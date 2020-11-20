Роструд запустил электронные сервисы, которые помогут бизнесу избежать проверок

На сайте Роструда онлайнинспеция.рф появилось четыре новых бесплатных электронных сервиса. С их помощью работодатели могут отправить заявление о снижении категории риска для предприятия и избежать внеплановой проверки. Соискатели смогут быстро получить сведения о соблюдении трудового законодательства в организации.

Четыре новых сервиса Роструда

Роструд запустил четыре новых бесплатных электронных сервиса на сайте онлайнинспекция.рф. Как пишет ТАСС, работодатели с их помощью смогут быстрее направить документы, запрашиваемые инспектором труда в ходе проверки, а также оформить заявление о снижении категории риска для предприятия, которое поможет этой проверки избежать.

Электронный сервис «Онлайнинспекция.рф» был запущен в 2016 г. и входит в состав масштабного долгосрочного проекта «Открытая инспекция труда». Ресурс позволяет гражданину обратиться в инспекцию труда, когда его права нарушены, а также получить информацию о других способах выхода из проблемных ситуаций в сфере трудовых отношений. Всего электронных сервисов, позволяющих решать многие вопросы и работников, и работодателей в режиме онлайн в арсенале Роструда около двух десятков, рассказали в пресс-службе ведомства.

Четыре новых сервиса — это «Электронная проверка», «Категория риска», «Банк предприятий и организаций» и «Онлайн-инспектор».

Роструд создал новые сервисы, с помощью которых можно избежать лишних проверок

В частности, через сервис «Электронная проверка» работодатели могут направить в цифровом виде документы, которые запрашивает инспектор труда в ходе проверки. По мнению главы Роструда Михаила Иванкова, это ускоряет и упрощает проведение контрольно-надзорных мероприятий.

Через сервис «Категория риска» работодатель может направить заявление о снижении категории риска, не выходя из своего кабинета. «Если организация не осуществляет потенциально травмоопасную деятельность, не допускает несчастных случаев на производстве, задолженности по заработной плате или других серьезных нарушений, она не попадет в план проверок», — пояснили в Роструде. Рискориентированный поход при планировании проверок Роструд применяет с 2017 г. «При этом формула расчета риска заложена в информационную систему Роструда (АСУ КНД), которая в автоматическом режиме рассчитывает категорию риска, что исключает ошибки и субъективный подход», — пояснил Иванков в интервью «Российской газете».

Сервис «Банк предприятий и организаций» поможет проверить сведения о соблюдении трудового законодательства. Сервис предоставляет информацию о выявленных на российских предприятиях нарушениях, произошедших несчастных случаях и фактах задержки заработной платы. На основе этих данных можно оценить потенциальное место работы или будущего делового партнера.

Через чат-бот «Онлайн-инспектор», который пока запущен в пилотном режиме, граждане могут задать вопросы, а также узнать о соблюдении трудового законодательства на предприятии. «Чтобы чат-бот мог распознавать запросы пользователей, для него были сформированы обучающие и валидационные примеры, для подготовки которых была проанализирована база поисковых запросов пользователей за два последних года», — пояснили в Роструде.

Предполагается, что обучение чат-бота будет происходить в течение 2021 г. Пока, если бот не распознал вопрос, он предлагает задать вопрос через сервис «Дежурный инспектор». Например, сейчас, согласно статистике, размещенной на сайте, больше всего жалоб поступает на задержку зарплаты и невыплаты расчета при увольнении.

Напомним, что с 1 октября 2020 г. началась промышленная эксплуатация электронного документооборота на информационно-аналитическом портале вакансий Минтруда «Работа в России» или trudvsem.ru. Теперь все работодатели смогут при желании вести электронный документооборот через портал, что позволяет не дублировать трудовые документы на бумажном носителе.

Другие механизмы, упрощающие проверки

В июне 2020 г. Президент России Владимир Путин подписал закон о создании в России единого федерального регистра населения страны.

Регистр будет вести ФНС, а предоставлять информацию о жителях России будут МВД, Минцифры, Минобороны, Минобрнауки, Пенсионный фонд, Рособрнадзор и Роструд. Часть сведений будет поступать от различных государственных внебюджетных фондов.

Основой регистра сведений о населении станут 8 млн записей госреестра актов гражданского состояния, формируемого в облачных дата-центрах ФНС с октября 2018 г., около 540 млн актовых записей, сохранившихся в России с 1926 г.

В базе регистра будут указаны ФИО граждан, номера СНИЛС и ИНН, пол, дата и место рождения, гражданство, семейное положение. Вместе с перечисленным в едином регистре будет храниться информация о физлицах, позволяющая идентифицировать сведения о них в различных государственных информационных системах. К таким идентификаторам относятся: записи актов о рождении и смерти, идентификаторы удостоверяющего личность документа, документов или отметок в документах, удостоверяющих личность, подтверждающих право иностранного гражданина и лица без гражданства на пребывание (проживание) в России, сведений о регистрационном учете россиянина и миграционном учете иностранного гражданина и лица без российского гражданства.

Список идентификаторов будет включать сведения о принятом решении по вопросам гражданства России, информацию о постановке на учет в налоговом органе, в том числе в качестве налогоплательщика налога на профессиональный доход, подробности о регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя, сведения о постановке на воинский учет граждан России, обязанных состоять на воинском учете, и др.

Закон вступил в силу со дня его опубликования, 2 июня 2020 г., за исключением нескольких положений. Последние нормы закона вступят в силу 1 января 2026 г.