegatron и Foxconnm, TSMC изначально не планировала строить фабрики в США – об этом ее в рамках переговоров попросили американские власти, стремящиеся перевести полупроводниковое производство в пределы границ своей страны. CNews писал об этом в мае 2020 г.

TSMC построит новую фабрику в штате Аризона. Точное место ее расположения на момент публикации материала установлено не было, но известно, что на ее возведение компания затратит $12 млрд.

Эту сумму TSMC намерена вкладывать постепенно – она собирается потратить ее в период с 2021 по 2029 гг. Вероятнее всего, завод будет запускаться частями – компания готовится начать первое производство не позднее 2024 г.