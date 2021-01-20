Власти предупредили об опасности слияния двух постсоветских телеком-гигантов

Власти Украины предупредили о негативных последствиях слияния «Датагруп» и «Воля»

Интернет-ассоциация Украины (ИнАУ) обратилась в Антимонопольный комитет страны (АМКУ) с просьбой тщательно проверить сделку по слиянию операторов связи «Датагруп» и «Воля» на предмет возможного негативного влияния на рынок. В настоящее время, по данным ИнАУ, АМКУ, проводит проверку возможных последствий данной сделки для рынков доступа в интернет и платного телевидения в пределах Киевской, Житомирской, Черниговской и Черкасской областях страны.

Как «Датагруп» приобретает «Воля»

В декабре 2020 г. «Датагруп» сообщила о заключении договоренности по приобретению 100% акций телекоммуникационного провайдера «Воля», но соответствующее соглашение подлежит официальному одобрению со стороны регуляторных органов. 96% акций «Датагруп» принадлежат фонду Emerging Europe Growth Fund, находящего под управлением инвестиционной компании Horion Capital.

Акционерами «Воля» являются фонды Providence Equity Partners (34,9% акций), SigmaBlayzer (15,3%), Wawana Capital (5,6%) и OL Group (8,4%). «Воля» обслуживает 2 млн абонентов кабельного ТВ и интернета.

В чем связано беспокойство участников рынка

По мнению ИнАУ, слияние компаний будет иметь негативные последствия на цены услуг связи и деятельности участников телекоммуникационного рынка. Особое беспокойство сделка вызывает у одного из членов ассоциации – компании «Сеть «Ланет».

Слияние двух крупных операторов связи «Датагрупп» и «Воля» может негативно сказаться на уровне цен на Украине

«В результате концентрации новый субъект хозяйствования получит возможность контролировать межоператорский рынок телекоммуникационных услуг, - говорится в заявлении ассоциации. - На наш взгляд, это неизбежно приведет к удорожанию телекоммуникационных услуг как для юридических, так и физических лиц, а также даст возможность вновь субъекту диктовать условия деятельности на телекоммуникационных рынках для других участников».

Гендиректор «Датагруп» Михаил Шелемба не согласен с тем, что слияния двух компаний изменит рынок Украины. В комментарии украинскому изданию «Новое время» он отметил, что межоператорский рынок не является рынком концентрации, который изучает АМКУ, так как Volia не работает на этом рынке: «Воля» не может предоставлять межоператорские услуги, поскольку у этого провайдера нет своей магистральной сети, международных точек присутствия, прямых включений в международные точки обмена и соединений с TIER-1 операторами», - обращает внимания Шелемба.

Компания «Воля» также заявила, что не видит рисков концентрации межоператорского рынка, на котором провайдер является клиентом, а не поставщиком услуг. «Такие заявления являются провокацией со стороны одного из миноритариев «Воля», который требует более выгодные условия выхода из компании и таким образом пытается надавить на других акционеров и покупателей, поскольку стороны не пошли на его требования», — добавил гендиректор «Воля» Антон Дзюбенко. О каком именно миноритарии речь идет, не уточняется.

Эксперты не видят причин для роста цен

Эксперт украинского телекоммуникционного рынка Сергей Горбачевский рассказал CNews, что сделкой обеспокоены мелкие игроки этого рынка. «Датагрупп» и «Воля» играют на разных рынках. «Воля» продает интернет в розницу и мелкие игроки конкурируют с ней», а «Датагрупп» в основном работает с юрлицами, - говорит Горбачевский. - То есть, в перспективе «Воля» сможет пользоваться услугами «Датагрупп».

Другой украинский эксперт Роман Химич в разговоре с СNews отметил, что рынок проводного доступа на Украине раздроблен. «Многие работают «в черную», в тени и уклоняются от налогов, не соблюдают градостроительные нормы, когда устанавливают свое оборудование, - говорит Химич. - Работа сотен, или даже тысяч мелких компаний в теневом секторе экономики затрудняет анализ рынка в целом, если не сказать, что делает его невозможным. При этом чем крупней телеком-компании в Украине, тем она прозрачней. В публичной плоскости противостояние между малым и средним бизнесом и крупными игроками на этом рынке длится уже более пяти лет».