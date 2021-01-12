Перевод интернета вещей на российское «железо» перенесли на год. На страну есть всего 2 производителя

ГКРЧ перенесла дедлайн по отечественному оборудованию интернета вещей

Государственная комиссия по радиочастотам (ГКРЧ) внесла изменения в собственное решение от 2018 г., касающееся узкополосных сетей беспроводного интернета вещей. Об этом говорится в сообщении куратора комиссии – Минкомсвязи.

В декабре 2020 г. ГКРЧ решила, что в диапазонах 864–865 МГЦ, 866–868 МГц и 868,7–869,2 МГц возможно применение базовых станций, использующихся для сбора и обработки телематической информации (интернет вещей), только при условии наличия у них статуса телекоммуникационного оборудования российского производства (ТОРП).

Данное условие должно было вступить в силу с 1 декабря 2020 г. Тогда же, в декабре 2018 г., была введена обязательная регистрация базовых станций беспроводного интернета вещей в указанных диапазонах. При этом требования о российском происхождении не распространялось на базовые станции, зарегистрированные до 1 декабря 2020 г.

ГКРЧ отложила на год обязательный перевод сетей беспроводного интернета вещей на российское оборудование

Теперь же данный срок перенесен на год до 1 декабря 2021 г. При этом в Минцифре сообщили, что дальнейшего продления соответствующих требований производиться не будет.

Почему Ассоциация участников рынка интернета вещей просила перенести дедлайн

Основанием для нынешнего решения ГКРЧ стало обращение председателя Ассоциации участников рынка интернета вещей Андрея Колесникова. В обращении (его текст имеется в распоряжении CNews) указывается, что в силу экономических и логистических причин большинство современных базовых станций стандарта LPWAN (основной стандарт беспроводного интернета вещей) было произведено и спроектировано в России силами отечественных компаний. Но большинство российских производителей не успели подготовиться к получению статуса ТОРП.

«Подготовка технологической и конструкторской документации, спецификации на конструкторскую документацию, расчетов, подтверждающих соответствие достигнутого уровня локализации производства заявленной номенклатуре телекоммуникационного оборудования и множества других сопутствующих документов требуют существенного времени, трудовых и финансовых ресурсов, - говорится в письме Колесникова. – Формирование указанной документации у известных нам компаний вызвало необходимость увеличения штата сотрудников и дополнительных затрат».

Кроме того, в начале 2019 г. отечественные производители столкнулись с проблемой отсутствия законодательной базы для получения статуса ТОРП. В частности, в порядке подтверждения производства промышленной продукции на территории России, установленным постановлением Правительства от 17 июля 2015 г, отсутствовали ОКПД (Общероссийский классификатор продукции по видам экономической деятельности), соответствующие базовым станциям. Соответственно, производители оборудования интернета вещей могли только получить Сертификат о происхождении товара по форме СТ-1, но не о присвоении статуса ТОРП.

Постановление Правительства №878, определяющее порядок получения статуса ТОРП путем включения в Реестр радиоэлектронной продукции, вышло лишь 10 июля 2019 г., то есть спустя семь месяцев после решения ГКРЧ, обязывающего использовать базовые станции интернета вещей только отечественного производства. Следовательно, срок начала подготовки документов для получения статус ТОРП для производителей оборудования интернета вещей следует отсчитывать от 10 июля 2019 г., а не от даты принятия решения ГКРЧ, считает Колесников.

Также весной 2020 г. из-за пандемии коронавируса работа большинства предприятий и ведомств фактически была приостановлена на 4-5 месяцев. В результате вместо двух лет, отведенных ГКРЧ в декабре 2018 г., у производителей оборудования интернета вещей был только один год для получения статуса ТОРП.

Сколько в России официально признанных производителей оборудования интернета вещей

Сейчас в Реестре российской радиоэлектронной продукции содержатся записи о двух производителях базовых станций интернета вещей. «Современные радиотехнические решения» (СРТ, базовые станции «Звезда») и «Телематические решения» (базовые станции стандарта NB-FI). Двух производителей базовых станций явно недостаточно для удовлетворения рыночного спроса с требованиями к функционалу в 2021 г., - говорит Колесников. - В настоящее время известные нам производители базовых станций ведут работу по включению в перечень, но с учетом сложности процедуры на это могут уйти месяцы, что чревато срывом сроков реализации проектов развертывания узкополосных беспроводных сетей, приостановкой деятельности предприятий и потерей рабочих мест в высокотехнологическом секторе экономики».

Стоило ли переносить дедлайн?

Председатель совета Ассоциации производителей электронной аппаратуры и приборов, член Экспертного совета при Минпромторге по присвоению статуса телекоммуникационного оборудования отечественного производства Светлана Аполлонова не видит необходимости в переносе сроков перевода сетей интернета вещей на отечественное оборудование.

«Реестр отечественного телекоммуникационного оборудования существует уже девять лет, в нем более 700 позиций, и все, кто хотел, уже подали свои заявки на включение в него, - говорит Аполлонова. – Постановление Правительства №878 стало лишь развитием принятого в 2011 г. совместного приказа Минпромторга и Минэкономразвития, а принципы ведения реестра всем и так были известны. Пандемия коронавируса также никак не повлияла на работу Экспертного совета, заседания которого были переведены в онлайн».