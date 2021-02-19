Сбербанк даст $500 млн на строительство крупнейшего ЦОДа в Европе

Кредитная линия от Сбербанка

IXcellerate, британский оператор центров обработки данных (ЦОД), намеревается привлечь $500 млн от Сбербанка под залог доли в компании. Об этом сообщил «Коммерсант» со ссылкой на договоры залога, заключенные британским юрлицом компании в 2020 г. и зарегистрированные в системе «СПАРК-Интерфакс». Полученные средства планируется направить на строительство кампуса дата-центров на юге Москвы, который, по оценке IXcellerate, станет крупнейшим в Европе.

По данным источников «Коммерсанта», IXcellerate прошла проверку в рамках процедуры due diligence, однако средства пока не получила, поскольку не достигла окончательных договоренностей с кредитором об условиях сделки.

Опрошенные изданием эксперты предполагают, что Сбербанк на самом деле намеревается приобрести компанию, а не просто заработать на предоставлении кредитной линии. Российский банк заинтересован в расширении собственной ИТ-инфраструктуры под новые технологические проекты.

IXcellerate может привлечь $500 млн на строительство самого большого в Европе дата-центра

В августе 2020 г. CNews писал, что Сбербанк готов потратить 2,55 млрд руб. на размещение своих серверных стоек в стороннем ЦОДе. По условиям объявленного банком тендера в течение четырех с половиной лет партнер организации должен был быть готов поэтапно принять до 700 стоек, а затем плавно от них избавиться. Найти подрядчика банку тогда не удалось, и, по информации источника «Коммерсанта», он по-прежнему заинтересован в еще одном ЦОДе.

Сейчас Сбербанк владеет двумя дата-центрами, расположенными в Южном порту и в инновационном центре «Сколково» соответственно. В конце октября 2020 г. стало известно о планах банка построить новый ЦОД на юго-востоке Москвы. Кроме того, в начале декабря 2020 г. Сбербанк сообщил о намерении развернуть региональный дата-центр в Балаково Саратовской области.

Новые ЦОДы IXcellerate

16 февраля 2021 г. IXcellerate объявила о планах по запуску IXcellerate Moscow South – кампуса, который вместит сразу несколько новых ЦОДов. Их суммарная энергомощность составит более 200 МВт, а емкость – 20 тыс. стойко-мест. Первые 1,2 тыс. из них будут введены в эксплуатацию во второй половине 2021 г., рассчитывают в компании.

Также IXcellerate собирается построить новые дата-центры и на территории первого кампуса, расположенного в Алтуфьево. Третий ЦОД – IXcellerate Moscow Three – емкостью 2 тыс. стойко-мест, согласно планам компании, начнет свою работу в начале 2022 г.

Общий объем вложений в северный и южный кампусы оценивается в более чем $500 млн.

Параметры бизнеса IXcellerate

На данный момент у IXcellerate два ЦОДа на территории России – Moscow One и Moscow Two.

IXcellerate Moscow One открылся в Москве в 2013 г. Его площадь, по данным официального сайта компании, превышает 15 тыс. м2 при полезной площади на уровне 6 тыс. м2. Проектная мощность дата-центра составляет 13,7 МВт.

IXcellerate Moscow Two был официально открыт в октябре 2019 г. Площадь машинных залов ЦОДа составляет 3,3 тыс. м2. Максимальное количество стандартных стойко-мест – 1,480 тыс.

Тогда же занимавший на тот момент должность управляющего директора компании Дмитрий Фокин заявил о планах по приобретению четырех дополнительных площадок в Москве, которые смогут вместить около 28 тыс. стоек. В IXcellerate рассчитывали на рост клиентских размещений до 15 тыс. стоек к 2023 г., что должно к тому моменту составить ориентировочно 25% российского рынка коммерческих ЦОДов.

В начале 2019 г. IXcellerate сообщила о намерениях вложить в расширение мощностей $260 млн, чтобы в 2023 г. довести количество своих дата-центров до четырех. Предполагалось, что все ЦОДы будут разного размера, а самый крупный из них будет рассчитан на 10 тыс. стоек.

Согласно информации, опубликованной на сайте компании, в портфель сервисов IXcellerate входит весь спектр услуг ЦОД: от индивидуальных решений по размещению серверного и телекоммуникационного оборудования с возможностью наращивания мощностей до аренды офисных и складских помещений, а также подключения к операторам связи и платформам обмена трафиком. Общее количество введенных стойко-мест – 3,415 тыс.

Своими клиентами IXcellerate называет более компаний, в том числе Tencent, Huawei, Softline, Nestlé, Thomson Reuters, Orange Business Services, Agricultural Bank of China, Nvidia, Onlanta, Technoserv, Imperva.

В числе инвесторов компании значатся Goldman Sachs, IFC и Sumitomo Corporation.

В июле 2020 г. CNews выпустил рейтинг крупнейших поставщиков услуг ЦОД в России. По итогам 2019 г. на первом месте расположился «Ростелеком» с числом стоек 11,497 тыс. суммарной мощностью 149 МВт, расположенных в 27 ЦОДах. Второе место заняла компания IXcellerate (3,315 тыс. стоек в двух ЦОДах на 26 МВт). Замкнул тройку лидеров Datapro с 2,4 тыс. стоек, двумя ЦОДами и мощностью 13,3 МВт.