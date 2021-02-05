Российский монополист электропередачи меняет американский Documentum на отечественную СЭД

Представитель естественной российской монополии, «Федеральная сетевая компания единой энергетической системы» заменит СЭД на основе американской Documentum на российское решение, которое она выберет в ходе тендера.

Отказ от Documentum

Как выяснил CNews, «Федеральная сетевая компания единой энергетической системы» (ФСК ЕЭС, «дочка» и один из главных активов «Россетей») отказывается от системы электронного документооборота (СЭД) на основе зарубежного продукта в пользу отечественного решения.

Это следует из условий тематического тендера, который ФСК ЕЭС объявила 5 февраля 2021 г. в формате электронного конкурса. Он посвящен созданию первой очереди (всего их будет две) новой СЭД заказчика на российской платформе. Начальная цена договора выставлена на уровне 189 млн руб.

Заявки от претендентов будут приниматься до 24 февраля. Подведение итогов намечено на 29 марта. Победителю предстоит выполнить намеченные работы не более чем за 12 календарных месяцев с даты заключения договора. Отмечается, что на создание второй очереди системы подрядчику (будет выбран отдельно) отведут 13 календарных месяцев. Как сообщил CNews представитель ФСК ЕЭС, стоимость второй очереди, по предварительным оценкам, будет существенно отличаться от первой в меньшую сторону.

В настоящий момент СЭД госзаказчика строится на Documentum (американская разработка; с 2016 г. принадлежит канадской компании OpenText) версии 7.2. Конкретный российский вендор в техзадании ФСК ЕЭС не прописан.

ФСК ЕЭС уходит с Documentum на российскую СЭД

Одной из целей проекта заявлено уменьшение совокупной стоимости владения и сопровождения СЭД. Представитель ФСК ЕЭС заверил CNews, что предварительная оценка проекта показала его экономическую эффективность, не уточнив, правда, какую именно.

Примечательно, что 2 декабря 2020 г. ФСК ЕЭС запустила тендер на сопровождению автоматизированной системы управленческого документооборота и систем на платформе Documentum со стартовой ценой договора 173,1 млн руб. Срок действия договора рассчитан на три года.

ФСК ЕЭС и импортозамещение

В целом компания утверждает, что запускает проект для исполнения директивы Правительства России от 6 декабря 2018 г. № 10068п-П13 «О поэтапном переходе госкомпаний на российское ПО». В этой связи отметим, что в начале декабря 2012 г. CNews писал о закупке «Россетями» (материнская по отношению к ФСК ЕЭС структура) отечественного офисного пакета «Р7-офис» на 150 млн руб.

В то же время именно «Россети» в недавнем прошлом носили негласный титул рекордсмена по объемам госзакупок различного ПО Microsoft, в том числе и офисного. По крайней мере, когда имя американского вендора в явном виде фигурировало в названии процедуры. Так в 2016 г. объявленный «Россетями» соответствующий конкурс с начальной ценой договора в 2,1 млрд руб. стал на тот момент крупнейшим в своем роде.

Некоторые подробности проекта

Как указано в техзадании на новую систему, интерфейс ее пользователя должен быть доступен через браузер без необходимости настройки рабочего места. Система должна продолжать обслуживать запросы пользователей в случае внезапной недоступности или замены любого серверного компонента. Система должна позволять наращивать мощность в части количества обслуживаемых запросов в минуту, количества одновременных пользователей, места сосредоточения пользователей.

Из ТЗ можно заключить, что новой системе придется иметь дело со значительным числом документов, сформированных на платформе обработки данных SAP HANA.

Также из техзадания следует, что будущему исполнителю договора, придется не только внедрить систему, но и провести обучение работе с ней пользователей заказчика. Их подготовка должна «предусматривать вариативность в способах проведения в силу территориальной распределенности» филиалов ФСК ЕЭС — они располагаются по всей России.

Несколько фактов ФСК ЕЭС

Федеральная сетевая компания единой энергетической системы» официально является естественной монополией, на которую возложена задача сохранения и развития Единой национальной электрической сети России «как общенационального достояния и гарантии энергетической безопасности государства».

Основной ее частью является единая национальная энергетическая сеть, включающая в себя систему магистральных линий электропередачи, объединяющих большую часть регионов страны и представляющая собой один из «элементов гарантии целостности государства». Для ее «сохранения и укрепления, обеспечения единства технологического управления и реализации государственной политики в электроэнергетике» было предусмотрено создание ПАО «ФСК ЕЭС».

На сайте компании сообщается, что уставный капитал ПАО «ФСК ЕЭС» составляет 637,3 млрд руб. и разделен на 1,27 трлн штук обыкновенных акций номинальной стоимостью 50 коп. каждая. В собственности «Россетей» находятся 80,13% размещенных акций «ФСК ЕЭС», в собственности миноритарных акционеров — 19,28% акций, Росимущества — 0,59%.