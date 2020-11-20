Определен победитель в засекреченной Сбербанком крупнейшей в истории госзакупке ПО Microsoft

В тендере с засекреченным ТЗ на право поставить в Сбербанк ПО Microsoft в рамках крупнейшей в истории России госзакупки софта этого зарубежного вендора победил «Энвижн». На торгах он обошел «Софтлайн» и «Ланит». Прошлыми лидерами в этой «номинации» также были Сбербанк и «Энвижн».

Победа «Энвижн»

Как выяснил CNews, поставщиком Сбербанка по итогам крупнейшей в истории России госзакупки ПО Microsoft и сопутствующих услуг стала компания «Энвижн групп». На тендере банка она обошла «Софтлайн трейд» и «Ланит трейдинг».

Напомним, эта закупка стартовала 28 сентября 2020 г. в формате адресного запроса котировок — то есть с ограниченным числом участников. Претендовать на деньги госзаказчика могли только те компании, которые получили от оператора торговой площадки Сбербанка персональное приглашение.

Начальная цена договора была выставлена на уровне 6,4 млрд руб. Прием заявок от претендентов заказчик собирал до 18 часов вечера 6 октября 2020 г. И как следует из протокола конкурсной комиссии, все соискатели с подачей предложений дотянули до последнего часа.

При этом по времени подачи заявок видно, что аукционом данная электронная процедура в полном смысле не являлась — ценовых предложений конкурентов соискатели не видели. По крайней мере в 17:05 «Софтлайн» попросил за свои услуги 6,12 млрд руб. В 17:21 «Энвижн» — 6,119 млрд руб. (округленно). А в 17:34 «Ланит» прислал заявку на сумму в 6,25 млрд руб., что практического смысла уже не имело.

Сбербанк выбрал «Энвижн» поставщиком ПО Microsoft на 6,1 млрд рублей

В итоге сумма договора банка с «Энвижн» «с учетом оптимизации стоимости коммерческого предложения» была уменьшена на 10,35 тыс. руб. — до 6 119 349 424,82 руб. вместо первоначальных 6 119 359 777,33 руб.

Формально речь идет о трех договорах. Один, на сумму в 6 млрд руб., именуется рамочным сублицензионным, и, по всей видимости, касается передачи заказчику прав на ПО. Два других, на суммы в 11,89 млн руб. и 106,93 млн руб., — относятся к оказанию банку неких информационных услуг.

На старте тендера представители Сбербанка рассказали CNews, что в рамках рассматриваемой процедуры производится закупка такого же ПО Microsoft, какое уже сейчас используется в промышленных системах и на рабочих местах банка, требуя своевременного обновления. «Это связано как с необходимостью обеспечения совместимости с ПО и оборудованием других производителей, так и с задачами информационной безопасности, — отметили собеседники редакции. — Кроме того закупается также обновление ПО Microsoft, которое было приобретено банком ранее. Срок действия соглашения — три года».

По данным сайта госзакупок и базы решений ФАС, в антимонопольный орган на данный момент жалоб на проведение данного тендера не поступало.

Рекорд госзакупки ПО Microsoft состоялся

В силу незначительного снижения победителем процедуры стартовой цены лота, можно констатировать, что этот тендер стал крупнейшей в истории России закупкой ПО Microsoft — не только по начальной цене договора, но и по финальной, то есть безраздельно.

Беглый анализ сайта госзакупок, показывает, что предыдущая крупнейшая госзакупка ПО Microsoft в России также была осуществлена Сбербанком — у того же поставщика. В августе 2017 г. банк запустил тематический тендер с начальной ценой договора в 4,4 млрд руб. По его итогам соглашение на 4 млрд руб. было подписано с «Энвижн».

До Сбербанка лидером по всей видимости был «Росатом», который в начале 2017 г. по итогам аукциона закупился ПО Microsoft у «Крока» на 1,8 млрд руб. (в дальнейшем сумма несколько скорректировалась в большую сторону). Уже в феврале 2020 г. «Росатом» предпринял попытку закупиться дополнительным софтом на 2,5 млрд руб., но на тендер не пришел никто.

Еще одной огромной госзакупкой софта западного гиганта последних лет стало приобретение этого ПО «Транснефтью» осенью 2018 г. Начальная цена лота тогда составила 2,68 млрд руб. Победителем стал «Софтлайн» с ценой предложения в 2,61 млрд руб. Конкуренцию ему безуспешно пытались составить «Крок», «Энвижн» и «Компарекс».

Также одним из суперзакупщиков ПО Microsoft из числа компаний с госучастием в последние годы выступают «Россети». Так в середине 2016 г. они запустили тематический тендер на 2,1 млрд руб., а осенью 2019 г. — еще один на 1,9 млрд руб. Оба раза единственным претендентом и победителем процедур становился тандем (коллективный поставщик) «Софтлайна» и «Ланита».

Закупка была секретной: ТЗ и название софта скрыты

Напомним, что помимо вышеупомянутого ограничения числа участников, другой примечательной особенностью закупки являлся тот факт, что техзадание в публичном доступе не представлено. По документам можно лишь заключить, что банку требуется три различных типа софта, а услуги заключаются в предоставлении доступа к порталу самообслуживания для самостоятельного скачивания дистрибутивов, а также предоставлении возможности использовать виртуальные вычислительные ресурсы Azure. В последнем случае речь идет об облачной платформе Microsoft для разработки приложений и хранения данных в распределенных ЦОДах.

Остальные подробности приглашенные на тендер претенденты на договор могли узнать, лишь подписав соглашение о неразглашении конфиденциальной информации.

В Сбербанке отсутствие техзадания в общем доступе объяснили CNews тем, что планирующаяся сделка «влияет на ИТ-стратегию развития инфраструктуры банка».