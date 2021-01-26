Спецпроекты

Россиянина выжили с поста главы миллиардного космического стартапа из-за конфликта с законами США

Бизнес Кадры Инвестиции и M&A
, Текст: Владимир Бахур
Россиянин Михаил Кокорич, экс-владелец «Техносилы» и «Даурия аэроспейс», вынужден покинуть пост гендиректора учрежденного им в США космического стартапа Momentus. Созданные им же разработки являются технологиями двойного назначения, доступ к которым запрещен иностранцам в рамках законов национальной безопасности США.

Изобретать можно, вести бизнес нельзя

Совет директоров зарегистрированного в США космического стартапа Momentus принял отставку Михаила Кокорича, гендиректора. Несмотря на то, что Кокорич является основателем и автором большинства изобретений Momentus, законодательство о национальной безопасности США запрещает ему доступ к разработкам компании, которые являются технологиями двойного назначения для применения в гражданской и военной сферах.

Директором Momentus и временным CEO назначена Доун Хармс (Dawn Harms), ранее занимавшая должность директора по доходам компании (Chief Revenue Officer, CRO), говорится в официальном сообщении компании. Обязанности президента продолжит исполнять др. Фред Кеннеди (Fred Kennedy), бывший глава Агентства развития космического пространства при минобороны США, который занял этот пост в сентябре 2020 г.

Совет директоров Momentus принял решение принять отставку Кокорича «ради ускорения решения вопросов национальной безопасности США и иностранной собственности, связанных с компанией», отмечается в официальном заявлении Momentus.

Ранее Михаил Кокорич, бывший владелец сети бытовой техники «Техносила», также потерпел неудачу с запуском космического стартапа в России. Как писал CNews в феврале 2020 г., компания «Даурия аэроспейс» (Dauria Aerospace), созданная Кокоричем в 2012 г. для разработки и производства небольших спутников нового поколения и комплектующих к ним (служебные системы, датчики и т. д.), объявила о банкротстве после длительного судебного противостояния с «Роскосмосом».

Во имя нацбезопасности, ради интересов инвесторов

Компания Momentus была основана в 2017 г. для разработки бюджетной транспортной системы разведения спутников по соответствующим орбитам, где проблема «последней мили» решается применением двигателя с приводом на водной основе.

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Михаил Кокорич, основатель и гендиректор космического стартапа Momentus

В октябре 2020 г. было объявлено о слиянии Momentus с компанией SPAC (Stable Road Acquisition Corp.), созданной для этих целей фондом Stable Road Capital, и о планах новой объединенной компании Momentus Inc. по размещению акций на бирже NASDAQ в начале 2021 г. с предварительной оценкой $1,2 млрд. В процессе слияния инвесторы обеспокоились проблемой с одобрением сделки властями США из-за гражданства главы компании Михаила Кокорича.

«Мы считаем, что такая смена руководства обеспечит компании успех и поможет ускорить нормативные проверки со стороны правительства США», – сказал Брайан Кабот (Brian Kabot), председатель и главный исполнительный директор Stable Road.

Факты из биографии Михаила Кокорича

Михаил Кокорич окончил Новосибирский государственный университет в 1997 г., где учился на физическом факультете. В 2003 г. стал выпускником Школы бизнеса в Стэнфорде, в 2004 г. окончил Университет экономики и управления в Новосибирске. В 2010 г. учился в Московской школе управления «Сколково».

В 1997 г. Кокорич основал группу компаний «Даурия» (Dauria), которая специализировалась на поставках химических реагентов и систем водоочистки. В 2001 г. открыл деревообрабатывающую компанию «Промышленные инжиниринговые системы», в которой владеет контрольным пакетом акций по настоящее время.

В 2002-2004 гг. был главой российско-французской компании «Койоми интернэшнл», которая специализировалась на производстве высокотехнологичных материалов. В 2004 г. выступил одним из основателей компании «Компоненты бизнеса» и запустил сеть магазинов «Чудодом», предлагающих товары для дома. В 2006 г. в капитал «Чудодома» вошел инвестиционный фонд UFG, после чего произошло слияние с компанией «Уютерра». В 2009 г. Кокорич занял пост гендиректора Ilim Timber Industry, возникшей после объединения производств холдинга «Илип Палп» компании International Paper.

Осенью 2010 г. Кокорич стал владельцем одной из крупнейших на тот момент сетей бытовой техники «Техносила», оказавшейся в бедственном положении после кризиса 2008 г.

После продажи своей доли в «Техносиле» и «Уютерре» в начале 2013 г., Кокорич заявил о желании сфокусироваться на аэрокосмическом проекте «Даурия аэроспейс». В 2015 г. Кокорич продал свою долю в Dauria Aerospace.

Михаил Кокорич переехал в США в 2012 г., где в 2017 г. основал стартап Momentus Space.



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