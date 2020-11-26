IBM выгонит на улицу 10 тысяч человек на фоне раскола компании

IBM уволит около 10 тыс. человек в Европе, тем самым сократив свой штат в Старом свете на 20%. Она на протяжении всего 2020 г. демонстрирует падение квартальной выручки, к тому же она готовится к разделению на две компании.

Очередные массовые увольнения

Компания IBM готовится к масштабному сокращению штатов – число людей, которых она собирается оставить без работы, исчисляется тысячами, и все это на фоне общемировой пандемии коронавируса. Угроза лишиться заработка, пишет издание Bloomberg, нависла в первую очередь над сотрудниками IBM в Европе, но волна сокращений накроет и израильское представительство «голубого гиганта».

Увольнение затронет около 10 тыс. человек, а это около 20% всего европейского персонала IBM. Больше всего людей будут оставят свои рабочие места в Великобритании и Германии, но работники в Бельгии, Италии, Польше и Словакии тоже могут присоединиться к ним.

Как пишет Bloomberg, IBM пока официально не объявляла о планах по резкому снижению числа сотрудников. Она сообщила о них пока только в рамках встречи с европейскими представителями профсоюза рабочих.

Волна сокращений пройдет в первой половине 2021 г. и коснется в первую очередь бизнеса IBM в сфере услуг. К ним относится, в том числе информационная поддержка при установке, использовании и ремонте различного оборудования, а также управление клиентскими дата-центрами.

Что послужило причиной

Наиболее вероятной причиной подготовки к сокращению штатов может быть подготовка компании к разделению на две отдельных. В октябре 2020 г. CNews писал, что IBM превратит в отдельную компанию свое подразделение управляемых инфраструктурных услуг – разделение состоится до конца 2021 г.

IBM годами увольняет тысячи людей, в том числе и из-за их возраста

«Наши кадровые решения принимаются для обеспечения наилучшей поддержки наших клиентов при внедрении открытой гибридной облачной платформы и возможностей искусственного интеллекта. Мы также продолжаем вкладывать значительные средства в обучение и развитие навыков сотрудников IBM, чтобы наилучшим образом удовлетворить потребности наших клиентов», – сообщили Bloomberg представители IBM.

Сокращение персонала также может быть связано со стремлением компании сократить расходы. «Мы предпринимаем структурные меры для упрощения и оптимизации нашего бизнеса. Мы ожидаем, что расходы на наши операционные результаты в IV квартале 2020 г. составят около $2,3 млрд», – заявил в октябре 2020 г. главный финансовый директор IBM Джеймс Кавано (James Kavanaugh) во время отчета компании о доходах за III квартал 2020 г.

Финансовые показатели IBM

Отчет за III квартал 2020 г. показал падение ряда финансовых показателей IBM. Выручка компании за отчетный период составила $17,56 млрд, хотя год назад она была на уровне $18,028 млрд (падение на 2,6% год к году). При этом операционная прибыль IBM за год увеличилась с $1,522 млрд до $1,827 млрд, а валовая прибыль подросла с 46,2% до 48,0%. Также зафиксирован прирост чистой прибыли, хотя и незначительный – в III квартале 2020 г. она составила $1,698 млрд, а год назад – $1,673 млрд.

При всем этом наметилось небольшое сокращение расходов на НИОКР. В III квартале 2020 года они составили $1,515 млрд против $1,553 млрд за аналогичный период 2019 г. Также нельзя не отметить, в 2020 г. IBM ежеквартально отчитывается о падении общей выручки. Так, во II квартале она уменьшилась на 5,4% год к году до $18,12 млрд, а в I квартале – на 3,4% до $17,57 млрд.

Увольнения в Израиле

Сотрудникам израильского представительства IBM, как и их коллегам из Европы, тоже придется искать новую работу. Но, если в Старом свете IBM увольняет тысячи человек, то в Израиле она ограничится десятками.

По данным Globes, сокращение затронет сотрудников отдела продаж IBM в Израиле. Причины пока не установлены, но новые увольнения компания запланировала спустя всего лишь полгода после того, как отправила на биржу труда несколько десятков сотрудников из своего центра разработок в Тель-Авиве в рамках реорганизации.

Как пишет портал The Times of Israel, в Израиле IBM начала увольнять сотрудников еще в мае 2019 г. без уточнения количества сокращенных. По подсчетам издания, в общей сложности работу потеряли несколько сотен человек.

Сотни тысяч уволенных

Основанная в 1911 г., компания IBM регулярно проводит массовые сокращения, притом на фоне некоторых увольнение 20 тыс. европейских сотрудников кажется незначительным. Например, в 1993 г. она оставила без работы одновременно 60 тыс. человек, объяснив это оптимизацией и реорганизацией бизнеса. В 2016 г. количество ее сотрудников сократилось на 14 тыс., а в 2017 г. – еще на 5000 человек. Однако абсолютный рекорд был поставлен в 2015 г., когда IBM лишила работы 111 тыс. человек или около 26% всего своего персонала.

В июне 2019 г. IBM уволила еще 1700 человек. Как и сейчас, сокращение штата произошло почти сразу после публикации финансового отчета, оказавшегося для компании провальным.

IBM увольняет людей по самым разным причинам, иногда по не очень очевидным. В августе 2019 г. CNews писал, что компанию уличили в крупномасштабном сокращении персонала и стремлении «омолодить» штат сотрудников путем увольнения людей в возрасте. Подобным сомнительным способом IBM стремилась повысить свою привлекательность для миллениалов (людей, родившихся после 1981 г., также известных как «поколение Y») и быть такой же «клевой и модной» (cool and trendy), как Google или Amazon.

В апреле 2020 г. в IBM сменился гендиректор – Вирджиния Рометти (Virginia Rometty) уступила этот пост, который занимала с 2012 г., старшему вице-президенту IBM по облачным и когнитивным решениям Арвинду Кришне (Arvind Krishna). Однако он не только не остановил процесс увольнения сотрудников, но даже принялся делать это с большим энтузиазмом.

Новый глава IBM чтит корпоративную традицию массового увольнения сотрудников

Сокращения в Европе и Израиле – не первые для IBM с момента смены гендиректора. Кришна начал «расчищать» кадровый состав почти сразу после вступления в должность, и первыми под удар попали американские сотрудники – их начали увольнять в мае 2020 г. Компания так и не раскрыла число уволенных, но факт сокращения штатов в США она подтвердила изданиям Fox Business и Wall Street Journal.

Всего по итогам 2019 г. на IBM работало 383,8 тыс. человек. Несмотря на массовые увольнения, это на 0,71% больше, чем в 2018 г. – на тот момент число сотрудников составило 381,1 тыс., а это на 4,2% меньше показателей 2017 г.