Глава «Яндекса» рассказал, когда начнет выдавать банковские карты и кредиты

Финтех точно будет, но пока непонятно какой

«Яндекс» планирует выйти на рынок финтех-продуктов в ближайшие 12 месяцев, заявил Тигран Худавердян, управляющий директор «Яндекса», в интервью РБК. По его словам, в настоящее время в компании происходит активное обсуждение таких планов, и уже «в ближайшие недели-месяцы» планируется «перейти от слов к делу» и начать проектную работу.



«Наши амбиции сильно зависят от того, по какому пути мы пойдем, – сказал Тигран Худавердян. – Решим ли все разрабатывать с нуля или это будет какое-то партнерство. О каких-то конкретных продуктах говорить пока рано. Пока мы не сформулировали мысли так, чтобы о них можно было членораздельно рассказать. Но реалистичный срок, через который условно мы сможет выдать первые кредиты, карточки, — это порядка 12 месяцев».

Несмотря на неготовность общей стратегии на финансовом рынке, в «Яндексе» рассматривают только онлайн-формат и определенно не заинтересованы в открытии банковских офлайн-отделений, передает РБК слова CEO «Яндекса».

«Будут ли отделения банка? В это направление мы совсем не смотрим. Это точно будет полноценный онлайн-сервис для массового пользователя, насколько это позволяет регулирование», – отметил Тигран Худавердян.

Краеугольный банковский камень

После «развода» со Сбербанком, которому в итоге достались «Яндекс.деньги», и сорвавшейся сделки по приобретению банка «Тинькофф», в компании пока не сформирована точная стратегия по выходу в банковский сектор, однако уже есть понимание, что для этого «нужно иметь банковскую лицензию», отметил Тигран Худавердян в интервью РБК.

Тигран Худавердян, управляющий директор «Яндекса»

«Мы сейчас выбираем между разными стратегиями: будем ли мы это делать в партнерстве, будет ли это неорганический рост с помощью, возможно, покупки или объединения с другими игроками, или, может быть, все начнем с нуля», – сказал он.

Говоря о причинах, по которым в «Яндексе» приняли решение отдать «Яндекс.деньги» Сберу, а не оставить его для развития собственного финтеха, Худавердян отметил, что по факту «Яндекс.деньги» уже с 2013 г. было предприятием Сбера и «развивалось все эти годы по какому-то своему пути».

«Мы приняли решение, что бизнес «Яндекс.деньги» не подходит нам для наших будущих финтех-стратегий, поэтому приняли такое решение, никакой специальной «задней мысли» в его продаже не было», – заявил глава «Яндекса».

Комментируя несостоявшуюся сделку по приобретению банка «Тинькофф», которая обеспечила бы «Яндекс» необходимой банковской лицензией, Худавердян охарактеризовал ее не как поглощение, а как «слияние двух бизнесов», по итогам которого «банк должен был оставаться максимально независимым», поскольку «невозможно настолько большой бизнес поглотить».

На перспективу, по словам Худавердяна, «Яндекс» не исключает возможность сотрудничества в банковской сфере со Сбером или «Тинькофф», поскольку, по его словам, «у нас нет никаких обид».

Летом 2020 г. «Яндекс», по данным РБК, уже зарегистрировал 33 товарных знака с финансовым контекстом – таких как «ЯБанк», «ЯТрейд», «ЯВалюта» и пр. Комментируя это, CEO «Яндекса» назвал регистрацию новых торговых марок «защитной стратегией от захвата» и призвал не искать в этом «каких-то подтекстов».

Комментируя слова главы Центробанка России Эльвиры Набиуллиной о том, что лидирующие экосистемы крупных игроков строятся по закрытому принципу и захватывают все больше небанковских продуктов и данных, которые становятся главным конкурентным преимуществом финансового бизнеса, глава «Яндекса» отметил, что на сегодняшний день компания вовсе не представлена на финансовом рынке, и в случае выхода на него будет «точно слабейшим игроком в самом конце этого забега». Тем не менее, он не согласился с суждением, что «экосистемы ИТ-компаний являются по определению закрытыми».

Худавердян также уверен в том, что заявление главы Центробанка о необходимости отдельного регулирования для экосистем на банковском рынке нее несет рисков для «Яндекса».

«Кажется, Центральный банк не был в последние годы замечен с какими-то совершенно иррациональными, спонтанными решениями, которые как-то вредят тем или иным игрокам, поэтому, скорее, мы не видим здесь какой-то существенной угрозы. Будут новые правила игры, будем играть по ним», – отметил CEO «Яндекса».

Почему Сбер «расстался» с «Яндексом»

Сотрудничество Сбера с «Яндексом» началось в 2009 г., когда банк стал владельцем «золотой акции» интернет-компании. В 2019 г. эта «золотая акция» была передана новому Фонду общественных интересов.

О разрыве отношений CNews сообщил в начале июня 2020 г. «Раздел» имущества в виде сервисов «Деньги» и «Маркет» мог стать следствием ухудшения отношений между компаниями в 2018 г., когда «Яндекс» категорически отверг попытку банка приобрести контрольный пакет его акций.

Между Сбербанком и «Яндексом» также имелись разногласия по поводу управления совместным предприятием на основе «Яндекс.маркета». В частности, как сообщал CNews в июле 2019 г., у партнеров были разные взгляды на цели роста и ключевые критерии эффективности.

25 июня 2020 г. «Яндекс» и Сбербанк сообщили о достижении договоренностей по разводу бизнесов, в рамках которых «Яндекс» выкупил у Сбербанка его долю в агрегаторе «Яндекс.маркет», а Сбер полностью поглотил платежную систему «Яндекс.деньги» и переименовал ее в «Юmoney».

Передача «Денег» Сбербанку состоялась 22 июля 2020 г. Сумма сделки по передаче «Маркета» составила 42 млрд руб., за «Деньги» Сбер заплатил 2,4 млрд руб. В результате чистая стоимость сделки составила для «Яндекса» 39,6 млрд руб.

После «развода» с «Яндексом» Сбер в конце октября 2020 г. объявил о планах выкупа у Александра Мамута 45% доли в холдинге Rambler, после чего банк станет единственным владельцем холдинга. Сделка по окончательному приобретению Ramber будет закрыта в течение года.