Владелец «Ланита» выкупил у «Систематики» крупную консалтинговую компанию

Глава «Ланита» Филипп Генс увеличил свою долю до 100% в уставном капитале ООО «Консист», созданной пять лет назад на базе активов групп компаний «Ланит» и «Систематика». Продукты «Турбо», принадлежащие разработчику, входящему в состав «Консист бизнес групп», построены на отечественных программных решениях. Таким образом, данная сделка призвана укрепить позиции «Ланита» в проектах импортозамещения.

Выкуп «Консиста»

Как стало известно CNews, глава и владелец «Ланита» Филипп Генс полностью выкупил «Консист» — головную компанию отечественной консалтинговой группы «Консист бизнес групп». Ранее Генсу в «Консисте» принадлежало только 50% долей. Оставшийся пакет перешел к нему 16 ноября 2020 г. Сумму сделки «Ланит» не раскрывает.

«Консист бизнес групп» сформировалась в 2015 г. на базе входящих в «Ланит» активов «Ланит консалтинг» и LC Europe, а также принадлежащих «Систематике» компаний TOPS Consulting и Sciener. Сейчас в группу помимо управляющей компании «Консист» входят Sciener, Consyst Construction, LC Europe, а также «Долгопрудненский исследовательский центр».

Переход в рамках объявленной сделки активов «Систематики» к Генсу уже нашел отражение в базе ЕГРЮЛ. Правда, из реестров следует, что ООО «Систематика» владела 50% долей «Консиста» до 25 октября 2020 г., а затем эти активы оказались у ООО «Опен компьютер солюшнз» (по всей видимости, юрлицо, имеющее отношение к российскому дистрибьютору OCS; как и «Систематика, входит в НКК).

Стопроцентным учредителем этой структуры заявлен Андрей Голышкин, но этот статус он приобрел совсем недавно — 12 ноября 2020 г. До этого компания полностью принадлежала организации «Буррост холдингз лтд» из Белиза.

«Консист» и системы «Турбо» перешли владельцу «Ланита»

Почему рассматриваемая в данном материале сделка прошла в два этапа, в «Ланите» CNews прокомментировать не смогли.

Что касается целей этой сделки, то в «Ланите» полагают, что она укрепит позиции компании в разработке собственных ИТ-продуктов. В частности, имеется в виду дальнейшее развитие информационных систем «Турбо». Кадровых перестановок и изменений, связанных со структурой управления, в «Консист бизнес групп» не планируется.

Что будет развивать «Консист бизнес групп»

«Консист» осуществляет информационный и технологический консалтинг при внедрении и поддержке систем управления на основе решений «1С» и Oracle. Входящая в группу компания Sciener оказывает услуги проектирования и внедрения ИТ-систем на энергетических предприятиях и в секторе ЖКХ на основе решений SAP.

Сейчас одно из приоритетных направлений деятельности «Консист бизнес групп» — развитие решений «Турбо», которые уже используют более 1 тыс. российских предприятий. Это известный бренд информационных систем управления бизнесом, который разрабатывает «Долгопрудненский исследовательский центр». Продукты «Турбо» построены на отечественных программных решениях и внесены в Единый реестр российских программ для ЭВМ при Минцифре. Это позволяет «Консист бизнес групп» использовать ПО в проектах импортозамещения различного масштаба и сложности.

История «Турбо» началась с разработки программы «Турбо бухгалтер» в 1988 г. В 2007 г. появилась платформа «Турбо 9». После вхождения Центра в «Консист бизнес групп», он представил новую линейку решений в 2019 г. Она включила платформу разработки бизнес-приложений «Турбо Х» (десятое поколение), флагманское решение «Турбо ERP» и систему для малого и среднего бизнеса «Турбо бизнес». Далее линейка расширилась еще несколькими бизнес-приложениями: «Турбо торо», «Турбо бюджетирование», «Турбо казначейство» и «Турбо BI».

Решения на базе «Турбо» применяются в России и странах СНГ, а также в Китае, Венгрии, и на Кипре.

Еще несколько подробностей о «Консист бизнес групп»

По данным RAEX за 2019 г. «Консист бизнес групп» входит в топ-10 крупнейших консалтинговых групп и компаний России. Штат группы превышает 500 человек, а офисы расположены в 11 городах, в том числе в Москве, Санкт-Петербурге, Белгороде и Будапеште.

По данным «Контур.фокус», по итогам 2019 г. у выручка компании составила 353,8 млн руб. с падением этого показателя на 27% по сравнению с предыдущим годом. Чистая прибыль за отчетный период оказалась на уровне 4,2 млн руб.

Среди клиентов «Консист бизнес групп»― «Росатом», Альфа-банк, «Русагро», «Русгидро», МРСК, «Лаборатория Касперского» и др.

Кто такой Филипп Генс

Президент и владелец «Ланита» Филипп Генс возглавил компанию после смерти отца Георгия Генса в 2018 г.

Филипп Генс родился 7 июля 1979 г. В 2000 г. он получил диплом I класса факультета права Бирмингемского университета (University of Birmingham). В 2011 г. он закончил программу EMBA Чикагской школы бизнеса (University of Chicago Booth School of Business).

В «Ланите» он работал с 2008 г., занимая пост исполнительного вице-президента и участвуя в стратегическом развитии бизнеса группы. Также с 2011 г. он возглавил розничный бизнес «Ланита», состоящий из ритейлера Inventive Retail Group и дистрибутора diHouse, ориентированного на розницу.

Филипп Генс создал и возглавил фонд Lanit Ventures, специализирующийся на венчурных инвестициях и управлении портфелем стартапов. Среди значимых проектов, в которые инвестировал «Ланит», в компании отмечают CleverDATA — разработчика решений для сбора и интеллектуального анализа больших данных, Fibrum — разработчика приложений виртуальной реальности, CardsMobile — создателя мобильного приложения «Кошелек», «Дэшборд системс» — создателя приложений по автоматизации работы органов управления компаний и др.

Филипп Генс также является председателем совета директоров одного из крупнейших на российском ИТ-рынке дистрибуторов Treolan (входит в группу «Ланит»).

В июне 2020 г. CNews писал, что Филипп Генс стал владельцем крупной доли компании «Имформзащита».

Также Филипп Генс входит в правление Ассоциации предприятий компьютерных и информационных технологий (АПКИТ) и участвует в ее деятельности.