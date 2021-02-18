100 тыс. сотрудников «Росатома» установят малоизвестный мессенджер, связанный с президентом «Ай-теко»

Российский мессенджер для «Росатома»

Как стало известно CNews, «Росатом» намерен установить российский мессенджер eXpress компании «Анлимитед продакшен» на компьютеры и смартфоны 100 тыс. сотрудников госкорпорации. Об этом редакции рассказали представители компании «Гринатом» — основного ИТ-интегратора «Росатома».

Пилотное внедрение мессенджера состоялось во второй половине 2020 г. по итогам тематического тендера «Гринатома» с начальной ценой договора в 17 млн руб. Тогда речь шла о создании платформы унифицированных коммуникаций и закупке 12-месячной лицензии eXpress на 600 пользователей. Интегратором проекта выступил победитель открытого запроса предложений — компания «Ай-теко», попросившая за свои услуги 16,4 млн руб.

Упомянутое масштабное тиражирование мессенджера будет осуществлено по итогам новой закупочной процедуру, которую «Гринатом» запустил 16 февраля 2021 г. в формате электронного аукциона. Стартовая цена договора выставлена на уровне 182,7 млн руб. Заявки от претендентов будут приниматься до 4 марта. Подведение итогов намечено на 29 марта.

Отметим, что название мессенджера eXpress в явном виде фигурирует не только в техзадании тендера, касающегося его тиражирования, но и в ТЗ пилотной закупки 2020 г. (правда, с пометкой, что потенциальный поставщик мог предложить аналог — другой мессенджер). Причины выбора атомщиков в пользу именно этого продукта представители «Гринатома» объяснили CNews тем, что в рамках проекта предварительно было проведено широкомасштабное тестирование различных решений, предлагаемых российскими разработчиками и включенных в Реестр отечественного ПО при Минкомсвязи. «Учитывались функциональность, соответствие требованиям безопасности и прочие характеристики», — отметили собеседники редакции.

«Росатом» тиражирует использование российского мессенджера на 100 тыс. сотрудников

Беглый мониторинг СМИ показывает, что eXpress пока не на слуху. В то же время, как рассказал CNews представитель «Анлимитед продакшен», платформа коммуникаций eXpress разрабатывается с 2015 г., а активное продвижение на рынке началось в 2019 г. «У нас есть ряд идущих и завершенных внедрений с российскими заказчиками разного масштаба, — добавил собеседник редакции. — К сожалению, во всех проектах мы находимся под жесткими NDA и разглашать подробности не имеем права».

«Гринатом» — о мессенджере

С точки зрения представителей «Гринатома», внедряемое решение представляет собой корпоративную коммуникационную среду, предназначенную для безопасного обмена информацией между работниками «Росатома» и их взаимодействия с партнерами и контрагентами.

В ходе первого этапа работ были запущены корпоративный мессенджер eXpress и сервис видеоконференцсвязи Mind (разработка компании «Интермайнд»; — прим. CNews), которые являются российскими разработками и входят в Реестр отечественного ПО при Минцифры, а удобное взаимодействие с информационными системами и сервисами обеспечивает чат-бот через программный интерфейс приложения, — отметили в разговоре с CNews представители «Гринатома».

С их точки зрения, решение соответствует всем требованиям информационной безопасности, предъявляемым к предприятиям атомной отрасли, доступно для пользователей на территории России и допускает возможность использования платформы за ее пределами, что важно для «Росатома» как для активного участника глобального рынка.

Некоторые подробности о возможностях мессенджера

Как отмечала компания «Ай-теко» в ноябре 2019 г., когда стала авторизованным партнером «Анлимитед продакшен», Express является интегрированной системой коммуникаций уровня Enterprise. Решение совмещает в себе функциональность традиционного мессенджера и возможность использования корпоративных ресурсов в едином интерфейсе. Механизм работы остается привычным для пользователя: интуитивно понятный интерфейс, групповые чаты и каналы, обмен текстовыми, фото- и видеофайлами, приложения для iOS/Android, Desktop и Web.

«С помощью Express можно выстраивать удобную коммуникацию внутри компании в закрытом корпоративном контуре, создавать единую среду для работы и тем самым повышать эффективность бизнес-процессов, — отмечал тогда заместитель гендиректора по развитию продуктовой линейки, сервисов и инвестиционной политике группы «Ай-теко» Сергей Попов, — Использование единой среды ускоряет принятие решений и повышает качество голосования в корпоративном управлении. Также мессенджер позволяет быстро информировать сотрудников, проводить опросы и получать обратную связь; обеспечивает информационную безопасность на всех уровнях за счет разграничения доступа, комплексного шифрования».

К преимуществам Express интегратор относил возможность внедрять боты в корпоративной среде — для автоматизации HR- и маркетинговых процессов, наличие выделенных областей для командной работы над проектами, интеграцию с публичными и облачными сервисами.

Отмечалось, что в отличие от публичных мессенджеров, использование Express позволяет полностью контролировать круг лиц, работающих с сервисом. Например, в случае с публичными мессенджерами уволившийся сотрудник имеет доступ ко всем полученным сообщениям и конфиденциальным документам, а управление Express осуществляется централизовано с возможностью подключать и отключать пользователей в любой момент времени. Доступ к той или иной информации предоставляется в соответствии с корпоративной политикой доступа.

Система защиты Express обнаруживает атаки с целью получения контроля над аккаунтом на ранних стадиях и блокирует их. Также решение запрещает резервное копирование в публичные сервисы.

Несколько фактов о разработчиках мессенджера

Как следует из базы данных ЕГРЮЛ, ООО «Анлимитед продакшен» было зарегистрировано в Москве 24 октября 2016 г. Изначально 100% долей в ней принадлежали Андрею Врацкому — гендиретору компании. На своей странице в Facebook он сообщает, что до 2015 г. являлся сотрудником «Ай-теко».

С 25 апреля 2019 г. за Врацким осталось 85% долей, в то время как владельцем 15-процентной доли стал Шамиль Шакиров — президент «Ай-теко». Представители «Ай-теко» пояснили CNews, что Шакиров вошел в состав совладельцев компании как частный инвестор, то есть «Анлимитед продакшен» частью бизнеса интегратора в настоящий момент не является. При этом вложения Шакирова в «Ай-теко» назвали первым раундом инвестиций, не уточнив их сумму.



По сведениям «Контур.фокус» госконтрактов за «Анлимитед продакшен» не числится. По последним публичным финансовым данным, по итогам 2019 г. компания продемонстрировала выручку в 3,4 млн руб. при чистом убытке в 11,9 млн руб.