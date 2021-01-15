Xiaomi попала в немилость в США. Теперь она в «черном списке» вместе с Huawei

Xiaomi по решению Минобороны США оказалась в черном списке, и теперь все американские инвесторы должны избавиться от своих активов в ней. Минобороны уверено, что Xiaomi связана с китайскими военными, но та это полностью отрицает. На фоне происходящего акции компании моментально подешевели более чем на 11%.

США ополчились против Xiaomi

Министерство обороны США внесло компанию Xiaomi в черный список из-за возможных ее связей с военными структурами Китая. Вместе с ней этот список пополнили еще восемь компаний из КНР, включая производителя аэрокосмической техники Comac.

По данным Reuters, новые санкции США против этих компаний означают, что все их американские инвесторы теперь обязаны избавиться от своих активов в этих компаниях. Власти даже установили срок, в течение которого они должны сделать это, и он истекает 11 ноября 2021 г.

Американское Минобороны, вводя новые санкции, опиралось на закон США, наделяющий ведомство полномочиями самостоятельно составлять перечень компаний, связанных с китайскими военными. Этот закон был принят властями страны еще в 1999 г.

Таким образом, на момент добавления в перечень Xiaomi, Comac и еще семи компаний в этом перечне было 35 пунктов, и одну из строчек в нем занимала компания SMIC – крупный китайский производитель полупроводниковой продукции. Также в черном списке находится и нефтяной гигант CNOOC.

В дополнение к этому в США действует указ Президента США Дональда Трампа (Donald Trump), запрещающий американским компаниям и гражданам приобретать акции фирм, связанных с китайскими военными – он вступил в силу 11 января 2021 г. Трамп заявил, что средства, вложенные в связанные с военными КНР компании, затем поступают в военно-промышленный комплекс Поднебесной.

Xiaomi стала новой целью властей США

В начале января 2021 г. в черном списке США оказались и крупные платежные системы Китая – Alipay и WeChat Pay. Они были внесены в него по приказу Трампа – он уверен, что эти сервисы могут иметь доступ к персональным данным американцев и являться инструментом слежки за ними со стороны китайского правительства.

Напомним, что Дональд Трамп проиграл президентские выборы в ноябре 2020 г. Он баллотировался на второй срок, но его обошел Джозеф Байден (Joseph Biden). Его инаугурация состоится 20 января 2021 г.

Реакция Xiaomi

Xiaomi опубликовала официальное опровержение утверждению Минобороны США об ее связях с китайской военной отраслью. В ее сообщении сказано, что в ответ на американские санкции она обязательно примет все необходимые меры по защите собственных интересов и интересов своих инвесторов.

«Компания соблюдает закон и действует в соответствии с соответствующими законами и постановлениями юрисдикций, в которых она ведет свой бизнес. Компания повторяет, что она предоставляет продукты и услуги для гражданского и коммерческого использования. Компания подтверждает, что она не принадлежит, не контролируется и не связана с китайскими вооруженными силами и не является “китайской коммунистической военной компанией”», – говорится в официальном заявлении Xiaomi.

Первые последствия

Известие о включении Xiaomi в черный список США отразилось на компании незамедлительно. Стоимость ее акций, по данным Гонконгской фондовой биржи, моментально обрушилась на 11,8%, до 29 гонконгских долларов за одну ценную бумагу. На момент публикации материала их стоимость выросла до 29,3 гонконгских доллара.

Рынки отреагировали без промедлений, но не в пользу Xiaomi

Как произошедшее может отразиться на бизнесе Xiaomi, пока неизвестно. Компания производит десятки видов товаров, включая смартфоны, и за неполные 11 лет своего существования (она основана в 2010 г.), она сумела войти в тройку крупнейших производителей мобильных устройств.

По данным исследовательской компании IDC, в III квартале 2020 г. Xiaomi удерживала 13,1% мирового рынка смартфонов, опережая даже Apple с ее 11,8%. Впереди нее оставались лишь китайская Huawei, которая тоже находится под давлением США (14,6%) и корейская Samsung (22,7%). Для сравнения, в IV квартале 2018 г. доля Xiaomi составляла 6,7%, то есть она увеличилась почти вдвое за неполные два года.

По примеру Huawei

США пополняет свой черный список китайских компаний исключительно крупными игроками. За время нахождения Трампа на посту президента страны он «объявил» войну многим из них, в том числе и компании Huawei, которую начал планомерно уничтожать в мае 2019 г.

Huawei на втором месте по продажам смартфонов, Xiaomi на третьем, но США вполне могут изменить расстановку сил на этом рынке

Сперва Трамп запретил американским ИТ-компаниям сотрудничать с Huawei, в результате чего, помимо прочего, она лишилась доступа к мобильным сервисам Google. в мае 2020 г. Трамп вышел на новый уровень войны и, пользуясь законами своей страны, запретил тайваньскому производителю полупроводников TSMC выпускать процессоры для Huawei, что стало для нее не менее серьезным ударом.

Но, если запрет на установку сервисов Google Huawei обошла еще в декабре 2019 г. путем запуска собственного их аналога (Huawei Mobile Services), а в августе 2020 г. она начала работать над созданием собственного полупроводникового производства, то новый выпад властей США она пока не отразила.

В ноябре 2020 г., как сообщал CNews, под давлением США Huawei решила продать свой дочерний бренд Honor, под которым годами выпускала смартфоны, ноутбуки, планшеты и другие виды устройств. Это может привести к существенному падению продаж самой Huawei, и в итоге она может выбыть не только из тройки, но и из пятерки лидеров на рынке смартфонов.