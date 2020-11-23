Intel почти разрушила бизнес одного из крупнейших производителей фотокамер

Компания Nikon производит, помимо фотокамер, еще и литографическое оборудование для выпуска полупроводниковой продукции. Большую его часть она годами поставляла Intel, но та решила частично перейти на аутсорс-производство и сократила объемы закупок оборудования, что резко ударило по финансовой стабильности Nikon и привело к глобальному сокращению ее штата.

В чем провинилась Intel

Компания Nikon, входящая в тройку мировых лидеров среди производителей цифровых фотоаппаратов, испытывает финансовые трудности и готовится к масштабному сокращению штата. Определенная вина за происходящее в компании лежит на американской Intel, давнем партнере Nikon.

По информации агентства Nikkei Asian Review, Intel заказывает у Nikon оборудование для производства процессоров – компания, в отличие от той же AMD, располагает рядом собственных фабрик. Однако она уже озвучивала планы по подключению к выпуску ее чипов сторонних производителей, как поступают многие компании из этой сферы, не имеющие собственных заводов. В обозримом будущем она намерена существенно увеличить долю своей продукции, выпускаемой на мощностях ее партнеров, и собственное литографическое оборудование в прежних количествах ей уже не потребуется, что и отразится на финансах Nikon – до 70-80% выручки в сегменте литографического оборудования компания получала именно от Intel, тогда как само подразделение по производству такого «железа» приносит компании до 40% суммарной выручки.

Зачем Intel все это

Intel нарастит объемы выпуска продукции на сторонних фабриках, чтобы не отставать от конкурентов – AMD, к примеру, выпускает 7-нанометровые процессоры на фабриках тайваньской TSMC, пока Intel едва-едва освоила 10 нм и мертвой хваткой держится за морально устаревшие 14 нм. AMD собирается перейти на 5 нм в ближайшие годы, чего Intel, при использовании собственных мощностей, позволить пока не может.

В стремлении удержаться на плаву под натиском конкурентов Intel уничтожает бизнес Nikon

Одним из контрактных производителей чипов Intel может стать корейская компания Samsung, наряду с TSMC уже освоившая 5-нанометровые нормы. Впервые об этом стало известно еще в ноябре 2019 г., но тогда Intel поспешила опровергнуть данную информацию. В июне 2020 г. агентство Reuters опубликовало новые подтверждения возможного сотрудничества Intel и Samsung.

Финансовые трудности Nikon

Согласно статистике Statista.com, по состоянию на сентябрь 2020 г. компания Nikon занимала третье место в общемировом рейтинге производителей цифровых фотокамер. Она удерживала 18,6-процентную долю, обгоняя Fujifilm и Panasonic (у обеих по 4,7%). Впереди Nikon были компании Sony (20,2%) и Canon с долей в размере 45,4%.

Но даже присутствие в тройке лидеров не означает, что с финансами у Nikon полный порядок. На деле за II квартал финансового 2021 года (завершается у компании 31 марта 2021 г.) Nikon получила выручку 110,9 млрд иен ($1,067 млрд по курсу на 23 ноября 2020 г.), а это на 25% меньше, чем за аналогичный период предыдущего финансового года.

Доля рынка Nikon после всех изменений может сократиться

Отрицательные результаты продемонстрировали почти все подразделения компании, не считая лишь Healthcare Business (выпуск медицинского оборудования) – оно получило 0,1 млрд иен ($963 тыс.) операционной прибыли, а ее выручка достигла 15,4 млрд иен ($148,3 млн).

Подразделение Imaging Products Business, которое занимается именно выпуском фототехники, показало падение выручки с 51,7 млрд иен ($497,9 млн) год назад до 39,3 млрд иен ($378,5 млн) по итогу отчетного периода. Операционный убыток за II квартал финансового 2021 года составил 19,3 млрд иен ($185,8 млн).

Подразделение Precision Equipment Business, выпускающее, в том числе, литографическое оборудование, по итогам отчетного периода получило выручку 44,2 млрд иен ($425,6 млн) и операционный убыток 0,9 млрд иен ($8,6 млн). Отдел Industrial Metrology and Others – выручка 12,2 млрд иен ($117,5 млн) при операционном убытке 2,5 млрд иен ($24 млн).

Всего за этот период Nikon реализовала 240 тыс. фотокамер со сменными объективами (350 тыс. годом ранее), 390 тыс. объективов (было 570 тыс.) и 70 тыс. компактных камер без сменной оптики (230 тыс. годом раньше).

Последствия для Nikon

Из-за финансовых неурядиц и затруднений в партнерских отношениях с Intel компания Nikon собирается лишить работы порядка 2000 человек, а это 10% от всего ее штата по состоянию на III квартал 2020 г. Среди них окажутся и специалисты по продажам камер, поскольку спрос на них резко упал ввиду популярности смартфонов. Пандемия коронавируса тоже оказала негативное воздействие на эту сферу – закрытие границ по всему миру сократило число туристов, которым больше не нужны камеры для фотографирования достопримечательностей других стран, так как в них теперь не попасть.

Также Nikon намерена перенести производство за пределы Японии, чтобы сократить расходы на него. Сборка ее фотоаппаратов в обозримом будущем будет полностью реализована на территории Таиланда – по предварительным оценкам, этот шаг вкупе с сокращением персонала позволит ей снизить операционные расходы на 63 млрд иен.

Возможные пути решения

Одним из вариантов решения финансовых проблем, пишет Nikkei Asian Review, может стать укрепление партнерских отношений с КНР. Китай в настоящее время активно развивает полупроводниковое производство, но при этом стремится максимально сократить использование американских оборудования и технологий.

В этом плане китайские компании могут заинтересоваться литографическим оборудованием Nikon, которое больше не требуется Intel. Однако пока о новых сделках с КНР Nikon не заявляла, хотя продажи ее оборудования для литографии значительно просели. Для примера, в период с апреля по сентябрь 2020 г. она отгрузила лишь девять его единиц, хотя за тот же период 2019 г. она поставила 18 единиц.

Фотоаппараты никому не нужны

Рынок цифровых фотоаппаратов действительно сокращается рекордными темпами. По информации японской ассоциации Camera & Imaging Products Association (CIPA), в период с января по сентябрь 2020 г. было продано 1,562 млн зеркальных фотоаппаратов, что на 54% меньше, чем годом ранее. Падение продаж беззеркальных фотоаппаратов составило 34% - до 1,807 млн в мировом масштабе.

На фоне этого компания Olympus, некогда один из самых популярных вендоров фототехники, решила окончательно покинуть рынок фотоаппаратов, на котором присутствовала с 1934 г. Как сообщал CNews, свой бизнес она продаст японскому инвестфонду JIP, который в 2014 г. выкупил у Sony бренд VAIO и производство ноутбуков.

Сама компания объясняет свой уход с рынка невозможностью конкурировать со смартфонами, поскольку все больше людей предпочитают фотографировать именно на них.