Спецпроекты

Власти предупредили об опасности слияния двух постсоветских телеком-гигантов

Бизнес Инвестиции и M&A Телеком Инфраструктура Проводная связь
, Текст: Надежда Исаева
Интернет-ассоциация Украины просит власти страны тщательно проверить слияние двух крупных операторов связи страны: «Датагрупп» и «Воля» - на предмет возможных негативных последствий для рынка и роста цен. Эксперты и «Датагрупп» не разделяют позицию ассоциации, поскольку обе компании работают в разных сегментах рынка.

Власти Украины предупредили о негативных последствиях слияния «Датагруп» и «Воля»

Интернет-ассоциация Украины (ИнАУ) обратилась в Антимонопольный комитет страны (АМКУ) с просьбой тщательно проверить сделку по слиянию операторов связи «Датагруп» и «Воля» на предмет возможного негативного влияния на рынок. В настоящее время, по данным ИнАУ, АМКУ, проводит проверку возможных последствий данной сделки для рынков доступа в интернет и платного телевидения в пределах Киевской, Житомирской, Черниговской и Черкасской областях страны.

Как «Датагруп» приобретает «Воля»

В декабре 2020 г. «Датагруп» сообщила о заключении договоренности по приобретению 100% акций телекоммуникационного провайдера «Воля», но соответствующее соглашение подлежит официальному одобрению со стороны регуляторных органов. 96% акций «Датагруп» принадлежат фонду Emerging Europe Growth Fund, находящего под управлением инвестиционной компании Horion Capital.

Акционерами «Воля» являются фонды Providence Equity Partners (34,9% акций), SigmaBlayzer (15,3%), Wawana Capital (5,6%) и OL Group (8,4%). «Воля» обслуживает 2 млн абонентов кабельного ТВ и интернета.

В чем связано беспокойство участников рынка

По мнению ИнАУ, слияние компаний будет иметь негативные последствия на цены услуг связи и деятельности участников телекоммуникационного рынка. Особое беспокойство сделка вызывает у одного из членов ассоциации – компании «Сеть «Ланет».

datagroup440.jpg

Слияние двух крупных операторов связи «Датагрупп» и «Воля» может негативно сказаться на уровне цен на Украине

«В результате концентрации новый субъект хозяйствования получит возможность контролировать межоператорский рынок телекоммуникационных услуг, - говорится в заявлении ассоциации. - На наш взгляд, это неизбежно приведет к удорожанию телекоммуникационных услуг как для юридических, так и физических лиц, а также даст возможность вновь субъекту диктовать условия деятельности на телекоммуникационных рынках для других участников».

Гендиректор «Датагруп» Михаил Шелемба не согласен с тем, что слияния двух компаний изменит рынок Украины. В комментарии украинскому изданию «Новое время» он отметил, что межоператорский рынок не является рынком концентрации, который изучает АМКУ, так как Volia не работает на этом рынке: «Воля» не может предоставлять межоператорские услуги, поскольку у этого провайдера нет своей магистральной сети, международных точек присутствия, прямых включений в международные точки обмена и соединений с TIER-1 операторами», - обращает внимания Шелемба.

Компания «Воля» также заявила, что не видит рисков концентрации межоператорского рынка, на котором провайдер является клиентом, а не поставщиком услуг. «Такие заявления являются провокацией со стороны одного из миноритариев «Воля», который требует более выгодные условия выхода из компании и таким образом пытается надавить на других акционеров и покупателей, поскольку стороны не пошли на его требования», — добавил гендиректор «Воля» Антон Дзюбенко. О каком именно миноритарии речь идет, не уточняется.

Эксперты не видят причин для роста цен

Эксперт украинского телекоммуникционного рынка Сергей Горбачевский рассказал CNews, что сделкой обеспокоены мелкие игроки этого рынка. «Датагрупп» и «Воля» играют на разных рынках. «Воля» продает интернет в розницу и мелкие игроки конкурируют с ней», а «Датагрупп» в основном работает с юрлицами, - говорит Горбачевский. - То есть, в перспективе «Воля» сможет пользоваться услугами «Датагрупп».

Другой украинский эксперт Роман Химич в разговоре с СNews отметил, что рынок проводного доступа на Украине раздроблен. «Многие работают «в черную», в тени и уклоняются от налогов, не соблюдают градостроительные нормы, когда устанавливают свое оборудование, - говорит Химич. - Работа сотен, или даже тысяч мелких компаний в теневом секторе экономики затрудняет анализ рынка в целом, если не сказать, что делает его невозможным. При этом чем крупней телеком-компании в Украине, тем она прозрачней. В публичной плоскости противостояние между малым и средним бизнесом и крупными игроками на этом рынке длится уже более пяти лет».

Другие материалы рубрики

Созданный россиянином сервис для совместной работы Wrike продан за $2,25 миллиарда

Экс-гендиректор Merlion: Хозяева компании хотели меня сжечь

Softline купила крупного зарубежного продавца ПО Microsoft

Русскоязычный хозяин крупнейшего криминального рынка даркнета закрывает проект и наставляет хакеров не стремиться к богатству

Счетная палата строит ИТ-систему, которая сделает госкомпании и госкорпорации прозрачными для проверок

ИБ-компания заманивает хакеров на работу, рассылая им зашифрованные жесткие диски с биткоинами и котиками

MARKET.CNEWS

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Техника

Техника за миллион: самые дорогие устройства на рынке

Самое интересное на CES 2021: выбор ZOOM

Техноблог

Безопасность Google Диска — как защитить ваши документы в облаке

Обзор Xbox Series X: действительно новое поколение

Показать еще

Наука

Новый электронный чип ИИ работает просто от света

Суперкомпьютер рассказал, что Земля стала обитаемой случайно

Сбросить наши биологические часы можно щелчком молекулярного переключателя

Новые находки ученых: ИИ проанализировал палеонтологическую летопись
Показать еще
Как сети 5G изменят периферийные вычисления в России Как сети 5G изменят периферийные вычисления в России Дмитрий Первунинских, «Росатом»: СКУД «Пилот» высоко оценена профессионалами как в России, так и за рубежом Дмитрий Первунинских, «Росатом»: СКУД «Пилот» высоко оценена профессионалами как в России, так и за рубежом