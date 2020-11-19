В России запретили рекламу счетчиков электричества, с которыми можно меньше платить

Госдума приняла закон о запрете рекламы способов искажения данных учета потребления коммунальных ресурсов, в том числе воды, газа, тепла и электричества. Реклама «заряженных» счетчиков, широко представленная в интернете, наносит большой ущерб ресурсоснабжающим организациям и добросовестным пользователям. Закон позволит удалять ее из интернета в досудебном порядке.

Запрет рекламы «заряженных» счетчиков

Госдума в третьем чтении приняла закон, который запрещает рекламу способов и методов искажения показаний приборов, учитывающих используемую воду, газ, тепловую энергию и электричество. Владельцы некоторых сайтов сейчас предоставляют подробные инструкции, как правильно «зарядить» счетчики, чтобы уменьшить коммунальные платежи. К продаже предлагаются магниты, частотные, импульсные и иные устройства. Запрет на рекламу таких приборов сократит потери ресурсоснабжающих организаций, считают разработчики закона.

Принятие закона также упростит процедуру удаления из интернета информации об обмане счетчиков, делать это можно будет во внесудебном порядке. Распространители рекламы, как пишет «Российская газета», попадут под статью КоАП, наказывающую за нарушение законодательства о рекламе. Штраф по ней для граждан составляет от 2 тыс. руб. до 2,5 тыс. руб., для юридических лиц — от 100 тыс. руб. до 500 тыс. руб.

Недобросовестные пользователи, воспользовавшиеся такими приборами, стараются уменьшить платеж за коммунальные услуги. Соответственно, это бьет по кошельку пользователей добросовестных. «Неучтенный ресурс распределяется на всех потребителей многоквартирного дома в составе расходов на оплату коммунальных ресурсов, потребляемых в целях использования и содержания общего имущества в данном доме. В итоге добросовестные потребители вынуждены оплачивать неучтенный объем ресурса за лиц, искусственно занизивших свое потребление», — прокомментировали разработчики проекта в интервью «Российской газете».

Власти запретили рекламу «заряженных» счетчиков

Цены на такие хитрые счетчики, как правило, довольно высоки, а купить их можно только в интернете. Эти счетчики внешне ничем не отличаются от обычного устройства. Единственное различие состоит в наличии пульта дистанционного управления, с помощью которого можно на время остановить подсчет потребленной электроэнергии.

В случае если представителями сетевой организации либо энергоснабжающей компании обнаружены заряженные счетчики, в отношении недобросовестных потребителей составляются акты несанкционированного вмешательства в работу прибора учета (акт безучетного потребления). Размер штрафов составляет для граждан от 10 тыс. руб. до 15 тыс. руб., для должностных лиц — от 30 тыс. руб. до 80 тыс. руб., для предприятий — от 100 тыс. руб. до 200 тыс. руб.

Установление на федеральном уровне запрета рекламы услуг о способах и методах искажения данных учета потребления коммунальных ресурсов приведет к снижению использования подобных средств гражданами, отмечается в сопроводительных материалах к закону. Закон должен вступить в силу через 10 дней после его официального опубликования.

Напомним, что по действующему законодательству, с 1 января 2022 г. построение системы учета электроэнергии в России должно осуществляться только на базе «умных» счетчиков.

Что раньше предлагали разработчики закона

Рассматриваемая запретительная инициатива была внесена в Госдуму еще в конце 2018 г. группой депутатов. В апреле 2020 г. ее приняли в первом чтении. Редакция первого чтения закона в марте 2020 г. прямо запрещала рекламу «товаров, позволяющих останавливать или замедлять измерение объема потребления ресурсов и приводящих к искажению данных учета потребления коммунальных ресурсов».

При рассмотрении законопроекта 17 ноября 2020 г. во втором чтении Госдума поддержала поправку, которая теперь лишь запрещает указывать в рекламе на то, что «объект рекламирования может быть использован в целях искажения показаний приборов учета используемых воды, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии».

Раньше с рекламой боролись только в суде

Ранее законодательного запрета на рекламу таких устройств и распространение информации о способах искажения учета просто не было. Веб-сайты, содержащие данную информацию, блокировались Роскомнадзором только по решению суда, что не позволяло обеспечить оперативное прекращение их деятельности.

Например, как пишет «Российская газета», в 2019 г. в Башкирии суд заблокировал сразу 12 порталов, которые рекламировали магниты для искажения показаний счетчиков услуг ЖКХ.

В 2018 г., как писал ТАСС, Волгоградское управление ФАС оштрафовало «Яндекс» на 200 тыс. руб. за распространение в интернете рекламы электросчетчиков, уменьшающих показания. Дело было возбуждено по заявлению «Волгоградоблэлектро». Сайты двух интернет-магазинов предлагали приобрести индивидуальные приборы учета электроэнергии с дистанционным управлением.

В 2017 г. прокуратура Псковской области признала незаконной работу 32 интернет-сайтов, реализующих модифицированные счетчики электроэнергии. Сыктывкарский городской суд вынес решение о запрете 10 ресурсов с рекламой подобных устройств, с включением их в единый реестр доменных имен, информация с которых запрещена к распространению в России.