На глобальном рынке ноутбуков сменился лидер
Зима будет непростой
Глобальные продажи ноутбуков всех типов по итогам III квартала 2020 г. достигли 62,2 млн устройств, что на 34% больше чем 46,2 штук, проданных за аналогичный период прошлого года, сообщили аналитики Strategy Analytics по итогам исследования рынка.
По их мнению, ускорение отрасли в прошлом квартале было связано как с традиционным фактором сезонных продаж в канун начала нового учебного года, так и в связи с массовым переходом пользователей в режим дистанционной работы и обучения в контексте пандемии коронавируса и всеобщей тенденции к цифровизации общества.
Впервые за несколько последних лет компания HP – хотя и с небольшим отрывом, но обошла китайскую Lenovo, и вернула себе лидерство на мировом рынке ноутбуков, отмечают в Strategy Analytics.
«Третий квартал был бы еще более продуктивным для ряда вендоров, если бы они смогли поставить больше устройств для удовлетворения высокого спроса, – сказал Чираг Упадхьяй (Chirag Upadhyay), старший аналитик-исследователь Strategy Analytics. – Объемы поставок остаются основной проблемой, поскольку ожидается, что спрос на ноутбуки будет оставаться высоким на фоне роста числа случаев заражения COVID-19 во всем мире, поскольку в Северном полушарии наступает очень тяжелая зима. Из-за того, что пандемия все еще продолжается во всем мире, потребители начали делать покупки до сезона отпусков, чтобы подготовиться к новой "нормальности" работы и учебы из дома».
Пятерка лидеров
Компания HP возглавила топ-5 мировых поставщиков ноутбуков за счет значительного роста поставок – на 43% год к году, до 14,7 млн штук, при этом доля компании на глобальном рынке лишь на десятую долю процента превысила квартальные показатели Lenovo.
Значительный рост, выше среднерыночных 34%, также показала Apple, шансы которой в следующем квартале становятся еще выше благодаря недавнему анонсу двух новых ноутбуков MacBook Air и MacBook Pro 13 на ARM-чипах M1 собственного производства.
|Вендор
|III кв. 2020, млн штук
|III кв. 2020, доля рынка
|III кв. 2019, млн штук
|III кв. 2019, доля рынка
|Рост продаж, год к году
|HP
|14,7
|23,6%
|10,3
|22,2%
|43%
|Lenovo
|14,6
|23,6%
|11,7
|25,3%
|25%
|Dell
|8,5
|13,7%
|7,2
|15,6%
|18%
|Apple
|6
|9,7%
|4,3
|9,3%
|39%
|Acer
|4,9
|7,9%
|3,7
|8,0%
|34%
|Остальные
|13,4
|21,6%
|9,1
|19,6%
|48%
|Весь рынок
|62,2
|100,0%
|46,2
|100,0%
|34%
Источник: Strategy Analytics
Данные Strategy Analytics по объему продаж в целом сходятся с представленной неделей ранее аналитикой Canalys в части сегмента ноутбуков, однако расположение лидеров топ-5 совершенно разное, что в первую очередь связано с различными методиками подсчета (в рейтинге Canalys суммируются все клиентские устройства, включая десктопы, ноутбуки и планшеты).
Хромбуки: новый глобальный тренд
Согласно последнему отчету Strategy Analytics, продажи хромбуков в III квартале 2020 г. выросли на 124% (по данным Canalys – на 122%) по сравнению с аналогичным периодом 2019 г. и впервые достигли отметки в 10 млн устройств.
|Операционная система
|III кв. 2020, млн штук
|III кв. 2020, доля рынка
|III кв. 2019, млн штук
|III кв. 2019, доля рынка
|Рост продаж, год к году
|Windows
|45,3
|72,8%
|36,8
|79,6%
|23%
|Chrome
|10
|16,1%
|4,5
|9,7%
|124%
|MacOS
|6
|9,7%
|4,3
|9,3%
|39%
|Остальные
|0,8
|1,4%
|0,6
|1,4%
|34%
|Весь рынок
|62,2
|100,0%
|46,2
|100,0%
|34%
Источник: Strategy Analytics
«Хромбуки показали уверенный рост как в коммерческом, так и в потребительском сегментах, поскольку их операционная система является отличным выбором для школьников и студентов на развитых рынках», – сказал Эрик Смит (Eric Smith), глава подразделения Connected Computing в Strategy Analytics.
Наряду со стремительным ростом популярности хромбуков, аналитики также отмечают очень хорошие результаты квартальных продаж в сегментах игровых и ультрамобильных ноутбуков. В Strategy Analytics считают, что покупатели готовы тратить больше денег на такие ноутбуки потому, что они пригодны как для развлечений, так и для продуктивной работы, а также в расчете на длительный период пользования.