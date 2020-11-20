Бывший вице-президент «Ростелекома» арестован по подозрению в коррупции

Экс-чиновник Минобороны и бывший вице-президент «Ростелекома» Дмитрий Куракин отправлен под арест до середины января 2021 г. по просьбе СК и решению Басманного суда. Его подозревают в незаконной продаже земель Минобороны, которой он мог заниматься с 2012 по 2017 гг. Ущерб, нанесенный им, предварительно оценивается следствием в 2 млрд руб.

Два месяца ареста

Заместитель председателя правительства Московской области (МО) Дмитрий Куракин отправлен под арест по подозрению в коррупции по решению Басманного суда Москвы. До перехода в правительство Куракин занимал пост вице-президента и административного директора «Ростелекома».

Куракин арестован до 17 января 2021 г., пишет «Интерфакс», вместе с двумя его предполагаемыми сообщниками, Владиславом Холодковым и Максимом Аном. Их подозревают в нарушении ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки).

По мнению следствия, Дмитрий Куракин, пользуясь своим служебным положением, занимался переоформлением принадлежащих Министерству обороны России земель. Предположительно, он вел эту деятельность в период с 2012 по 2017 гг., когда он занимал пост главы департамента имущественных отношений Министерства.

Дмитрий Куракин свою вину не признает

Участки, принадлежавшие Минобороны, он продавал частным предпринимателям, которые те затем использовали под застройку и незаконные мусорные свалки. Следствие полагает, что он делал это при посредничестве чиновников лесного хозяйства, попутно вырубая и продавая лес на проданных участках.

Ущерб на миллиарды рублей

Куракин, пишет «Интерфакс» со ссылкой на Общественную наблюдательную комиссию (ОНК) Москвы, был задержан еще 18 ноября 2020 г. Чиновника поместили в изолятор вместе с экс-губернатором Ивановской области и действующим аудиторов Счетной палаты России (СП) Михаилом Менем. Его обвиняют в хищении 700 млн руб. из бюджета Ивановской области.

На аресте Дмитрия Куракина настаивал Следственный комитет России (СК). «В суд поступило ходатайство следователя об избрании в отношении Куракина Дмитрия Александровича меры пресечения в виде заключения под стражу», – заявила «Интерфаксу» пресс-секретарь суда Ирина Софинская.

По данным следствия, ущерб от действий Куракина и его пособников достиг 2 млрд руб. На момент публикации материала Куракин свою вину в содеянном не признавал.

Следует отметить, что чиновник имеет орден «За заслуги перед Отечеством» II степени, орден Дружбы и медаль «В память 300-летия Санкт-Петербурга».

Как Куракин пришел во власть

Дмитрий Куракин родился 5 ноября 1970 г., в 1993 г. окончил Санкт-Петербургский государственный университет (юридический факультет, специальность – «правоведение»). В течение следующих пяти лет он работал в частных компаниях из сфер юридического консалтинга и управления недвижимостью. Куракин также успел организовать собственную юридическую компанию «Северная корона».

В госструктурах Дмитрий Куракин работает с марта 1998 г., когда его по приглашению Германа Грефа утвердили на должность замруководителя управления по правовым вопросам Комитета по управлению городским имуществом Санкт-Петербурга. В октябре 2000 г. он возглавил этот Комитет.

Спустя два года Куракин перешел на пост директора государственного унитарного предприятия (ГУП) «Городское управление инвентаризации и оценки недвижимости» в Санкт-Петербурге, на котором проработал до 2008 г. чтобы затем стать заместителем председателя Комитета по управлению городским имуществом правительства Санкт-Петербурга.

В 2010 г. Куракин стал председателем этого комитета, но в мае 2012 г. он оставил этот пост, начав работать зампредом правительства МО. В его ведении были различные вопросы экологии, природопользования, а также земельных и имущественных отношений. В ноябре 2012 г. Куракин перешел в Минобороны.

Из Минобороны – в «Ростелеком»

Дмитрий Куракин руководил департаментом имущественных отношений Минобороны в период с ноября 2012 г. по май 2017 г. На этом посту он сменил Евгению Васильеву, а в мае 2017 г. он перешел в «Ростелеком».

В телекоммуникационной компании Куракин занимал должности административного директора и вице-президента. В зону его ответственности входило управление имущественным комплексом «Ростелекома» и контроль над административно-хозяйственным управлением деятельностью компании.

По информации портала ComNews, Куракин был приглашен в «Ростелеком», чтобы ускорить продажу ее непрофильных активов, включая недвижимость. Подтверждений этой информации на момент публикации материала не было. В Госкомпании Куракин проработал сравнительно недолго – до сентября 2018 г., и причины его ухода не раскрываются.

С 20 сентября 2018 г. по настоящее время Куракин работает зампредом правительства Московской области и одновременно является ее министром экологии и природопользования.