ПК, принтеры, SSD и материнские платы нужно будет строить на отечественных чипах, чтобы власти их считали российскими

Правительство утвердило новые категории «железа», разработчикам которого придется строить его на отечественных чипах, иначе оно не будет считаться российским и не сможет присутствовать в реестре Минпромторга, на который при закупках ориентируются госорганы и некоторые госкомпании. Первыми на очереди — ноутбуки; в отношении них законодательные поправки начнут действовать с 1 июля 2021 г.

Российскому «железу» — российские чипы

Как выяснил CNews, Правительство России утвердило новые категории «железа», которое должно будет строиться на отечественных центральных микропроцессорах, чтобы считаться российской вычислительной техникой — имеющей право находится в реестре российской продукции при Минпромторге. Именно на этот реестр при тематических закупках сейчас ориентируются госорганы и некоторые госкомпании.

Соответствующее постановление № 2458 «О внесении изменений в приложение к постановлению Правительства РФ от 17 июля 2015 г. № 719» 31 декабря 2020 г. подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Документ был опубликован на официальном интернет-портале правовой информации 9 января 2021 г.

Изменения коснулись ноутбуков и планшетов, настольных ПК и моноблоков, твердотельных накопителей, материнских плат, сканеров, принтеров, МФУ и пр.

Для различных категорий продукции вступление в силу законодательных изменений наступит в разное время — в интервале от 1 июля 2021 г. до 1 января 2022 г.

Власти установили, что ПК, принтеры, SSD-диски и материнские платы должны строиться на отечественных чипах, чтобы считаться российскими

Напомним, с 1 января 2021 г. аналогичные нормы уже начали действовать для систем хранения данных (СХД).

Важные новеллы

Как подчеркнул в разговоре с CNews эксперт российского рынка электроники, прежняя редакция скорректированного постановления допускала в отношении электронной техники альтернативные варианты для присвоения ей статуса российской. Производители могли либо использовать отечественный процессор, либо соблюдать ограничения по применению процентной доли иностранных комплектующих в цене товара. В частности с 1 января 2020 г. такая доля не должна превышать 60%, с 1 января 2022 г. — не более 45%, с 1 января 2025 г. — не более 35%.

Теперь союз «или» заменили на «и». То есть всей вышеупомянутой технике нужно и не превышать максимальную долю иностранных комплектующих, и одновременно использовать российский центральный процессор.

Примечательно, что поправки устанавливают обязательность российского происхождения всех процессоров в изделии (если их несколько), а также разъяснен термин «центральный процессор». Под ним подразумевается «процессор, предназначенный для исполнения двоичного кода встроенного микропрограммного обеспечения, основной ОС (при ее наличии) и прикладного ПО».

Собеседник CNewsполагает, что благодаря этим положениям создателям техники становится гораздо сложнее схитрить, например, выдав за процессор микросхему иного класса, а также установив «слепой» чип для выполнения формального требования без реального использования.

Сроки начала действия изменений для конкретной техники

Первая категория «железа», которую затрагивают рассматриваемые законодательные поправки, — это компьютеры портативные массой не более 10 кг, такие как ноутбуки, планшетные компьютеры, карманные компьютеры, в том числе совмещающие функции мобильного телефонного аппарата, электронные записные книжки и аналогичная компьютерная техника (код классификации по ОК 034-2014 — 26.20.11). В них разработчикам, претендующим на включение их техники в реестр Минпромторга, придется внедрить российские чипы к 1 июля 2021 г.

Далее на очереди, с 1 января 2022 г. машины вычислительные электронные цифровые, содержащие в одном корпусе центральный процессор и устройство ввода и вывода, объединенные или нет для автоматической обработки данных, а также поставляемые в виде систем для автоматической обработки данных и «содержащие или не содержащие в одном корпусе одно или два из следующих устройств для автоматической обработки данных: запоминающие устройства, устройства ввода, устройства вывода» (коды 26.20.13-15). Под эти категории техники подпадают настольные ПК, моноблоки и пр.

Аналогично, с 1 января 2022 г. поправки начнут действовать в отношении устройств ввода или вывода, мониторы и проекторы, преимущественно используемые в системах автоматической обработки данных, и устройства периферийные с двумя или более функциями: печать данных, копирование, сканирование, прием и передача факсимильных сообщений (коды 26.20.16-18).

Также с 1 января 2022 г. изменения коснутся устройств запоминающих и устройства запоминающие полупроводниковые, сохраняющие информацию при выключении питания (коды 26.20.21-22). К этой категории, в частности, относятся твердотельные накопители — SSD-диски.

Наконец, опять же с 1 января 2022 г. поправки затронут категорию «устройства автоматической обработки данных прочие», к которым относятся материнские платы (код 26.20.30).

