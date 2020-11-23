ИТ-«дочка» «Лукойла» досталась «Ростелекому»

«Ростелеком» получил в свое распоряжение 50,1% «Лукойл-информа», ИТ-компании «Лукойла». В будущем он намерен выкупить оставшийся пакет акций, и итоговая сумма сделки может превысить 2 млрд руб.

Сделка завершена

Как и предсказывал CNews, «Ростелеком» стал владельцем контрольной доли в компании ООО «Лукойл-информ», дочернего телекоммуникационного предприятия «Лукойла». Стороны, пишет «Интерфакс», выполнили все условия сделки и закрыли ее, в результате чего «Ростелеком» теперь удерживает 50,1% «Лукойл-информа».

На момент публикации материала «Лукойл» и «Ростелеком» не раскрывали информацию о сумме, в которую они оценили «ИТ-дочку» российского нефтяного гиганта. Сама сделка была проведена через компанию «Башинформсвязь», дочернее предприятие самого «Ростелекома».

«Лукойл-информ» занимается оказанием различных услуг связи и осуществляет информационно-технологическое обеспечение всех российских предприятий «Лукойла» в 53 регионах России. По итогам 2019 г. выручка компании достигла 5,08 млрд руб., но этот год она завершила без чистой прибыли. Напротив, ее чистый убыток составил 190 млн руб.

«Ростелеком» приобрел контроль над ИТ-«дочкой» «Лукойла»

Впервые о договоренности компаний о передаче контрольного пакета «Лукойл-информа» «Ростелекому» стало известно в середине ноября 2020 г. Согласно условиям сделки, «Лукойл» в течение пяти лет сохранит объем действующих договоров на телекоммуникационные и ИТ-услуги с «Лукойл-информ».

Какие цели преследует «Ростелеком»

Покупка «Лукойл-информа» нужна российскому телеком-гиганту для укрепления своего положения в сегменте корпоративных клиентов. После сделки компания также хочет запустить центр компетенций по цифровому развитию компаний нефтегазового сектора.

В дополнение к этому в обозримом будущем «Ростелеком» реализует возможность дополнительных продаж широкой линейки своих цифровых сервисов группе компаний «Лукойл».

Между тем, «Ростелеком» не намерен ограничиваться имеющимися у него в распоряжении 50,1% «Лукойл-информа». Еще на этапе согласования сделки компании заключили опционы типа call и put в отношении оставшейся 49,9-процентной доли в предприятии.

За счет них «Ростелеком» сможет выкупить оставшиеся акции у «Лукойла». Итоговая цена сделки пока неизвестна и будет напрямую зависеть от результатов деятельности «Лукойл-информа», но она может превысить 2 млрд руб.

Без собственной ИТ-компании «Лукойл» не останется

В распоряжении «Лукойла» есть два крупных ИТ-подразделения. Помимо «Лукойл-информа», существующего с 2005 г., нефтяная корпорация владеет компанией «Лукойл-технологии».

«Лукойл-технологии» была основана в 2018 г., и в настоящее время она оказывает различные ИТ-услуги по интегрированным системам управления, информационной безопасности, VIP-сервисам и обслуживанию корпоративной ИТ-инфраструктуры. Компания стала главным ИТ-подразделением «Лукойла», что отразилось на финансовых показателях «Лукойл-информа» - если в 2019 г. ее выручка находилась на уровне 5,08 млрд руб., то годом ранее этот показатель был равен 17,4 млрд руб. О чистом убытке в 2018 г. даже и не вспоминали – чистая прибыль ИТ-предприятия составила по итогам 2018 г. 1,4 млрд руб.

Компанию «Лукойл-информ» стали готовить к продаже сразу после создания «Лукойл-технологий». В 2019 г. появилась информация о заинтересованности в ее приобретении со стороны провайдера «Эр-телеком» (бренд «Дом.ру»), но его основной бенефециар Андрей Кузяев, выходец из «Лукойла», опроверг ее.

«Государственный» оператор

Одним из основных акционеров «Ростелекома» на момент публикации материала являлись российские власти – государству принадлежало 38,2% в нем. В списке инвесторов также числятся ВЭБ.РФ, банк ВТБ и компания «Телеком инвестиции», также владеющая 43,91% в ВТБ.

За последние несколько лет «Ростелеком» совершил несколько крупных приобретений в ИТ-сегменте, наиболее масштабным из которых стала покупка Tele2 – одного их четырех крупнейших операторов связи в России. Как сообщал CNews, стороны договорились о поглощении в марте 2019 г., а все условия сделки были согласованы в середине ноября 2019 г. Для ее проведения, с учетом масштабов и участия государства, даже потребовалось одобрение Президента России Владимира Путина.

В конце октября 2020 г. «Ростелеком» приобрел у группы МТТ компанию «Синтерра Медиа», оказывающую услуги связи для медиа-компаний. Клиентами «Синтерра Медиа» являются крупные медиакомпании и телеканалы («Первый канал», ВГТРК, НТВ, Russia Today, «СТС Медиа», «Матч ТВ»), операторы платного ТВ («Триколор ТВ», «Орион-Экспресс», «НТВ Плюс» , МТС, «Вымпелком», «Мегафон»), международные медиасети (Eurovision, MX 1, Telstra, Globecast), региональные компании и радиостанции.

На приобретение оператор «Синтерры Медиа» «Ростелеком» потратил 1,5 млрд руб. Следует отметить, что сама компания создана при участии «Ростелекома» - она была основана в 1994 г. и изначально называлась «Телеком-центр». «Ростелеком» избавился от своей доли в компании лишь в 2005 г.