Создатель одной из первых в мире соцсетей мог сейчас владеть акциями на $1 млрд, но его отговорили глупые инвесторы

Основатель запущенной в 2003 г. соцсети Friendster Джонатан Абрамс имел возможность продать ее Google в 2004 г. за $30 млн в ее акциях. Сейчас эти $30 млн превратились в $1 млрд, но Абрамс тогда отклонил предложение интернет-гиганта, послушавшись совета инвесторов. Friendster прекратила свое существование как соцсеть в 2011 г., не выдержав конкуренции с Facebook и превратившись в социально-игровой сайт, а он был закрыт спустя еще семь лет.

Ошибка на миллиард долларов

Создатель стартапа Friendster Джонатан Абрамс (Jonathan Abrams), чье детище стало одной из первых в мире социальных сетей, мог бы завладеть целым состоянием в виде акций Google, но упустил эту возможность из-за своих инвесторов. Как пишет ZDnet, если бы он не послушал их, то сейчас в его руках были бы ценные бумаги крупнейшего ИТ-гиганта в мире на сумму в $1 млрд.

Такой успех могла принести ему именно соцсеть Friendster, основанная им в 2002 г. и запущенная в марте 2003 г., за год до появления Facebook. Всего за первые три месяца своего существования к Friendster присоединилось свыше 3 млн пользователей, и такой успех в 2004 г. привлек внимание шестилетней на тот момент компании Google. Ее руководство заинтересовалось покупкой Friendster, и вскоре Абрамс получил предложение продать им свою компанию.

Неверное решение и его последствия

Абрамс основал Friendster, заручившись финансовой поддержкой – в его стартап вложили в сумме $12 млн инвесткомпании Kleiner Perkins Caufield & Byers и Benchmark Capital, а также несколько частных инвесторов. В 2004 г. Google предложила за Friendster и все наработки Абрамса свои акции на сумму в $30 млн, которые, по мере роста Google и ее влияния на мировой интернет, к январю 2021 г. превратились в $1 млрд. Абрамс обратился за советом к своим инвесторам, и те отговорили его от сделки с Google, заявив, что помогут ему превратить Friendster в многомиллиардную компанию.

Джонатан Абрамс упустил свой миллиард долларов

Тем временем, в 2004 г. у Friendster появился конкурент – Facebook Марка Цукерберга (Mark Zuckerberg), и это в дополнение к MySpace, запущенной в 2003 г. (ее создатели вдохновлялись успехом Friendster). В 2008 г. аудитория сети выросла до 115 млн человек, но в 2009 г. ее популярность стала резко снижаться. В рейтинге Alexa Friendster достиг 40 позиции, но уже в ноябре 2010 г. сеть оказалась на 800 строчке, что напрямую связано с возросшей популярностью Facebook.

Один из сотен миллионов профилей в соцсети Абрамса

До ноября 2010 г. произошло два очень важных события в истории Friendster, и первое – это смена гендиректора в августе 2008 г. Как сообщал CNews, им стал Ричард Кимбер (Richard Kimber), бывший управляющий директор Google по продажам и операциям в Юго-Восточной Азии. А уже в декабре 2009 г. сам Абрамс ушел из Friendster, после чего она была продана крупной малазийской интернет-компании MOL (Money Onine). Притом она купила ее всего за $26,4 млн, хотя за пять лет до этого Google предлагала на $3,6 млн больше

Закат Friendster

Передача Friendster в руки MOL Global не означала закрытие социальной сети, хотя на тот момент она уже находилась под сильным давлением конкурентов. Проект прекратил свое существование именно как соцсеть в июне 2011 г., когда новые владельцы превратили его в сайт для социальных игр с сохранением прежнего названия. Учетные записи пользователей, по информации портала ABS-CBN News, удалены не были, и даже базовую информацию в них разработчики решили оставить, но представители MOL прямо заявили, что теперь их цель не в конкуренции с Facebook, а в функциональном дополнении этой соцсети.

Так выглядел сайт Frendster незадолго до закрытия

В своем новом виде некогда популярная сеть Friendster просуществовала всего четыре года – 14 июня 2015 г. работа сайта и всех его сервисов была приостановлена не неопределенный срок. Спустя еще три года, в июне 2018 г., компания Friendster окончательно прекратила свое существование.

Потеря патентов на социальные сети

Несмотря на свой промах со сделкой с Google в 2004 г., Джонатан Абрамс все же мог зарабатывать на социальных сетях, зарегистрированных после 2006 г. CNews писал, что в 2006 г. его компания Friendster получила патент на технологию социальных сетей в интернете. Патент за номером 7069308 был зарегистрирован в американском Департаменте патентов и торговых марок и являлся очень общим – он описывал отношения между участниками сети, введшими персональную информацию, то есть то, как эти отношения могут быть охарактеризованы и продемонстрированы.

Главная страница Friendster до радикального редизайна

После получения патента все компании, желавшие запустить социальную сеть в США, должны были выплачивать Абрамсу и его компании лицензионные отчисления. Однако и эта история закончилась для основателя Friendster неудачей. В августе 2010 г. Facebook выкупила у него права на все его патенты на соцсети, которых, к тому времени было уже пять, заплатив за них $40 млн.

Сейчас Джонатан Абрамс считает, что Friendster могла бы стать успешной компанией стоимостью в миллиарды долларов. ZDnet пишет, что он разочарован тем, что его компания «закончила тем, что стала лидером в индустрии, а затем получила такой неутешительный результат».