Готовы ли к увеличению спроса разработчики процессоров

Как отмечает в своем свежем отчете для Минцифры Ассоциация разработчиков и производителей электроники (АРПЭ), в настоящее время в России доступны компьютеры (ПК, ноутбуки и пр.) на отечественных процессорах линеек «Эльбрус» и «Байкал», разработанных компаниями МЦСТ и «Байкал электроникс» соответственно. «Выпускаются специализированные компьютеры на процессорах “Комдив” разработки НИИСИ РАН, поставляются по заказам Министерства обороны, на гражданских рынках они не представлены», — добавляют в ассоциации.

О готовности МЦСТ и «Байкал электроникс» к предстоящему повышению спроса на их продукцию можно судить по планам этих компаний относительно заказа производства их чипов на тайваньской фабрике TSMC. Ведь, как ранее установил CNews, разбираясь с памятными миллиардными закупками МВД и РЖД, сколько-нибудь существенных складских запасов готовых процессоров у разработчиков сейчас не имеется.

В 2021 г. МЦСТ, как выяснил CNews, планирует заказать и получить свыше 10 тыс. своих чипов, но преимущественно это будут восьмиядерные 28-нанометровые процессоры серверного класса «Эльбрус-8С» и «Эльбрус-8СВ».

Планы «Байкал электроникс» на 2021 г. существенно более масштабные и касаются именно процессоров для ПК — «Байкал-М». Правда, как рассказал CNews гендиректор организации Андрей Евдокимов, вместо намеченного ранее суммарного заказа в объеме 213 тыс. чипов, теперь компания рассчитывает в III квартале 2021 г. получить лишь 121 тыс. процессоров.

Причину корректировки планов Евдокимов объясняет запредельной перегруженностью фабрики TSMC (во многом из-за карантинных коллапсов 2020 г., на несколько месяцев застопоривших производство), а также необходимостью соотносить тиражи с числом чипов, которые помещаются на стандартных производственных пластинах. В зависимости от размера процессоров, на одной и той же пластине их может уместиться разное число.

Участник рынка микроэлектрники, знакомый с особенностями размещения заказов на TSMC, сомневаться в достоверности объяснений Евдокимова не склонен. По его словам, российские заказчики сейчас явно не в приоритете на тайваньской фабрике. Во-первых, по причине того, что ключевые мировые процессорные компании размещают существенно более масштабные и регулярные заказы. А во-вторых, из-за того, что дизайн-центры из России успели себя зарекомендовать в глазах представителей TSMC как заказчики, склонные выдавать желаемое за действительное. На предварительных переговорах они могут строить планы на выпуск масштабных тиражей, а в итоге все заканчивается минимальными заказами на инженерные образцы.

Какая готовность у производителей техники

В реестре Минпромторга сейчас достаточно много ПК и ноутбуков на «Эльбрусах» и «Байкалах» под марками основных компьютерных сборщиков: «Аквариус», «Депо», «Кравтвэй» и др.

Комментируя CNews рассматриваемые законодательные поправки президент Kraftway Алексей Кравцов отметил, что сейчас его компания имеет опыт создания клиентских устройств на «эльбрусах» — на материнских платах разработки МЦСТ. «К настоящему времени в финальной стадии разработки находится управляющая плата для коммутаторов на процессоре “Байкал”, — говорит он. — Полным ходом ведутся работы над созданием собственной материнской платы, совместимой с отечественными процессорами, для последующего использования в клиентских устройствах: моноблоках, настольных ПК, рабочих станциях, которые мы планируем подготовить к выходу в серийное производство в 2021 г. Наш завод в Обнинске готов выпускать продукцию на базе российских процессоров в тех объемах, которые потребуются нашим заказчикам».

Директор дивизиона продуктового маркетинга и системной интеграции «Депо компьютерс» Антон Семин в разговоре с CNews выразил уверенность в том, что принятые изменения в постановление Правительства № 719 создают новые возможности для российских разработчиков процессоров и производителей техники на их базе. «Компания “Депо компьютерс” активно сотрудничает с отечественными разработчиками процессоров в области создания российских мобильных процессоров и изделий на их базе», — добавил он.

На вопрос CNews об оценках числа отечественных центральных процессоров, которое сборщикам ПК потребуется в год в новых условиях, ни в «Крафтвэе», ни в «Депо», ни в «Аквариусе» предметно ответить не смогли.

Что касается SSD-дисков, то в реестре Минпромторга, по заверению калининградской компании GS Group, на данный момент присутствует только ее продукция этой категории (по типу устройств и коду). «На текущий момент нет ни одного российского контроллера (специализированного процессора) для SSD, который прошел сертификацию Минпромторга, — прокомментировали CNewsпредставители GS Group поправки в правительственное постановление. — Мы заинтересованы в развитии этих технологий, активно участвуем в разработке контроллера, которую ведет одна из российских компаний, и планируем уже в этом году выпустить прототип нашего SSD на отечественном контроллере».