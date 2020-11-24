Ozon заработает на IPO больше $1 млрд

Прогнозы на IPO Ozon

Интернет-магазин Ozon определил цену размещения своих акций, которые будут торговаться на американской бирже NASDAQ в ходе проводимого компанией первичного размещения ценных бумаг (IPO). Как следует из сообщения АФК «Система», одного из крупнейших акционеров Ozon, размещенного на сайте Лондонской фондовой биржи, 33 млн американских депозитарных акций (ADS) Ozon будут проданы по цене $30 за одну ADS.

Дополнительно организаторы размещения имеют опцион на выкуп 4,95 млн ADS. Соответственно, объем размещения составит $990 млн. С учетом полной реализации опциона организаторов размещения эта сумма увеличится до $1,14 млрд.

Ранее Ozon публиковал на сайте Американской комиссии по ценным бумагам (SEC) параметры предстоящего IPO. Тогда планировалось продать меньшее количество акций – 30 млн ADS. Кроме того, ценовой коридор составлял от $22,5 до $27,5 за одну ADS. Дополнительно организаторы размещения могли реализовать опцион на выкуп еще 4,5 млн ADS.

Ozon увеличил объем размещения на NASDAQ на 10%

Выручка от размещения может достичь $1,4 млрд

При таких параметрах объем размещения должен был составить до $825 млн, с учетом реализации опционов организаторов размещения – до $948,75 млн. Однако затем Ozon разместил на сайте SEC сообщение о дополнительном размещения своих акций в объеме 3,45 млн ADS. То есть объем размещения увеличился на 10%.

Частное размещение в пользу АФК «Система» и Baring Vostok

Единственным продавцом акций в ходе IPO будет сам Ozon. Объем размещения составит 20,5% от общего числа акций, которые будут после размещения, в том числе у организаторов размещения есть опцион на выкуп 2,7% от общего числа акций.

Частью публичного размещения станет частное размещения, которое будет производиться в интересах двух крупнейших акционеров Ozon – АФК «Система» и фонда Baring Vostok. Каждый из них выкупит акций Ozon на сумму $67,5 млн (то есть всего на $130 млн). Выкуп акций в ходе частного размещения будет происходить по такой цене, как и в ходе публичного размещения.

Как изменятся доли акционеров Ozon после IPO

Сейчас АФК «Система» владеет 45,2% акций Ozon, Baring Vostok – 45,1%. Ранее сообщалось, что после IPO доля каждого из этих акционеров сократится до 37,9%. С учетом же новых параметров доли АФК «Система» и Baring Vostok сократится до 33,1% у каждого.

АФК «Система» и Baring Vostok владеют также по одной акции класса «А». Ее обладатель, при условии наличия свыше 155 акций Ozon, имеет право проводить в совет директоров двух из девяти директоров. Если доля такого акционера составляет от 7,5% до 15%, то он может провести только одного представителя в совет директоров.

Также в числе крупных акционеров Ozon входят фонды Index Ventures и Princeville Global. Они владеют, соответственно, 6% и 5,6% акций. После IPO доли каждого из них сократятся до 4,5% у каждого.