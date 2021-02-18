Экс-главу спецслужбы арестовали по делу «питерских» связистов

В Киргизии арестован бывший глава Государственного комитета национальной безопасности Абдиль Сегизбаев. Его обвиняют в подделке документов об оффшорах с острова Белиз, в которых говорилось о попытках ряда политиков республики получить долю в крупнейшем местном сотовом операторе Megacom.

Арест экс-главы ГКНБ Киргизии

Военная прокуратура Киргизии арестовала бывшего главу Государственного комитета национальной безопасности (ГКНБ) Абдиля Сегизбаева. Его обвиняют в подделке документов по так называемому делу «Белизгейта», связанному с крупнейшим в республике сотовым оператором «Альфа-телеком» (торговая марка Megacom).

В 2016 г. Сегизбаев, возглавляя в тот период ГКНБ, продемонстрировал тогдашнему президенту республики Алмазбеку Атамбаеву документы, якобы полученные ведомством из известной оффшорной юрисдикции — острова Белиз. В документах говорилось, что трое известных в республике политиков — Омурбек Текебаев, Аида Салянова и Аламбет Шыкмаматов — имели право на получение доли в зарегистрированном в данной юрисдикции оффшоре Southfield Management, владевшим Megacom.

Как россияне и потеряли сотовую сеть Megacom

История сотовой сети Megacom начинается в 2005 г. Сеть была построена компанией «Бимоком», 51% акций которой принадлежал кипрскому оффшору с российскими корнями Eventis Telecom Holdings (ETH, считается связанным с «питерской» группой связистов), а 49% — людям из окружения Максима Бакиева, сына тогдашнего президента республики Курманбека Бакиева.

Под стражу взят экс-глава Госкомитета национальной безопасности Киргизии Абдиль Сегизбаев

В 2008-2009 гг. люди из окружения Бакиева лишили россиян их доли в «Бимоком», осуществили фиктивное банкротство компании и перевели ее активы в новую структуру — «Альфа-телеком». Однако в 2010 г., после свержения режима Бакиева, россияне на некоторое время получили «Альфа-телеком» под свое управление, а 49% акций компании были национализированы.

Верховный суд Киргизии признал незаконным лишение россиян их доли в «Бимокоме» и банкротство компании, постановив вернуть в «Бимоком» активы «Альфа-телекома». Позже, в 2011 г. россиян отстранили от управления «Алфа-телекомом», а активы компании не были возвращены в «Бимоком». Впоследствии власти республики полностью национализировали «Альфа-телеком».

Как киргизских политиков обвиняли в попытках получения доли в Megacom

После свержения Бакиева власть в республике некоторое время принадлежала временному правительству. В нем Омурбек Текебаев был вице-премьером, а Аида Салянова — министром юстиции. Затем Салянова стала генпрокурором, а пост министра юстиции занял Алмамбет Шыкмаматов. В 2016 г., на момент публикации документов из Белиза, все трое были депутатами парламента Киргизии.

Люди из окружения Бакиева владели «Альфа-телеком» через упомянутый оффшор Southfield Management. После частичной национализации «Альфа-телекома» доля данного оффшора сократилась до 51%. В то же время государство предполагало выставить на торги национализированные 49% акций, что привело бы к легализации оставшейся у Southfield Management доли.

Согласно трастовому соглашение, которое демонстрировал Абдиль Сегизбаев, если бы Southfield Management смог продать свою долю в «Альфа-телекоме» до 1 января 2015 г., то упомянутые лица получили бы в совокупности 22% акций в данном оффшоре. Само трастовое соглашение датировались 2012 г.

Как киргизских политиков сажали в тюрьму из-за Megacom

В 2016 г. президент Алмазбек Атамбаев дал поручение Генпрокуратуре изучить данные документы. По результатам проверки в отношении Аиды Саляновой было возбуждено отдельное уголовное дело. Оно было связано с тем, что возглавляя Минюст, Салянова незаконно продлила действие адвокатской лицензии Алексея Елисеева. Елисеев был юристом, представлявшим интересы Максима Бакиева и занимавшимся выводом активов Megacom.

В 2017 г. Салянова была приговорена к пяти годам тюрьмы с отсрочкой исполнения наказания. В том же году Омурбека Текебаева осудили на восемь лет по другому эпизоду, связанному с «Альфа-телекомом»: утверждалось, что в 2010 г., будучи вице-премьером временного правительства, он взял от российского бизнесмена Леонида Маевского взятку в размере $1 млн в обмен на обещания продать ему контроль над Megacom.

Что же касается оригинальных документов из Белиза, то в 2018 г. ГКНБ сообщил, что дело по ним не возбуждалось.